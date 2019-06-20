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 Чиновника Держслужби праці затримано в Одеській області під час одержання $5 тис. хабара

Виконуючого обов'язки начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області викрито під час отримання 5 тис дол США хабара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив: "Генеральна прокуратура України спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Миколаєві, та Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ ПП України 19.06.2019 затримала виконуючого обов'язки начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США.

Затриманий працівник контролюючого органу вимагав та одержав згадану суму коштів від представника приватного підприємства за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення в діяльності закладу громадського харчування.

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Наразі заплановано повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може зазнати кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133378
 
 
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он попадает под "налоговую амнистию" или еще нет????
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Там всю службу Держпраці потрібно арештувати, вони всі бандити та хабарники!
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Когда уже наконец услышим что взяточник и вор госчиновник посажен на реальный срок с конфискацией его и его родственников имущества.
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...давно живу, 33 года в Украине, 26 лет за бугром -- шо-то видел, шо-то знаю -- могу сравнивать и выводы выводить...*)
Если бы я стал Президентом Украины.
1. Внёс бы поправки в УК -- жесткие. Типа немецких, или даже американских.
Раду б не трогал -- нехай крутятся.
...они бы не выкрутились...
2. Подружился бы с Армией! -- это основное.
3. Национальных патриотов бы не замечал -- они в Украине никакие -- токо буянить, по факту...
4. После того, как ничего не меняется в течении месяца -- блокировка всех рычагов Власти силами военных.
5. Объявление Военного Переходного Периода. С контролем всех банковских операций -- всем -- и простым и блатным.
6. Ввод строгой монетарной системы... -- как у немцев после Войны.
...а через 100 дней -- посмотрел бы, кому передавать управление Страной, и не рано ли?
-- хоть что-то полезного сделал бы... ...иначе, этому самостийному горю конца не видно...
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не надо изобретать "велосипед" - все это, с УСПЕХОМ воплотил в Чили Пиночет.
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Украинцы хочут свой велосипед... ...ну, пусть хочут.
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