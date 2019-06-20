 У Латвії заборонили радянську і нацистську форму на публічних заходах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Delfi.
Форму тоталітарних режимів заборонено використовувати на будь-яких публічних заходах. Йдеться як про форму Червоної армії і НКВС, так і про форму нацистської Німеччини. За порушення закону передбачено штраф - до 700 євро для фізичних осіб і до 7100 євро для юридичних.
Заборона поширюється також на публічну демонстрацію на публічних заходах нацистської свастики, знаків СС, серпа і молота, а також прапорів, гербів і гімнів нацистського і радянського режимів.
Та тому що в них і декомунізація, і десовитизація, і націоналізація - рулять.
А в нас? Скільки імен комуняк-сталіністів з-за ЗЕ-команди буде повернуто?
Достаточно статистических истин.
Население Латвии: 1991 - 2 658 тыс чел., 2018 - 1 934 тыс.чел. (- 28%)
Население Эстонии: 1991 - 1 568 тыс чел., 1 316 тыс.чел (-18*%).
Вообще имеет смысл о деревнях умирающих разговаривать?
В украине просто уже 20 лет переписи не проводят. Целых 42 миллиона из 52 в 1991 году.