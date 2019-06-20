 "Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

Говорячи в четвер у Києві на зустрічі з бізнесом про пріоритети його нової команди, Зеленський зазначив: "Ще один наш пріоритет: держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент".

"Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах", - сказав глава держави, не деталізуючи наповнення і терміни реформи.

При цьому Зеленський зауважив: "Ми чудово розуміємо, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від хорошого життя, а через корупційний тиск і нормальне бажання просто захистити свої активи".

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