 Клімкін завив, що не балотуватиметься в Раду через відсутність команди однодумців

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Чому я не пішов у Раду? Все дуже просто: команди однодумців не знайшов. Чи то проблема в мені, чи то в існуючих командах. Може, я занадто правильний, хто зна. Може, й ні. А ідея іти по мажоритарці (там, де, власне, я живу), яка мені здавалася досить симпатичною, закінчилася б тим, що я б опинився в Раді, в якій вже все поділено і вирішено. Хотілося більшого. І так, щоб людям в очі потім дивитися було не соромно", - написав Клімкін.
Глава МЗС додав, що після завершення каденції міністра працюватиме над втіленням нових ідей.
То есть непонятно кем именно
Попробуй ещё раз прочесть всю статью, погугли значение слова «единомышленник», а там уже ляпай. Может, за умного сойдёшь.
Он же говорит что не идёт в Раду потому что не нашёл единомышленников
Какой концепции? Где можно ознакомиться с ней?
Что конкретно за это время сделал Климкин я тоже не знаю. Да и вы не знаете.
-- поддержал! *)
ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко
"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде"
тобто прощавай чувак, ти з ліксеїчем) підтримував "війну" з кацапами,
тепер краще не світитися). чи порошкі мають свою "думку" - так вперед!
Вернее - считали
До Климкина дошло, видать подсказал кто, шансов ноль, а вот до Гроси никак не доходит, все прется на эфиры и биг-борды развешивает