 Детективи ДБР проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я в рамках справи про розкрадання коштів при реконструкції інституту раку, - Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці перша заступниці директора ДБР Ольга Варченко.

Вона зазначила: "Так, справді Державне бюро розслідувань спільно з ГУБКОЗ СБ України проводять обшуки в Міністерстві охорони здоров'я та ДП "Державний будівельний центр МОЗ" в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДП "ДСЦ МОЗ України" і посадовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, виділені Урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реконструкція та розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 у Голосіївському районі міста Києва".

Досудове розслідування триває.

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