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 Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Почесний патріарх ПЦУ Філарет, який проголосив сьогодні відновлення Української православної церкви Київського патріархату, заявив, що тепер в Україні існуватимуть три церкви.

Про це він заявив журналістам по завершенні так званого "помісного собору УПЦ КП", який відбувся у Володимирському соборі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За словами Філарета, він не братиме участі у запланованому на кінець червня Священному Синоді Православної Церкви України.

"Синод буде, але рішення Синоду до нас не має жодного стосунку. На Синод не піду", - сказав Філарет.

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Філарет стверджує, що не розколює Православну церкву України. Адже, за його словами, УПЦ Київського патріархату існувала і раніше.

"Я не вважаю це розколом. Хто від кого відколовся - вони від нас чи ми від них? Адже з 1992 року, а вони з 2018, так хто від кого відколюється? Вони від нас відколюються. Відколюються, але прийдуть до цієї церкви, тому що ця церква українська, справжня, а то - грецька, інтереси Греції відстоює", - сказав Філарет.

Під час спілкування з журналістами він зазначив, що відносини між ним і предстоятелем Епіфанієм залежатимуть від самого Епіфанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133371
 
 
 Топ коментарі
 
Цезор пишите правильно --- бывший патриарх Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 7843
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жесть. Деда жара доконала
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Цезор пишите правильно --- бывший патриарх Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 7843
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Патріарх -це в нього завжди було самозванне православне "звання"..
Можна називати Галактичний Котріарх )
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Четыре! ... еще и церковь Свидетелей и Верующих в обещания Вовы... Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 4455
или секту - не считаем?))
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не - тоталитарную секту с криминальным душком никак низзя
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УПЦ МП ??? Вот откуда ноги растут !!! Нет слов -- на покой пока совсем Украинское что то осталось Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 9576
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Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

...о так и начинается федерализация... -- и Зеля вам в помощь!
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Путин усыпит, и это выльется к сокращению стада. Жаль что зацепит не только лишь стадо Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 9895
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Чего это три ,может я тоже хочу свою церкву иметь ,шоб лохов бомбить .. Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 1350
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Не, если партию то все будут ненавидеть а если церкву то любить ...
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Не скажiть. Он Фiларету ще вчора осанну спiвали, а сьогоднi вже клянуть. А "паства" пана Петра, наприклад, буде спвiать осанну не зважаючи нi на що. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 4764
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Три Рождества , три Пасхи , три Троицы . Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 8032
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Я вас вітаю. Філарет щойно офіційно визнав Московський патріархат.
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Что значит - сейчас официально признал? В начале 90-х он боролся за титул Патриарха РПЦ.
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Не доработка Порошенка , ПЦУ, повинна бути і квітка.
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Купили Феларетку. К гадалке не ходи. Поменялась риторика в корне..
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Максим Максимов 8ff70aff

Филарет: Порошенко на выборах главы ПЦУ хотел избрания Симеона, что архиереям платили по 20 тыс. долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
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Эти попы доиграются, что народ вообще перестанет ходить в церковь.
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Маловато будет. В каждую хату - своего божка, как в Индии. И главное чтобы только один был Ыстинным, а все другие = "гореть вечно" вместе со своими рабами Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ - Цензор.НЕТ 8051
Кошмар - как же неловко, выглядим белыми папуасами с этими попами)
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Главный папуас тогда - Порошенко, это ведь он носился со своим "термосом" как дурень с писаною торбою.
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А. Рублёв теперь просто обязан переписать "Троицу"! за столом громко грызутся: онуфрий, филарет, епифаний, деля бабло из чаши.
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Филарет на старости лет реально с головой не дружит. Дедушке бы в монастырь грехи замаливать - в основном по мании величия.
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До речі, ще Порошенком підписані Закони стосовно церков, і вони діють.

Всі церкви підлягають державній реєстрації.
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По ходу старичек хочет умереть...КОРОЛЕМ)))
хоть и ни кем и не признанным...

В старой еврейской книжке описан этот грех...ГОРДЫНЯ!!!
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Склероз, забыл, что сам на КП крест поставил.
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Господи... Дайте діду порулити перед тим я його господь Бог забере...
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Петина Церква нехай буде, але на умовах чесної конкуренції
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Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Дідусю..
УПЦ (мп) вже неіснуюча назва,
УПЦ КП буде,якщо Мінюст зареєструє статут нової церкви...
пишіть поки що статут.. Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ - Цензор.НЕТ 3291

...як відомо, священики не отримують зарплати від єпархіальних центрів, а живуть лише від пожертв віруючих. Більше того, в православних юрисдикціях існує певний податок, який священики мають сплачувати в єпархію щомісячно. Таким чином модель відносин в середині церкви нагадує франчайзинг. Є володар ексклюзивних прав (наприклад на використання бренду «канонічний» на території України). Він може за певного розміру роялті користуватись в своїй діяльності цією маркою. Умовний підприємець за свої гроші будує своє робоче місце, купує франшизу і потім нею користується. Власника торгової марки не турбує як йде твій бізнес, чи успішно ти побудував діло чи «прогорів». Керівник зайнятий лише пошуком нових покупців франшизи. Володар бренду не тільки нічого не сплачує підприємцеві, а ще й отримує від нього щомісячні роялті. Приблизно така система взаємин єрархічних рівнів в Православних Церков в Україні.
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Старому козлу, пора задуматься о эвтаназии...
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Дедушку продолжает штырить. Все никак не поймет, шо он уже ничего не решает в Украине.
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думаю у старика "мания величия" - хочет умереть "патриархом"...
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А я думаю, он фсбешное задание выполняет. Хоть мог бы и не позориться на старости лет.
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