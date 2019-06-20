 "Виконувати рішення КС, яким би воно не було, і як би до нього не ставився", - Порошенко

Про це Порошенко написав у своєму Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжній політик у будь-який час має бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", - йдеться в повідомленні.

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