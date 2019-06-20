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 Політика України
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Все про:КС (333) Порошенко (9064)

 "Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко

На думку глави партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, справжній політик - державник має виконувати рішення Конституційного суду, незалежно від свого ставлення до нього.

Про це Порошенко написав у своєму Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжній політик у будь-який час має бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", - йдеться в повідомленні.

Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився, - Порошенко 01

Читайте також: Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133400
 
   
 Топ коментарі
 
Понял упырь, что осенью пролетит. "Выполнять решение КС, каким бы оно не было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8628
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шорты меняют человека до неузнаваемости, но ляшко оба раза безошибочно определил, - кто в шортах, на велосипеде, прикрываясь шаурмой, посетил ап
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А ты из Ляшковских приближённых шоль?И как он?Всем же так интересно мнение гомосека Ляшка,шо аж переночевать не где!Айда до Ляшки во дворец.У него там места просто завались.А главное всё куплено на зарплату депутата,да заднеприводное?!
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та ні, він латентний) чоколятний, звертайте увагу на лайки!
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та отож))), але п"ять років)))карл, і волох))), вася нульовка), гуляй "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2985
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Не это главное.Главное,что он пи...ор по жизни!Продажная парламентская шлюха!И мнение этой заднеприводной проститутки нах ни кому не надо!Капиши амико?Хай иде за щеку засовывает,что он там любит пососать.Достали!
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полагаешь, использовал квадрокоптер на подходах к ап?...все может быть
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ЗеБєня‏ @ze_benya 1 час назад

Наша Юлечка @IuliiaMendel просто супергьорл! Таємниці ухвалення рішень в нарадчій кімнаті у Конституційному Суді просто не існує! А шо з цього приводу нам скаже @GP_Ukraine @dbr_gov_ua @ServiceSsu?

"Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9588
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кинул отца нации его народ "Выполнять решение КС, каким бы оно не было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1196
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поччему как свинобот - сразу про орал с аналом? "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9851
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шо,всей бригадой отбрехиваетесь? "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8685а марина где?
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Понял упырь, что осенью пролетит. "Выполнять решение КС, каким бы оно не было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8628
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Очень возможно, что он пролетит и в июле.
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КС-Да, но не закон по президенту, как он сказал.Там так красиво написано на их странице...
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Рішення КС дуже сімнівне: так як це не визначено Конституцією - нехай вирішує народ, носій влади. І відразу питання, а у народа хто запитував, коли призначав вибори своїм указом?

Тоб-то ящо носій влади (народ, пасажири) вирішить не платити за проїзд в автобусі, то можливо послати водія нахер?
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Могут! Но и водитель имеет право выбора- послать на х..й пассажиров. Просто остановить автобус на ближайшей остановке открыть двери и аказать- все на хер! Добирайтесь как хотите! Заглушить мотор, собрать вещи и пойти домой!
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Там коми перед "5" нема? Ну, ще не вечір липень.
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Для путина не требуешь, в нем тебя все устраивает ?
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Оно ещё до сих пор разговаривает?!Тьху падло,смердящее!И рожа главное такая мерзкая у твари!Ууууу ******!
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Да, как раз создание НКРЭКУ признали незаконным, значит обязаны пересчитать всю коммуналку за последние 5 лет по старым тарифам "Выполнять решение КС, каким бы оно не было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8949
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Доречі, за цю фігню Петра можна посадити за перевищення прав і узурпацію влади!
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пока Порох играется в законность и демократию, его пророссийские и антиукринские оппоненты спокойно общаются с главой КонстСуда в Администрации ПерЗЕдента, и лоббируют интересы олигарха Каламойского во всех сферах правововго регулирования..
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"пока Порох играется в законность и демократию" - так порошенко на протяжении всего своего президентства в законность и демократию игрался? "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3314
Порохоботы, кто вас нанял такими железобетонными методами убить любое возможное политическое будущее Петра Алексеевича?
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Порошенко по любому поводу вставляет свои пять копеек,чтобы про него не забыли.А получается что к каждой дырке затычка.Что то уж неловко за него
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С таким ипалом,как у Потроха,только затычкой и выступать...Тьху!Видить это рыло не могу!
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До нього звернулись-він відповів. Питання публікації - це до редакції. Видно , що думка Президента Порошенка для видань цікава. А от ваша - нікому, крім вас.
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Что вы занимаетесь словоблудием?Мнение Порошенко интересно только тем кому при нём было хорошо.Остальным его невыполненные(или выполненные через ...обещания типа реформ МВД и судебных реформ) не подходят и они не могли ему дать возможность ещё 5 лет нахально приумножать свои доходы во время войны.Он обманул во всём.Даже вокруг его детищя Томоса оказалось не всё так как он вещал.Да ладно уж.Оставайтесь при своих.
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А ну-ка, потрудись опровергнуть, что при Порошенко Украиной были сделаны следующие успехи:

Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
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Справжній Пес завжди повинег виконувати команди , які б вони не були
Петро дав настанови своїм ботам
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там и без этого есть две команды - голос и служить
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. Настоящий государственник должен выполнять Источник: https://censor.net.ua/n3133400

«Государственник» тоже прилетело из-за поребрика. Знакомо кто там государственник и отец нации.
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за поребрик оно прилетело от макиавеллиевого "государь". там за поребриком своего ничего нет. с миру по шкурке - ***** шапка )))
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Пусть расскажет это румынам. Проще распустить такой КС.
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Наверное все таки молдаванам, а не румынам. Чы у них тоже КС карачун приснился?
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ПЕС свинячий щось не скаче-завтра ще й закудкудаче
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Гы, пэтя в утиль. Иди молись в свою
церьковь на свою икону, упыряка
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Подозреваю,что даже попцы рассейской церкви там править не хотят.А они те ещё"бесогоны"!
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Чему вы радуетесь? У него бабла, как у дурака фантиков!!! Уж он точно от тарифов не пострадает и без работы выть не будет. Наивный народ!
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Не, ты не понял, диабет может косить бабло ТОЛЬКО находясь во власти, иначе оно не умеет. Так вот если его отлучат от власти, посыпется его рашен. Не, согласен, останутся лимоны, но все остальное рухнет
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Рошен как косил бабло, так косить и будет. Как Рошен связан с властью??? Принуждают покупать конфеты?
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Хрен там. Без власти у пэтьки посыпется его бизнес, поверь, знаком с такими "бызнесменами"
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чого воно вилізло? аби шоби ляпнути? чи думає, шо це доасть голосів 21 липня?! "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8203
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Этот .. сбитый льотчик.. свой шанс.. просрал
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так а че вы зрадозелебенцы воспалились?празднуйте...а вы по кацапской привычке "если драки нет-праздник не удался" .
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Решение КС готовится по принципу "и нашим, и вашим". Голосование судей КС за это решение не будет единогласным. Поэтому текст этого решения и отмазки в нём (в обе стороны) никакого значения уже не имеют. "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2432
Выборы в ВР всё равно будут 21.07.
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а дзвоники уже дзеняяяать... і війна така ж гібридна

Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua

Оказывается сегодня все садики в Киеве "заминировали". Знакомая в фб написала что за 25 мин с работы за малым долетела когда сообщили. Какая то спецоперация по сеянью паники. На днях тоже самое вроде в Херсоне было

Prior.Ivan proud to be 1 of 25%‏ @PriorIvan 45 минут назад

Писалось про це ще тиждень тому, здається була стаття на ЛО (лінія оборони), що почнуться подібні речі. Далі ще буде більше. Слабка влада от і результат... Почався тиск на ЗЕсцикуна та його оточення. і відомо ким. Думаю ще і теракти почнуться. 2014 р пам'ятаємо, підриви? Буде і це.

Червона пігулка‏ @S7WbEgQdzmGDJ8C 11 минут назад

ЗНУ, ЗНТУ, ЗНМУ два раза в течение месяца "минировали" Во вторник последний раз. Утром позвонили. Все корпуса закрыли. Все обыскали и естественно ничего не нашли. Кто-то проверяет реакцию служб.
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«Русиш - швайн», «русиш - швайн!»
Так нерях все называют!

Нет грязней народа в мире!
Страшный срач в его квартире,

А как ступишь за порог,
Грязны туфли и сапог.

Мусор всюду не заморский,
Не чужой! Родной и свойский!

Вот и свалка возле дома -
Вонью, смрадом всем знакома!

Русиш - швайн! Русиш - швайн!
Русских в мире называют.

Зов устроил всех вполне,
Если вся страна в дерьме

***
Моя бедная вонючая захваченная Рюсь
Плесневелая сплошная независимая грусть
Мы сыны твои и дочки заволокались в говне
Сладко чавкать у канавы и грезить в глубоком сне
По банану нам Европа мы вот сами по себе
Сами срём сами ссым и сами морды бьём себе
Уа-у-уа уа-у-уа
Ты растила негодяев и весёлых мужичков
Анархистов коммунистов ********* и сачков
Завалиться в грязь со шлюхой наширяться и нехай
И чесать ногтями брюхо как матёрый вартухай
Сбить ногами гонобобель и на поле сесть посрать
И для жопы лопухов и подорожников нарвать
Руссиш швайн (4 раза)
Правда клёво ковыряться грязным пальчиком в носу
И носить с собой напильник чтоб не грохнули в лесу
Завалиться под забором как во все твои века
Мы сыны твои и Волга наша матушка река
Правда клёво под портретом всех любимого вождя
Взять за сиськи секретаршу отодрать ее ништяк
Уа-у-уа, уа-у-уа
Мы на Гитлера чихали и на Сталина насрём
И в плену к столбу привязаны мы весело наврём
Как наврал Иван Сусанин сволочь быдло и мужик
А вот Глинка композитор взял и в жопу его вжик
Мы наверное подохнем и наверное помрём
И наверно всей толпою мы отправимся в дурдом
Руссиш швайн (4 раза)
И у нас есть проститутки и у нас есть конопля
Террористы онанисты и шофёры у руля
И у нас есть водолазы и гондоны есть у нас
Есть садисты мазохисты и один есть Путен ******* !

Рабфак Я сегодня спросил на обходе врача,
Почему у нас нет от палаты ключа,
Почему в голове и в бюджете дыра,
Почему вместо завтра сегодня вчера.
Пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ,
Кто их продал пиндосам, какой *******,
Кто отнял у народа газпром и лукойл,
Нет ответа, а на тебе, в жопу укол.

Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад.

Из розетки я принял секретный сигнал,
Говорят, что в больнице весь нал и безнал.
Но завхоз отожрался, а я похудел,
Где же, где же ты, вождь, прекрати беспредел.
Я писал в белый дом, что тут вор на воре,
Что массоны хотят меня сжечь на костре,
Что кругом разгильдяйство, распил и раскол.
Нет ответа, а на тебе, в жопу укол.

Все так сложно, все так запутано,
Доктор прав, а я виноват.
Наш дурдом голосует за Путина,
Путин точно наш кандидат.
Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад.

С нами Зверев и Маша Распутина,
С нами Фриске и Джигурда,
И медсестры наши за Путина,
Он мужик еще хоть куда.

Все так сложно, все так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за Путина,
Наш дурдом будет Путину рад. Россия палата номер шестьБыть может, и неправ я вовсе - но клянусь мандатом
(Хоть и не знаю, что это и с чем бы это съесть) -
Мне кажется, что вся Россия - только лишь палата,
Огромная, гигантская Палата Номер Шесть.
Не знаю я, признаться, есть ли в мире справедливость,
Но вот несправедливость, к сожаленью, точно есть:
У сильных мира этого я угодил в немилость -
И вслед за этим угодил в палату номер шесть.

Сам Чехов, помнится, писал про оную палату
(Как пациент или как врач - ещё большой вопрос!)
С его руки и стало выражение крылатым,
Хотя палата - так себе... Не "люкс" и не "пять звёзд".

Здесь очень холодно зимой и запах здесь больничный,
Обшарпанные стены и отвратная еда,
Но подобрался коллектив вполне себе приличный,
А со здоровым коллективом горе - не беда!

Здесь не штампуют доктора на всех один диагноз,
История болезни тут у каждого своя.
Вон возле двери, например, лежит Двуликий Янус -
И коммунист, и демократ он, проще говоря.

Вот слева от меня лежит олигофрен Василий.
Он политически весьма неразвит и отстал:
Когда голосовали за "Единую Россию",
Он за другую партию, дурак, голосовал!

За Васей на кровати Алексей Петрович ноет
О том, что у чекистов очень длинная рука.
Тут всё и так понятно: дядя Лёша - параноик,
Его ГБ преследует аж со времён "совка".

Кровать у дальнего окна захвачена Володей -
Картавым, лысым, маленьким, с бородкой, в пиджаке.
К чему-то призывает он, зовёт куда-то вроде,
На койке машет кепкой, словно на броневике.

С ним рядом - староста палаты, Повелитель Мира,
Властитель Дум и Помыслов и Очень Важный Чин:
Каких-то террористов хочет замочить в сортире,
Но до сих пор ни одного пока не замочил.

Здесь всяк умён и грамотен, подкован и всезнающ,
День целый может в диспутах и преньях провести.
Один себя колотит пяткой в грудь: я, мол, товарищ! -
Другой рвёт на себе рубаху: я, мол, - господин!

Врачи и пациенты здесь, как власть с народом, - вместе:
Рассказывают сказки нам красивые весь день,
Напротив нужной Партии нас учат ставить крестик
И просто, так сказать, наводят тень на бюллетень.

Я сам сюда попал по недоразуменью вроде...
Ну хорошо, тебе скажу - но только лишь тебе:
На детскую считалочку я написал пародию -
Всего две строчки: "А и Б служили в КГБ..."

Быть может, и неправ я вовсе - но клянусь мандатом
(Хоть и не знаю, что это и с чем бы это съесть) -
Мне кажется, что вся Россия - только лишь палата,
Огромная, гигантская Палата Номер Шесть.

© Copyright: Николай Лисин, 2014

Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!

Игорь Тальков - Глобус текст песни
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Неудачи преследуют соевых прихлебателей одна за другой,и ихний пролёт в Раду уже очевиден,а вишенкой на тортике будет арест имущества главноторгующенго и его тоже
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Совсем не понятно, почему до сих пор цитируют Поросёнка - даже если он уже Никто и достал всех за последние пять лет. Может, достаточно его тупость заливать нам в уши? С таким же успехом можно цитировать любого барыгу с базара.
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Порошенко назавжди лишиться першим Президентом України.
Боюся і останнім...
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Тварь он, изза его жадности, сколько людей погибло, сколько обнищало. В ад вместе с ****** его надо.
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Этот тутой Петро не понимает что народ Украины на него уже положил
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Народ Украины выбрал его десятков кандидатов в первом туре с перевесом в 55%, а не в 30%. А кто на кого положил - сверимся в конце каденции клоуна.
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угу...будем выполнять решение КС как и ты чучело выполнял Конституцию Украины все 5 лет !! "Выполнять решение КС, каким бы оно ни было, и как бы к нему не относился", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9953
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Ну вылезло, ну хрюкнуло. Он наверное до сих пор указы про награждения шлепает, нм как не успокоиться. Этой свинье ещё про какую то законность хрюкать после Минских договорняков????
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Кек. Сказал человек который стал президентом в следствие переворота.
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За путина он голосовал. Вишь, как зелеботам пропихивают мысль, что Майдан был переворотом. Многие верят.
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Знаете, почему Зеленский хочет перенести АП? Убрать фотографии АТОшников он не может. Но и ходить среди террористов(по его мнению) ему неприятно "Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6890 .
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Знаете, у меня дежавю. После Помаранчевой революции все это уже было - и обманутые ожидания, и демократическая передача власти, и реванш рыгоаналов. Теперь все повторяется уже на новом витке. И самое хреновое - память у большинства людей - как у золотой рыбки. Их можно "перепрошить" за полгода-год на 180 грд. Эта непомерная гибкость развилась в народе еще во времена совка путем отрицательного отбора. Поэтому Украина обречена еще долго ходить по граблям, пока людей с критическим мышлением не станет хотя бы 51%.
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кацахолычь - а чего бы тебе джамаларику етот вопрос не задать вместо кошарьскими фотками перебрасываться?
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наче думка цього спеціаліста когось ще цікавить.
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Порох остаточно прощавай.
"Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5536
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быдлота лахтинская распоясалась совсем,правда,мамедик? ты тоже хрюсский топишь за ымпэрию?
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перемагає не той, хто сильніший, а той хто бореться до кінця)
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Читаю коменты и только один диагноз напрашивается : Фееричные идиоты!!!
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Волкер призвал власть США поддержать Зеленского "будущее Украины
решится в течении трех месяцев, США и Европа должны поддержать
президента Зеленского".. коррупционная система объявила войну 75%
украинцам и президенту Зеленскому, сейчас или они нас или мы их. Ну а мародер должен сидеть.
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США поддерживают любой демократический выбор народа любой страны. Кстати тот, кого вы регулярно называете мародером пожертвовал на нужды армии из средств своего бизнеса 1,5 млрд грн и абсолютно демократически организовал честные выборы и передал власть зеленскому.
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ты наверное про это - Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский
https://censor.net.ua/news/3133186/volker_my_nadeemsya_zelenskiyi_smojet_stat_nezavisimym_ot_oligarhov_takih_kak_kolomoyiskiyi
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко
 
 
 
 
 
 вгору