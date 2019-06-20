 Чиновника Держслужби праці затримано в Одеській області під час одержання $5 тис. хабара

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.
Він зазначив: "Генеральна прокуратура України спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Миколаєві, та Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ ПП України 19.06.2019 затримала виконуючого обов'язки начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США.
Затриманий працівник контролюючого органу вимагав та одержав згадану суму коштів від представника приватного підприємства за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення в діяльності закладу громадського харчування.
Наразі заплановано повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може зазнати кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Если бы я стал Президентом Украины.
1. Внёс бы поправки в УК -- жесткие. Типа немецких, или даже американских.
Раду б не трогал -- нехай крутятся.
...они бы не выкрутились...
2. Подружился бы с Армией! -- это основное.
3. Национальных патриотов бы не замечал -- они в Украине никакие -- токо буянить, по факту...
4. После того, как ничего не меняется в течении месяца -- блокировка всех рычагов Власти силами военных.
5. Объявление Военного Переходного Периода. С контролем всех банковских операций -- всем -- и простым и блатным.
6. Ввод строгой монетарной системы... -- как у немцев после Войны.
...а через 100 дней -- посмотрел бы, кому передавать управление Страной, и не рано ли?
-- хоть что-то полезного сделал бы... ...иначе, этому самостийному горю конца не видно...