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 Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява

КСУ продовжує розглядати справу про відповідність Конституції указу президента України про розпуск парламенту.

Про це йдеться в заяві прес-служби КСУ, розміщеній на сайті судової установи, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах масово поширюється інформація щодо наслідків ухвалення рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України"Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року № 303/2019", - повідомляє прес-служба.

В КСУ занепокоєні реакцією на це повідомлення.

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"Зокрема, лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі", - заявили в КСУ.

У Конституційному Суді підкреслили, що розгляд цієї справи триває.

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"Зокрема, досліджуються висновки членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, amicus curiaе від експертів та науковців у галузі права, висновки представників громадських організацій щодо питань, порушених у конституційному поданні,аналізується досвід органів конституційного контролю зарубіжних країн та численні звернення громадян України", - сказано в повідомленні.

"Ситуація, що створюється навколо ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність, оскільки вона дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на Конституційний Суд України загалом і окремих суддів Конституційного Суду України зокрема", - підсумували в КСУ.

Раніше джерело повідомило, що Конституційний Суд визнав відповідним Конституції указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133394
 
   
 Топ коментарі
 
Ну дай Бог вам принять решение по Конституции, а не по зебениным хотелкам
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🇺🇦Anele‏ @takidaya 2 часа назад

375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 - максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Ну дай Бог вам принять решение по Конституции, а не по зебениным хотелкам
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🇺🇦Anele‏ @takidaya 2 часа назад

375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 - максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Конституционный Суд-- примите решение о розпуске этих дармоедов сидящих на шее Украинского Народа Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 2919
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А, кого виберуть? Своїх, гірших дармоїдів, які будуть сидіти на шиї московського народу?
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Дід Піхто‏ @pihtodid 1 час назад

От одного не розумію...
Чого Володька не повернув до дії Конституцію Януковича?
******* так *******.
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Надо все ввести в правовое поле, все равно выборы состоятся, просто если они не устроят ***** тогда начнется вой от рыгов, надеюсь он начнется...
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Интересно, что ты запоешь, если КС примет решение согласно Конституции и окажется, что Зеля прав?
Или по Конституции - это только так, как нравится тебе?
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Если по конституции а не по хотелкам тогда проблем нет...
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 2 часа назад

Коли буде рішення КС, головне не само рішення, а окрема думка суддів, от там правда і буде написана.
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Так уже все принято. Досрочные выборы согласно пункту 5 КУ на которых народ, как главный носитель власти все решит. И официально уже все написано на сайте КСУ. Решение отмене не подлежит.
Просто цензор перекрутил новость как обычно и обрадовал бедных порохоботов.
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http://www.ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-konstytuciynym-ukaz-prezydenta-pro-dostrokove-prypynennya-povnovazhen-verhovnoyi
Конституційний Суд України констатував, що розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Иногда надо читать, а не быть тупым порохоботом.
Ну ниче. Ещё месяцок поработаете и хватит.
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На их сайте бегущей строкой пишут, шо "рішення ухвалено". Не написано яке
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за рубежом такого бы не прозвучало с уст новоиспеченного президента...его бы уже ушли...Вот и весь опыт. Конституция -Закон.
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Чинганчгук

зебилы - так делают только цапы - Мендель написала, что КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным, затем удалила пост
20.06.2019 17:24
Игорь Д

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина"Источник: https://censor.net.ua/n3133342
20.06.2019 17:26
Чинганчгук

слухай мене и тебя тюрьма не мене)))))
20.06.2019 17:27
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поспішила.. недосвідчена дівка попалила всю контору.
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Да,суетится под клиентом,думаю,что не долго ртом будет зарабатывать ,произнося неудачные глуповатые слова ,фразы,предложения...
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як ти 5 років переживеш.. купи побільше валєрянкі Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява - Цензор.НЕТ 9538
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до того ж дійсно..
по закону рішення оголошує сам СУД, тим більше КОНСТИТУЦІЙНИЙ.
а не якась прессекретутка
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Специально для порохобота.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-konstytuciynym-ukaz-prezydenta-pro-dostrokove-prypynennya-povnovazhen-verhovnoyi

У вас месяц остался Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява - Цензор.НЕТ 4003 Наслаждайтесь.
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то есть, соевых песикив?
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ПЄСиків дуже мало.. їх вже треба в червону книгу заносити
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Не шатайте будку, уволенный песик в полудреме наблюдает, как петушок бегает по лужам и кукарекает под довольное блеянье баранов забывших о волках за забором.
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лучик надежды промелькнул на лицах порохоботов...))))))))))))))))
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не, как вы туточки зебилы зебилили - при этом оскорбляя всех кто не с вами - одним словом - зебилы и тут такой облом)))))))
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Не порохоботи . БПП змінила назву на ПЕС , отже порохоботи змінили назву на ПЕСдюк% !
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Невже ! А звідки Мустафа знає, хто проголосував ЗА і хто ПРОТИ !
Що у вас за контора ?!
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Ура !!

Я здесь живу.....
В этом дурдоме...
Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 6711
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ты уже совсем распоясалось,животное лахтинское
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Про законы вспомнили, когда под зад дали.
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А вот одна "достойная" личность нашла своего избирателя... Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 9783


Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 4687

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"время засіву уже прошло, а время сбора бабла ещё не наступило" ( неизвестный судья)
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Уже раз писала, но повторюсь: «лихо» закрученный «сюжет» получается с КС.........
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Зеленский решил одним предложением проверить и показать людям работу рады и КС. Молодец.
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Что он показал? Скоморох только свой короткий детородный орган показать может!
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кто-то занес в КС - уже приняли решение, но тут заносят больше и еще не приняли решение!!! Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 1088 ... и после этого кто-то с Народа Украины будет доверять любому решению КС ?! сомневаюсь
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я так понял что и КС мы потеряли - веры уже не будет любому решению..
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Главное ,что твоего барыгу потеряли и слава богу...
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какого это моего?! свинохряка ?! Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява - Цензор.НЕТ 8227 ..не весели программу чунгачанга !!!
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С Конституционным судом было все ясно, когда они при Овоще изменили конституцию в неконституционный способ.
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та Зе вже вклали в вуха не слухать ніякого Конституційного суду. Панове, треба оцінювати реальність
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Так а раньше сообщение было о принятии решения. Уже передумали? Во дурдом! Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента, - заявление - Цензор.НЕТ 9566
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Упссс,а ты уже было начал жирные лапы после чебурэка из собачатины об пузо вытирать и хлопать в ладоши...
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Хорошо ,это убираем,но остальное то все правда
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Так уже опять написали, что признали конституционным.
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Странный вопрос!!! Неужели непонятно откуда?
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но уже почти... Осталось напечать на притере.
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если все выглядит так как описывает цензор, то это уже просто уголовщина и рекетирские приколы.....
или КС посадит автора "утечек", или КС больше не существует
а вы говорите Украина. зеля уже порушил ВСЕ
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зелепузики, в КС тролли еще те ,смотрел 1 заседание ,как размазывали по полу,по стенам,по плинтусам представителя маслинооких , это был лэвэл высокий ...
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почему тогда на сайте КС стоит следующее?"Ухвалено Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»
http://www.ccu.gov.ua/bizhuchyy-ryadok/uhvaleno-rishennya-ksu-u-spravi-za-konstytuciynym-podannyam-62-narodnyh-deputativ
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Т.е. все "источники" Интерфакса. Укринформа, Украинской правды, Нового времени - это фейки Будем знать.

"Государство существует для того, чтобы торжествовала справедливость" - реплика судьи Делаверского суда на попытки представителя Госдепа протолкнуть свое



И про слушания в Конгресе где задавали интересные вопросы
В Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"

https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html

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Важно что приня лрешение Гарант Конституции, КС нужно только его опубликовать.
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О, у нас отменили судебную ветвь власти! Зее*ись гарант Конституции!
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ватный хлопчик,Украина -не рф,у нас сцаря нет и не будет!
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Ну, должны же они для приличия создать видимость исследования каких-то там выводов и т.д. и т.п.
Но ваше решение мы все давно знаем без чьих-либо выводов и всяких исследований))))
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Уже всё, приняли, ваши методички устарели, сявки соевые.
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Ой, а у Вас рояльные клавиши на языке отпечатались...
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цікаво..чи Мародьор знайде 5% аващєй чи нє? хто як гадає
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява
 
 
 
 
 
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