 Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява

Про це йдеться в заяві прес-служби КСУ, розміщеній на сайті судової установи, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах масово поширюється інформація щодо наслідків ухвалення рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України"Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року № 303/2019", - повідомляє прес-служба.
В КСУ занепокоєні реакцією на це повідомлення.
"Зокрема, лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі", - заявили в КСУ.
У Конституційному Суді підкреслили, що розгляд цієї справи триває.
"Зокрема, досліджуються висновки членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, amicus curiaе від експертів та науковців у галузі права, висновки представників громадських організацій щодо питань, порушених у конституційному поданні,аналізується досвід органів конституційного контролю зарубіжних країн та численні звернення громадян України", - сказано в повідомленні.
"Ситуація, що створюється навколо ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність, оскільки вона дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на Конституційний Суд України загалом і окремих суддів Конституційного Суду України зокрема", - підсумували в КСУ.
Раніше джерело повідомило, що Конституційний Суд визнав відповідним Конституції указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення виборів.
375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 - максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
От одного не розумію...
Чого Володька не повернув до дії Конституцію Януковича?
******* так *******.
Или по Конституции - это только так, как нравится тебе?
Коли буде рішення КС, головне не само рішення, а окрема думка суддів, от там правда і буде написана.
Просто цензор перекрутил новость как обычно и обрадовал бедных порохоботов.
Конституційний Суд України констатував, що розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Иногда надо читать, а не быть тупым порохоботом.
Ну ниче. Ещё месяцок поработаете и хватит.
зебилы - так делают только цапы - Мендель написала, что КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным, затем удалила пост
20.06.2019 17:24
Игорь Д
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина"Источник: https://censor.net.ua/n3133342
20.06.2019 17:26
Чинганчгук
слухай мене и тебя тюрьма не мене)))))
20.06.2019 17:27
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по закону рішення оголошує сам СУД, тим більше КОНСТИТУЦІЙНИЙ.
а не якась прессекретутка
http://www.ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-konstytuciynym-ukaz-prezydenta-pro-dostrokove-prypynennya-povnovazhen-verhovnoyi
У вас месяц остался Наслаждайтесь.
Що у вас за контора ?!
Я здесь живу.....
В этом дурдоме...
или КС посадит автора "утечек", или КС больше не существует
а вы говорите Украина. зеля уже порушил ВСЕ
http://www.ccu.gov.ua/bizhuchyy-ryadok/uhvaleno-rishennya-ksu-u-spravi-za-konstytuciynym-podannyam-62-narodnyh-deputativ
"Государство существует для того, чтобы торжествовала справедливость" - реплика судьи Делаверского суда на попытки представителя Госдепа протолкнуть свое
И про слушания в Конгресе где задавали интересные вопросы
В Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
Но ваше решение мы все давно знаем без чьих-либо выводов и всяких исследований))))
Бубель Гумшутка!