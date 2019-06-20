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Все про:Зеленський (1777) податки (724) податкова (221)

 "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський називає одним із ключових пріоритетів своєї команди створення в країні привабливих умов для роботи великого бізнесу і проведення "податкової амністії" на пільгових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

Говорячи в четвер у Києві на зустрічі з бізнесом про пріоритети його нової команди, Зеленський зазначив: "Ще один наш пріоритет: держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент".

"Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - сказав глава держави, не деталізуючи наповнення і терміни реформи.

При цьому Зеленський зауважив: "Ми чудово розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від хорошого життя, а через корупційний тиск і нормальне бажання просто захистити свої активи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133372
 
 
 Топ коментарі
 
просто нормально желание "украсть". я ничего не перепутал, зяблики? "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7209
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ага, а маячки проблискові для кого повернули ?
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А что делать тем, кто налоги ПЛАТИЛ? "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4203
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))))))
Ты шо против ЗЕформ Бени?)))
Плати и мычи мелкий и средний бизнес)))
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Русик...все познается в сравнении))
Дай Бог шо б ЗЕня вас не разочаровал))))
Но я реалист...и клованам не верю...
Будет БОЛЬНО!)))
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странно значит одному можно писать про влосся на жопе а другим НЕЗЗЯ! Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?!!
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Какой же ты ябеда)))
Небось и модераторам стучишь?
Настоящий ЗЕ фан)))
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та мне бы понять почему модер удалил мой пост что там было такого криминального!!
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Если амнистия для мелкого бизнеса то ничего плохого в этом нет! а если амнистия для ОЛИГАРХОВ то это плохая идея!! После такой амнистии воровство токо усилится, а чего бы не воровать вон одни воровали им все простили почему другим НЕЗЗЯ!!
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типа воровать по мелокму можно, а по крупному низзя!?
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да! именно так! прикинь! даже в кодексе есть по моему какая то граничная сумма за которую не привлекают к ответсвенности! ПРИКИНЬ!!
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Олигархи, которые содержат целые когорты шавок в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, в "защите активов", особо не нуждаются и с "коррупционным давлением" у них проблем точно нет.

Защита нужна малому и среднему бизнесу.
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Вот суд в Делавэре как раз и разбирается что кто куда выводил Но там амнистии нет
Там Вову даже президентом не признали

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.htmlРешение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.
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У нас уже был президент, который декларировал практически те же самые шаги, что и зеленский. Его фамилия - Ющенко. Но проблема в том, что пока Украина воюет, шаги должны быть кардинально другими. А Зеленский живет в мире своих романтических грез и диджитализации, и как только начнет делать что-т из того, на чем он ловит хайп перед выборами в Раду, то, поверьте, тут же появятся т.н. побочные эффекты, возникающие из-за отсутствия долгосрочной стратегии. Но самое страшное, что все его увлечения диджитализацией и прочей ерундой во время войны могут закончиться полной потерей независимости Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський
 
 
 
 
 
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