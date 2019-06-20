 "Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко

Про це Порошенко написав у своєму Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Справжній політик у будь-який час має бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", - йдеться в повідомленні.
Наша Юлечка @IuliiaMendel просто супергьорл! Таємниці ухвалення рішень в нарадчій кімнаті у Конституційному Суді просто не існує! А шо з цього приводу нам скаже @GP_Ukraine @dbr_gov_ua @ServiceSsu?
Тоб-то ящо носій влади (народ, пасажири) вирішить не платити за проїзд в автобусі, то можливо послати водія нахер?
вечірлипень.
Порохоботы, кто вас нанял такими железобетонными методами убить любое возможное политическое будущее Петра Алексеевича?
Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
Петро дав настанови своїм ботам
«Государственник» тоже прилетело из-за поребрика. Знакомо кто там государственник и отец нации.
церьковь на свою икону, упыряка
Выборы в ВР всё равно будут 21.07.
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua
Оказывается сегодня все садики в Киеве "заминировали". Знакомая в фб написала что за 25 мин с работы за малым долетела когда сообщили. Какая то спецоперация по сеянью паники. На днях тоже самое вроде в Херсоне было
Prior.Ivan proud to be 1 of 25% @PriorIvan 45 минут назад
Писалось про це ще тиждень тому, здається була стаття на ЛО (лінія оборони), що почнуться подібні речі. Далі ще буде більше. Слабка влада от і результат... Почався тиск на ЗЕсцикуна та його оточення. і відомо ким. Думаю ще і теракти почнуться. 2014 р пам'ятаємо, підриви? Буде і це.
Червона пігулка @S7WbEgQdzmGDJ8C 11 минут назад
ЗНУ, ЗНТУ, ЗНМУ два раза в течение месяца "минировали" Во вторник последний раз. Утром позвонили. Все корпуса закрыли. Все обыскали и естественно ничего не нашли. Кто-то проверяет реакцию служб.
Так нерях все называют!
Нет грязней народа в мире!
Страшный срач в его квартире,
А как ступишь за порог,
Грязны туфли и сапог.
Мусор всюду не заморский,
Не чужой! Родной и свойский!
Вот и свалка возле дома -
Вонью, смрадом всем знакома!
Русиш - швайн! Русиш - швайн!
Русских в мире называют.
Зов устроил всех вполне,
Если вся страна в дерьме
***
Моя бедная вонючая захваченная Рюсь
Плесневелая сплошная независимая грусть
Мы сыны твои и дочки заволокались в говне
Сладко чавкать у канавы и грезить в глубоком сне
По банану нам Европа мы вот сами по себе
Сами срём сами ссым и сами морды бьём себе
Уа-у-уа уа-у-уа
Ты растила негодяев и весёлых мужичков
Анархистов коммунистов ********* и сачков
Завалиться в грязь со шлюхой наширяться и нехай
И чесать ногтями брюхо как матёрый вартухай
Сбить ногами гонобобель и на поле сесть посрать
И для жопы лопухов и подорожников нарвать
Руссиш швайн (4 раза)
Правда клёво ковыряться грязным пальчиком в носу
И носить с собой напильник чтоб не грохнули в лесу
Завалиться под забором как во все твои века
Мы сыны твои и Волга наша матушка река
Правда клёво под портретом всех любимого вождя
Взять за сиськи секретаршу отодрать ее ништяк
Уа-у-уа, уа-у-уа
Мы на Гитлера чихали и на Сталина насрём
И в плену к столбу привязаны мы весело наврём
Как наврал Иван Сусанин сволочь быдло и мужик
А вот Глинка композитор взял и в жопу его вжик
Мы наверное подохнем и наверное помрём
И наверно всей толпою мы отправимся в дурдом
Руссиш швайн (4 раза)
И у нас есть проститутки и у нас есть конопля
Террористы онанисты и шофёры у руля
И у нас есть водолазы и гондоны есть у нас
Есть садисты мазохисты и один есть Путен ******* !
Рабфак Я сегодня спросил на обходе врача,
Почему у нас нет от палаты ключа,
Почему в голове и в бюджете дыра,
Почему вместо завтра сегодня вчера.
Пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ,
Кто их продал пиндосам, какой *******,
Кто отнял у народа газпром и лукойл,
Нет ответа, а на тебе, в жопу укол.
Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад.
Из розетки я принял секретный сигнал,
Говорят, что в больнице весь нал и безнал.
Но завхоз отожрался, а я похудел,
Где же, где же ты, вождь, прекрати беспредел.
Я писал в белый дом, что тут вор на воре,
Что массоны хотят меня сжечь на костре,
Что кругом разгильдяйство, распил и раскол.
Нет ответа, а на тебе, в жопу укол.
Все так сложно, все так запутано,
Доктор прав, а я виноват.
Наш дурдом голосует за Путина,
Путин точно наш кандидат.
Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад.
С нами Зверев и Маша Распутина,
С нами Фриске и Джигурда,
И медсестры наши за Путина,
Он мужик еще хоть куда.
Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад. Россия палата номер шестьБыть может, и неправ я вовсе - но клянусь мандатом
(Хоть и не знаю, что это и с чем бы это съесть) -
Мне кажется, что вся Россия - только лишь палата,
Огромная, гигантская Палата Номер Шесть.
Не знаю я, признаться, есть ли в мире справедливость,
Но вот несправедливость, к сожаленью, точно есть:
У сильных мира этого я угодил в немилость -
И вслед за этим угодил в палату номер шесть.
Сам Чехов, помнится, писал про оную палату
(Как пациент или как врач - ещё большой вопрос!)
С его руки и стало выражение крылатым,
Хотя палата - так себе... Не "люкс" и не "пять звёзд".
Здесь очень холодно зимой и запах здесь больничный,
Обшарпанные стены и отвратная еда,
Но подобрался коллектив вполне себе приличный,
А со здоровым коллективом горе - не беда!
Здесь не штампуют доктора на всех один диагноз,
История болезни тут у каждого своя.
Вон возле двери, например, лежит Двуликий Янус -
И коммунист, и демократ он, проще говоря.
Вот слева от меня лежит олигофрен Василий.
Он политически весьма неразвит и отстал:
Когда голосовали за "Единую Россию",
Он за другую партию, дурак, голосовал!
За Васей на кровати Алексей Петрович ноет
О том, что у чекистов очень длинная рука.
Тут всё и так понятно: дядя Лёша - параноик,
Его ГБ преследует аж со времён "совка".
Кровать у дальнего окна захвачена Володей -
Картавым, лысым, маленьким, с бородкой, в пиджаке.
К чему-то призывает он, зовёт куда-то вроде,
На койке машет кепкой, словно на броневике.
С ним рядом - староста палаты, Повелитель Мира,
Властитель Дум и Помыслов и Очень Важный Чин:
Каких-то террористов хочет замочить в сортире,
Но до сих пор ни одного пока не замочил.
Здесь всяк умён и грамотен, подкован и всезнающ,
День целый может в диспутах и преньях провести.
Один себя колотит пяткой в грудь: я, мол, товарищ! -
Другой рвёт на себе рубаху: я, мол, - господин!
Врачи и пациенты здесь, как власть с народом, - вместе:
Рассказывают сказки нам красивые весь день,
Напротив нужной Партии нас учат ставить крестик
И просто, так сказать, наводят тень на бюллетень.
Я сам сюда попал по недоразуменью вроде...
Ну хорошо, тебе скажу - но только лишь тебе:
На детскую считалочку я написал пародию -
Всего две строчки: "А и Б служили в КГБ..."
Быть может, и неправ я вовсе - но клянусь мандатом
(Хоть и не знаю, что это и с чем бы это съесть) -
Мне кажется, что вся Россия - только лишь палата,
Огромная, гигантская Палата Номер Шесть.
© Copyright: Николай Лисин, 2014
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
Игорь Тальков - Глобус текст песни
Боюся і останнім...
решится в течении трех месяцев, США и Европа должны поддержать
президента Зеленского".. коррупционная система объявила войну 75%
украинцам и президенту Зеленскому, сейчас или они нас или мы их. Ну а мародер должен сидеть.
https://censor.net.ua/news/3133186/volker_my_nadeemsya_zelenskiyi_smojet_stat_nezavisimym_ot_oligarhov_takih_kak_kolomoyiskiyi