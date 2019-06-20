 Конституційний Суд ще не ухвалив рішення про відповідність Конституції указу про розпуск парламенту, - заява

Про це йдеться в заяві прес-служби КСУ, розміщеній на сайті судової установи, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах масово поширюється інформація щодо наслідків ухвалення рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України"Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року № 303/2019", - повідомляє прес-служба.

В КСУ занепокоєні реакцією на це повідомлення.

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"Зокрема, лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі", - заявили в КСУ.

У Конституційному Суді підкреслили, що розгляд цієї справи триває.

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"Зокрема, досліджуються висновки членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, amicus curiaе від експертів та науковців у галузі права, висновки представників громадських організацій щодо питань, порушених у конституційному поданні,аналізується досвід органів конституційного контролю зарубіжних країн та численні звернення громадян України", - сказано в повідомленні.

"Ситуація, що створюється навколо ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність, оскільки вона дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на Конституційний Суд України загалом і окремих суддів Конституційного Суду України зокрема", - підсумували в КСУ.

Раніше джерело повідомило, що Конституційний Суд визнав відповідним Конституції указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення виборів.