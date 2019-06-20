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Все про:Мінздоров'я (888) обшук (721) рак (33) ДБР (308)

 Детективи ДБР проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я в рамках справи про розкрадання коштів при реконструкції інституту раку, - Варченко

У четвер, 20 червня, детективи Державного бюро розслідувань проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП Державний будівельний центр МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці перша заступниці директора ДБР Ольга Варченко.

Вона зазначила: "Так, справді Державне бюро розслідувань спільно з ГУБКОЗ СБ України проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП "Державний будівельний центр МОЗ" в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДП "ДСЦ МОЗ України" і посадовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, виділені Урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція та розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 у Голосіївському районі міста Києва".

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133404
 
 
 Топ коментарі
 
Больше всех против Супрун дважды "несудимый" В.Рабинович.
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Эту жабу очкастую нельзя выпускать из страны и надо заставить лечится в любой районной больнице,желательно от рака,да и от туберкулёза,и от всего остального!Сука,хоть иди бомжа туберкулезного ищи,чтоб он ей в рожу плюнул...А потом хай проводит диагностику по своему методу,тварь.
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Больше всех против Супрун дважды "несудимый" В.Рабинович.
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Не знаю как лично Супрун, но при ней коррупция в медицине только возросла и она была оказывается в стенах самого Минздрава. О чем тут говорить...
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Везде. Вместе с ростом доллара в 3 раза, выросли и взятки в медицине в 3 раза. А вы где лечитесь?
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это как бы не влияние Супрун, а влияние экономики
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так не давайте хабарі.
ви ж їх лікарям даєте а не Уляні.
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Они прекрасная пара. Прям одно лицо.
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rr ww. Мертвечук и Х**ло из КГБ-шного сортира.
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Эту жабу очкастую нельзя выпускать из страны и надо заставить лечится в любой районной больнице,желательно от рака,да и от туберкулёза,и от всего остального!****,хоть иди бомжа туберкулезного ищи,чтоб он ей в рожу плюнул...А потом хай проводит диагностику по своему методу,тварь.
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ДЕТЕКТИВАМ ГБР ТАК ЖЕ НАДО БЫ ЗАНЯТЬСЯ ПРИСНОПАМЯТНОЙ "ЛИКАРНЯ МАЙБУТНЬОГО" ЮЩЕНКИ.
ОНИ НЕ ПОМНЯТ, А НАРОД ВСЁ ПОМНИТ.
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ТЫ ЧТО, ТУПОЙ? ПРО "БОЛЬНИЦУ БУДУЩЕГО" ПОМНИМ. НА КОТОРУЮ СОБРАЛИ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И В КОТОРОЙ ПОСТРОИЛИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО ФУНДАМЕНТ.
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Ющенко вже сто разів відзвітував за кожну копійку.
Лише тролі язиками чешуть
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Т.Е. 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ПОТРАЧЕНО НА ФУНДАМЕНТ?
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кощунство... но видимо на горе и беде легче всего наживаться
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Супрунша ответит что это провокация фармакологической мафии, а заодно порекомендует лечиться от рака подорожником и салом вместо всяких институтов.
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інститут раку, то таке, там повинно шось бути,
а шо там за стройка) у супруніхи, для конвертації?!
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ВсI злі люди!!!
Маму-Супрун не чіпайте! Коли Україна закінчиться, вона до Росії добереться !!!
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Супрун не водит каждого чиновника минздрава за ручку, и не кормит с ложечки. Это все самостоятельные люди, которые способны самостоятельно воровать, а не с разрешения Супрун. Как вам такое?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДетективи ДБР проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я в рамках справи про розкрадання коштів при реконструкції інституту раку, - Варченко
 
 
 
 
 
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