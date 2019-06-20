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Все про:Зеленський (1777) КС (333) Ляшко (661) Шаптала Наталія (4)

 Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску

У Конституційному Суді відреагували на заяву лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка про те, що глава КС Наталія Шаптала нібито двічі таємно зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським.

Відповідну заяву глави КС Наталії Шаптали опубліковано на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю за необхідне спростувати твердження Ляшка О.В. щодо відвідування мною особисто Адміністрації Президента України та моїх зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в заяві.

За словами Шаптали, вона зустрічалася з Володимиром Зеленським двічі: перший раз - 20 травня під час інавгурації президента і другий - 11 червня, коли глава держави був присутній на засіданні КС.

Читайте також: КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск ВР, - Шаптала

"Таким чином, заява народного депутата України Ляшка О.В. має маніпулятивний характер, не відповідає дійсності, спрямована на формування у суспільстві упередженої думки про Конституційний Суд України, зокрема в контексті розгляду ним справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - утверждает Шаптала.

"Такі заяви політиків сприймаються як тиск на голову Конституційного Суду України та Конституційний Суд України в цілому", - підсумувала глава КС.

Раніше Олег Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, що голову КС Шапталу двічі останнім часом викликали в Адміністрацію президента Зеленського. За його словами, це свідчить про тиск на суддів КС з боку глави держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133387
 
 
 Топ коментарі
 
Ляшко балаболка дешевая.
Грантососы из РС и Бигуса за АП следят круглосуточно. Вспомните визит пинчука. Сразу бы запалили Шапталу.
так что педераста - 21 июля на свалку, вместе с НФ и ПСОМ.
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ляшко в истерике.....гомик чувствует своей жопой,что ему пипец.....
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Ну Ляшко же ты веришь на слово, не смотря на то, что он известный брехун и балабол.
А веришь потому, что тебе нравится ему верить.
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Ну Ляшко же ты веришь на слово
--
с чего ты взял?
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Ляшко балаболка дешевая.
Грантососы из РС и Бигуса за АП следят круглосуточно. Вспомните визит пинчука. Сразу бы запалили Шапталу.
так что ********* - 21 июля на свалку, вместе с НФ и ПСОМ.
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якого милого так розігнався? Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 2622 Апетит збав.
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ляшко! врачи сказали в морг...))))))))))))
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что у Ахметова на уме. то у Ляшка на языке
Ляшко лает на Зекоманду в бессильной ядовитой злобе, эт хорошо))
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ляшко в истерике.....гомик чувствует своей жопой,что ему пипец.....
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Всё,придётся Ляшку тряхнуть стариной и вновь сосать то,что он сосал .. Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 9272
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Ляшко насосал за это время на всю оставшуюся жизнь, а вот остальным придется сосать не пересосать!
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Как бы ему большую часть оставшейся жизни не провести в местах не столь отдалённых ..
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Он будет спокойно жить, как и жил!!! Никто никого никуда не выгонит и не тронет! Такова украинская реалия. Снимите розовые очки.
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Может быть ,но для государства это закончится очень плачевно,вплоть до распада,полагаю,что Зе это понимает ,поэтому ставлю на посадки !
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Возможно одного двух стрелочников и посадят, но не более. Основные игроки как были, так и будут. Сейчас им еще со скидкой деньги легализуют (налоговая амнистия) и после вы к ним вообще не достучитесь. Они будут белые и пушистые!!!
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Конституційний суд опублікував заяву, у якій вимагає від ЗМІ припинити спекуляції навколо розгляду указу про розпуск Ради та не тиснути на нього, бо справа ще триває. В іншому повідомленні суду йдеться, що рішення вже є.
Так, в заяві прес-служби КС йдеться, що лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі. «Особливу стурбованість викликає той факт, що до поширення зазначеної інформації долучаються державні діячі та окремі політики», - обурюються в КС. Водночас Конституційний Суд повідомляє, що продовжує розгляд цієї справи.
Але на сайті суду одночасно опубліковано повідомлення наступного характеру:
Ухвалено Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів - КС

При цьому характер рішення не уточнюється.
Раніше джерела в суді повідомили ЗМІ, що рішення прийнято на користь Зеленського, розпуск Ради конституційний.https://ua.news/ua/konstytutsijnyj-sud-zaplutavsya-u-zayavah-shhodo-ukazu-pro-rozpusk-rady/
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Інформація про те, що Конституційний суд України нібито визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, є "зливом", щоб перевірити позицію суспільства.
Про це у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат Олександр Бригинець.
«Це "злив", щоб перевірити позицію суспільства. Як ми бачимо, команда Зеленського часто використовує такі методи, коли певні спікери анонімно чи не анонімно "зливають" певну інформацію, а потім відбувається реакція суспільства. Потім після цього, або кажуть, що нічого такого не було і це плітки, або підтверджується інформація. Думаю, що так це існує, в даному випадку йде випробування. До речі, це вже другий "злив" за сьогоднішній день. Перший "злив" був кілька годин тому, говорили за те, щоби визнати рішення конституційним чи неконституційним немає достатньої кількості голосів», - розповів він.
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Глава Конституционного Суд Шаптала

...
Конституційний Суд Шаптал... це щось індійське Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 4664
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ну по перше ляшко може мати рацію. станом на вівторок за було 8,проти 7...як варіант домовилися...тай в нас суд в таких гострих справах як правило не має бажання лізти на рожен
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Доброго вечору , Україно без порошенка !
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соевый бот с горя прячется в шоколад

Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 1012
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Ухвалено Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо конституційності Указу президента«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»

Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту. Про це повідомляє Newsroom на своєму Telegram-каналі.
Як пише в своєму телеграм-каналі депутат Мустафа Найєм, «за це рішення проголосувало 11 суддів, проти - п'ять (а де ще один? утримався чи вийшов у коридор?). Вибори - тепер вже точно 21 липня».
За даними Newsroom, поки що вдалося дізнатися лише прізвища чотирьох з п'яти суддів, які голосували проти. Це Віктор Колісник та Василь Лемак (обидва призначені за квотою екс-президентка Порошенка), Микола Мельник (квота ВР), а також Віктор Кривенко (призначений в КС ще за екс-президента Ющенка).

«Також, ми дізналися, чому результат був 11 на 5: джерела кажуть, що сьогодні у засіданні брали участь 16 з 17 суддів. Сергій Головатий перебуває на засіданні Венеціанської комісії», - йдеться у повідомленні.

https://glavcom.ua/news/uhvaleno-rishennya-konstituciynogo-sudu-pro-priznachennya-pozachergovih-viboriv-603422.html
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курви продажні! !! Тільки тепер по-новому хабарі гребуть за потрібні олігархату рішення, по-зєлєбєнєвськи
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решение уже принято висит на сайте ксу.но какое -не говорят.пока готовят такими вот новынами про то,шо "я не такая" почву.
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20.06.2019 ухвалено рішення Великої палати КСУ №6-р/2019
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Гыг, от ты мне скажи: это раскол, или консолидация? -- считай, что тебя Президент Германии спрашивает...*)
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это по сути ничего...отсрочка выборов ничего не решит...по признание конституционности автоматически отправляет ксу в лагерь преступников,вместе с зелебеней нарушающих конституцию.
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Я про Общество, а не про Власть -- власти в Украине, своей, нет.
Зеля сплачитвает, или и дальше раскалывает Общество?
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ловит на приманку...но всех не переловит.некоторые пескари хитрыми оказываются Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску - Цензор.НЕТ 4160.
какое там сплочение,если через полгода-год будут как остапа бендера гнать до румынской границы
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Ясно... ...я чел не кровожадный -- но, нехай Зеле, Пороху и всей ихней бадяге, Немецкое Финансовое Управление, хотя бы по одному письмишку в день, в сером конверте, пишет... -- от тогда, не токо покушать не захочется, а и пописять и покакать нечем будет... -- и сон пропадёт напрочь -- ... и садить уже никого ненадо, бо это и так ужос лютый... *) Желаю!
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Надежда умирает последней? Мне жаль твою печень.
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У тебя ж нет мозгов, гнида соевая,только чоколат Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску - Цензор.НЕТ 4680
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А хто би сумнівався, що КС прийме сторону президента.
Коломойський знає на що тиснути.
Так навіть краще... Після Зеліного правління до влади прийдуть націоналісти.
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Националисты -- настоящие -- в очереди не стоят! ...украинские никуда не придут.
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Ксюха ? Пеця ? Який вкрав гасла націоналістів ..*українська армія . мова та віра *.. за яку вони боролися та борються десятиріччя !? . .
І завдяки *свинарчуковим потужним реХформам * зараз (як він сам кричить Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 2895 відбувається реванш !?
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Українці самі винні, що не обрали націоналістів після Майдану.
Петя був компромісною фігурою і він дійсно вболівав за армію, мову та церкву.
Але ти ж його закритикував і привів до влади не знати кого. Май тепер.
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Ще раз ! Я ні за клоуна ні за *свинарчука * не голосував і інших агітував !.
Обоє рябоє .
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Ти агітував проти Пеці, фактично за Зелю.
І незабаром дізнаєшся чи дійсно обоє рябоє... ще шкодуватимеш.
І Пеця шкодуватиме, споглядаючи як клоун руйнує його здобутки.
Теж винний.
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Ба ..то до тебе вже дійшло про *гешефти * Пеці ? Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску - Цензор.НЕТ 5504
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Не может быть, Лашко и вдруг соврал!? Никогда такого не было и вот опять...
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- Изя, как по-твоему, почему КС признал неконституционный указ Зеленского конституционным?
- Судьи побоялись, наверное, что в случае чего он и их распустит.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Ну, Киев поддержит заднеприводного ляшка, а не заднеприводного зебеню.
Как то так.
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Так запросіть того шЛяшка .. на той гей-парад . Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 3569
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Главное заднеприводного порохососа не поддержит Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску - Цензор.НЕТ 9624
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Скорее б вьіборьі шоб не видеть всю єту гидоту соеву
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Ляшко давил на женщину? Ой не верю я этой фантазерке!
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Mikhail Golub‏ @golub 54 мин.54 минуты назад
Как пресс-секретарь Зеленского облажалась https://www.facebook.com/100006204226091/posts/2305799892970129?s=663406559&sfns=xmo …

Глава Конституционного Суд Шаптала отрицает тайные встречи с Зеленским и обвиняет Ляшко в давлении - Цензор.НЕТ 3728

Volodymyr Boiko
1 год ·

Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель о 16 год. 48хв. 20 червня 2019 року написала на своїй Фейсбук-сторінці, що Конституційний Суд України щойно виніс рішення про визнання конституційним Указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Я розумію, що в Адміністрації Президента немає розумних людей і Мендель тому - зайве підтвердження. Тим не менш, прошу передати цій екзальтованій особі, що в правовій державі вона вже наступного дня отримала б повістку на допит. Оскільки в Адміністрації Президента могли узнати про рішення КСУ до його оприлюднення лише шляхом брутального порушення таємниці нарадчої кімнати. Іншими словами - або зала засідань Конституційного суду України обладнана технікою для негласного зняття інформації, або хтось із суддів обслуговує АП і повідомляє, що коїться за зачиненими дверима.
До речі, попереднього голову КСУ Шевчука судді саме тому й вигнали з посади та зняли з нього мантію, що він регулярно телефонував заступнику глави АП Філатову й доповідав про рішення, що приймались Конституційним Судом у закритому режимі, ще до їх оприлюднення.
P.S. Я не знаю, на яких смітниках президент Зеленський шукав собі прес-секретаря, але Мендель своє повідомлення вже видалила. Очевидно, знайшовся хтось розумний, хто підказав, що якщо ти, ідіотка, у кабінеті глави держави почула, як хтось з суддів, порушивши присягу, зателефонував і розповів, яке рішення було прийнято в нарадчій кімнаті, то це не означає, що треба бігти до комп'ютера й повідомляти про це на весь світ.
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ждем документального подтверждения от ляшко...может есть свидетели, может лично не с зеленским дважды встречалась, а может после указа президента владимира о переносе, здание на банковой уже за ап не считается?...ждем развития ситуации
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Ляшко, некоторым лучше сосать чем говорить...(это касается и сою)
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Усі, кому треба, чудово знають, що монгол з АП загрозив Шапталі, що Зєломойський розпустить Конституційний Суд в разі "неправильного" рішення. Як завжди, тільки Ляшко мав сміливість на це натякнути. Не знаю, з ким там він спить, але яйця хлопина ма.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску
 
 
 
 
 
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