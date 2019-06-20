 "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.
Говорячи в четвер у Києві на зустрічі з бізнесом про пріоритети його нової команди, Зеленський зазначив: "Ще один наш пріоритет: держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент".
"Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - сказав глава держави, не деталізуючи наповнення і терміни реформи.
При цьому Зеленський зауважив: "Ми чудово розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від хорошого життя, а через корупційний тиск і нормальне бажання просто захистити свої активи".
Ты шо против ЗЕформ Бени?)))
Плати и мычи мелкий и средний бизнес)))
Дай Бог шо б ЗЕня вас не разочаровал))))
Но я реалист...и клованам не верю...
Будет БОЛЬНО!)))
Небось и модераторам стучишь?
Настоящий ЗЕ фан)))
Защита нужна малому и среднему бизнесу.
Там Вову даже президентом не признали
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.htmlРешение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.