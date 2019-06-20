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Все про:Латвія (226) нацизм (44) СРСР (175) декомунізація (240)

 У Латвії заборонили радянську і нацистську форму на публічних заходах

Сейм Латвії схвалив поправки до законодавства, які забороняють носити на публічних заходах форму тоталітарних режимів, зокрема - радянську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Delfi.

Форму тоталітарних режимів заборонено використовувати на будь-яких публічних заходах. Йдеться як про форму Червоної армії і НКВС, так і про форму нацистської Німеччини. За порушення закону передбачено штраф - до 700 євро для фізичних осіб і до 7100 євро для юридичних.

Заборона поширюється також на публічну демонстрацію на публічних заходах нацистської свастики, знаків СС, серпа і молота, а також прапорів, гербів і гімнів нацистського і радянського режимів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133389
 
   
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два режима-близнеца и подход одинаковый, молодцы
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режим у вас на рф- рашистско-фашистский,вася...
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ДА ЧТО ТАКОЕ, ВЕСЬ МИР ПРОТИВ РАСЕИ! А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ОНИ ЧТО РЕАЛЬНО ДУМАЮТ ЧТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ********* ТАКИЕ ЖЕ ДОЛБАНУТИЕ КАК И 90% РАСЕЯН?
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Думають не те слово.Вони помирати будуть з думкою що живуть в "вялікой странє"
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Вот так.А у нас два дня как переподчинили SIS (Службу Информации и Безопасности) Додону,а сегодня уже освободили какого то шпиона Болбочану которого поймали когда передавал военному атташе рфии бумаги,и был осужден два года назад на 14 лет! Кстати с сегодняшнего дня у нас процентная ставка возросла с 6.5% до 7.0% ! Кому кредиты? Есть желающие? А в ответ тишина...
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И для нас это -верный путь в ЕСи НАТО.Раз и навсегда!.
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Суки, расстреляйте всех, кому за 60, экономия на пенсии и форму никто носить не будет.
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Сколько тебе до 60 осталось?Предлагаю всех,кто предлагает расстрелять пенсионеров,которые твою страну выстроили,вздергивать на Майдане на висилице!Причем поодавать на это шоу билеты,а пенсионерам бесплатно предоставлять место в первых рядах.Хай потешатся с ****** типа тебя!Даунита хромосома ************!Сдохни от передоза тварь!
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Чого вони, прибалти, живуть краще за нас?
Та тому що в них і декомунізація, і десовитизація, і націоналізація - рулять.
А в нас? Скільки імен комуняк-сталіністів з-за ЗЕ-команди буде повернуто?
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***,откуда вас дебилов Пердюшенко наберает?Глистов из своего говна что-ли выковыривает и садит комменты писать?Тошнит от вас 25 процентных!Дедебилизацию в своём мозге произведи тварь ущербная!!!Когда вас нариков попустит х.з.!!!
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звёздочку в пилотку краснопузым скотам нужно прикреплять с помощью гвоздя соточки.
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Eto latysi oni za svoju stranu vojevali,a ruskije vet okupanti kak i nemcy byli,takoj ix jest oficialny status Latviji
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Это же именно в Риге легионеры СС парады проводят. Или в Литве? Без формы на парады будут ходить?
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LItve nebylo CC ja vam podskazu srazu.Da vojevali protiv ruskix okupantov i ego rezima,no eto priznanaja o edinstvinaja vlast togo vremeni LItvy.Vot segodnia nasli poslednego partizana kotory do 1965 goda marta vojeval protiv fasystov ruskix,pogib v ne ravnom boju odin protiv 500 ruskix soldat,UNictozyl mnogo ruskix soldat no pogib i sam za Litvu za svoju stranu i eto 1965 god!
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У каждого свои тараканы в голове. Дай Бог эта болезнь не перекинется на старую Европу.
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Человек, не заморачивайся.
Достаточно статистических истин.
Население Латвии: 1991 - 2 658 тыс чел., 2018 - 1 934 тыс.чел. (- 28%)
Население Эстонии: 1991 - 1 568 тыс чел., 1 316 тыс.чел (-18*%).
Вообще имеет смысл о деревнях умирающих разговаривать?
В украине просто уже 20 лет переписи не проводят. Целых 42 миллиона из 52 в 1991 году.
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Tut mnogo ruskix ujexalo domoj potomu i takyje cifry posle 1991 goda.Pro derevniax toze jest raznyje,jest takyje derevny sto rosiji liuboj gorod mog by zavydovat kak tam zyvut.S rosiji ocen mnogo ujezdzajet liudej vse umnyje vo vse strany,tam ostajutisia tolko duraki
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Как можно запретить серп, ну или молот - это же реальные материальные орудия ручного труда наших предков, даже сейчас используются? промывание, точнее, вымывание мозгов.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Латвії заборонили радянську і нацистську форму на публічних заходах
 
 
 
 
 
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