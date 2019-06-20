 Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Про це він заявив журналістам по завершенні так званого "помісного собору УПЦ КП", який відбувся у Володимирському соборі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
За словами Філарета, він не братиме участі у запланованому на кінець червня Священному Синоді Православної Церкви України.
"Синод буде, але рішення Синоду до нас не має жодного стосунку. На Синод не піду", - сказав Філарет.
Філарет стверджує, що не розколює Православну церкву України. Адже, за його словами, УПЦ Київського патріархату існувала і раніше.
"Я не вважаю це розколом. Хто від кого відколовся - вони від нас чи ми від них? Адже з 1992 року, а вони з 2018, так хто від кого відколюється? Вони від нас відколюються. Відколюються, але прийдуть до цієї церкви, тому що ця церква українська, справжня, а то - грецька, інтереси Греції відстоює", - сказав Філарет.
Під час спілкування з журналістами він зазначив, що відносини між ним і предстоятелем Епіфанієм залежатимуть від самого Епіфанія.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.
Можна називати Галактичний Котріарх )
или секту - не считаем?))
...о так и начинается федерализация... -- и Зеля вам в помощь!
Филарет: Порошенко на выборах главы ПЦУ хотел избрания Симеона, что архиереям платили по 20 тыс. долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
Кошмар - как же неловко, выглядим белыми папуасами с этими попами)
Всі церкви підлягають державній реєстрації.
хоть и ни кем и не признанным...
В старой еврейской книжке описан этот грех...ГОРДЫНЯ!!!
Дідусю..
УПЦ (мп) вже неіснуюча назва,
УПЦ КП буде,якщо Мінюст зареєструє статут нової церкви...
пишіть поки що статут..
...як відомо, священики не отримують зарплати від єпархіальних центрів, а живуть лише від пожертв віруючих. Більше того, в православних юрисдикціях існує певний податок, який священики мають сплачувати в єпархію щомісячно. Таким чином модель відносин в середині церкви нагадує франчайзинг. Є володар ексклюзивних прав (наприклад на використання бренду «канонічний» на території України). Він може за певного розміру роялті користуватись в своїй діяльності цією маркою. Умовний підприємець за свої гроші будує своє робоче місце, купує франшизу і потім нею користується. Власника торгової марки не турбує як йде твій бізнес, чи успішно ти побудував діло чи «прогорів». Керівник зайнятий лише пошуком нових покупців франшизи. Володар бренду не тільки нічого не сплачує підприємцеві, а ще й отримує від нього щомісячні роялті. Приблизно така система взаємин єрархічних рівнів в Православних Церков в Україні.