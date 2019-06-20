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 Політика України
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Все про:вибори (3993) Клімкін (1434)

 Клімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради через відсутність команди однодумців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Чому я не пішов у Раду? Все дуже просто: команди однодумців не знайшов. Чи то проблема в мені, чи то в існуючих командах. Може, я занадто правильний, хто зна. Може, й ні. А ідея іти по мажоритарці (там, де, власне, я живу), яка мені здавалася досить симпатичною, закінчилася б тим, що я б опинився в Раді, в якій вже все поділено і вирішено. Хотілося більшого. І так, щоб людям в очі потім дивитися було не соромно", - написав Клімкін.

Глава МЗС додав, що після завершення каденції міністра працюватиме над втіленням нових ідей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133392
 
 
 Топ коментарі
 
А кто-то вообще знает что там за концепция у Климкина? Он ее хоть раз озвучивал?
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Кстати, ситуация очень красочно говорит о моральных принципах президента, при котором Климкин отработал каденцию достаточно пристойно.
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вместе со свыней охмуряли народ светлым будущим, а сами- тырили и грабили
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А кто-то вообще знает что там за концепция у Климкина? Он ее хоть раз озвучивал?
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вместе со свыней охмуряли народ светлым будущим, а сами- тырили и грабили
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Поэтому Владимир Александрович предлагал ему остаться главой МИД ?.... Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 2044
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Нет, Зе сказал так: "Климкин профессиональный дипломат. Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику", - сказал глава государства в видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром.

То есть непонятно кем именно
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Лялька -- ты ж у мужа и детей на побегушках, а Климкин у Государства... -- службу служил. В Раду не баллотируется... -- какая у него концепция может быть? Совсем ты устала от немецкой лафы...*)
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Ты буквы все угадал, а слово не можешь прочитать?
Попробуй ещё раз прочесть всю статью, погугли значение слова «единомышленник», а там уже ляпай. Может, за умного сойдёшь.
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Вообще-то он глава МИД и надо было слушать что он озвучивал и отстаивает а не 95 слуг народа смотреть...
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Так расскажите вкратце про его программу
Он же говорит что не идёт в Раду потому что не нашёл единомышленников
Какой концепции? Где можно ознакомиться с ней?
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Он вообще то глава МИД сейчас и перед тем чтобы что то заявлять обязан думать.... С кем он решил обсудить его дело, когда принял решение тогда и заявил... Ты зеленского выбирало без программы и людей только по сериалу, что не сильно то с программой было желание ознакомится у тебя...
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Короче концепция очень тайная возможно сакральная вы ее не видели но точно знаете что она хорошая 😁
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Ты дружишь с головой??? А его работа все эти пять лет это не концепция? Да проще, читай его интервью когда он заявил что не идёт в Раду и почему....
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Я дружу с головой. Поэтому знаю что единомышленники для похода в Раду подразумевает наличие политической платформы

Что конкретно за это время сделал Климкин я тоже не знаю. Да и вы не знаете.
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В смысле не знаете??? Он же отстаивал интересы Украины в мире или было как то по другому???
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конкретно Климкин все эти годы постоянно дипломатично обговаривал с другими послами минские соглашения, которые его босс разработал совместно с Меркель и Олландом, надеясь вечно лавировать между западом и Россией, получая профиты с обеих сторон. Перед этим Петром был уволен Дещица, спевший про х"ло и лалала, недипломатично. В интересах ли Украины минские соглашения - ответ на этот вопрос мы, надеюсь, скоро узнаем, мы ещё многого не знаем.
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Чел хоть что то умное сделал, нормалёк! )))) На одного идиота меньше будет! Спасибо и за это.
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Климкин, цыкнет зубом с дыркою, плюнет и уедет в Вашингтон... -- хороший хлопец...
-- поддержал! *)
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Кстати, ситуация очень красочно говорит о моральных принципах президента, при котором Климкин отработал каденцию достаточно пристойно.
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на данный момент сделает правильно.Я сына тоже забрала в Германию.Не люблю цирк.
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накануне выборов раскрыл дела на кухне - "в раде, в которой уже всё поделено и решено. хотелось большего" ))) мало предложили.
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тюрьма и конфискация имущества...
ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко
"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде"
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в принципе да, при отсутствии коалиции, с 2016 НФ и бэпэпэ незаконно захватили и узурпировали власть в стране
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Правильно делает. В этом бедламе ему нечего делать.
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я плякал)), як кажуть кацапи))
тобто прощавай чувак, ти з ліксеїчем) підтримував "війну" з кацапами,
тепер краще не світитися). чи порошкі мають свою "думку" - так вперед! Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 7300
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Климкин и Гройсман по непонятным причинам считают себя почему-то рейтинговыми авторитетными политиками.
Вернее - считали
До Климкина дошло, видать подсказал кто, шансов ноль, а вот до Гроси никак не доходит, все прется на эфиры и биг-борды развешивает
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Ё-моё, оказывается и этому Пэтя не единомышленник ,как они там блин воровали то вместе Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников - Цензор.НЕТ 1861 ,то бишь работали ..
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Не поділився Петро, зажав .... той і образився
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Потому шо ПЕС сам по себе продажная гнида воровская! И все здесь!(((
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а, понял, наверное пришли результаты анализов, которые Петрусь сдавал в ВАДА, может аоэтому все подельники и партнеры разбегаются от него как от чумного...
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мораль сей басни такова: вы все эти вот... сами знаете кто, а я д'Артаньян!
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Да все знают что Чугункин слишком красивый и умный для чего бы то ни было.
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А досі він у якій команді закордонними справами займавсь - серед опонентів, чи мо' серед ворогів? Клімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців - Цензор.НЕТ 2754
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Если Порошенко и Ко не команда, то как вообще можно столько лет при нем работать на столь высокой должности и не быть частью команды?
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Правильно сделал. Министр иностранных дел как вроде бы ни за что не несет ответственности, но иногда в истории случаются казусы. Риббентроп был всего лишь главой МИДа, а угодил на виселицу, хотя дипломатия никак не связана с преступлениями нацистов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців
 
 
 
 
 
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