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Все про:Філарет (215) Євстратій (Зоря) (57) ПЦУ (381)

 ПЦУ не відлучатиме Філарета від церкви, - Євстратій

Православна церква України не буде відлучати почесного патріарха Філарета від церкви, заявив сьогодні під час брифінгу для журналістів архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), коментуючи скликані Філаретом збори і зроблені на них заяви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент видання "ГОРДОН".

"Я розумію, щоб всім хотілося б різких заяв, а ще щоб за бороди почали один одного тягати", - підкреслив він.

За словами архієпископа Євстратія, ПЦУ показала свою єдність.

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"Ми ж не робимо жодних дій щодо митрополита [Української православної церкви Московського патріархату] Онуфрія чи патріарха Російської православної церкви Кирила. Ми до них не маємо стосунку", - зазначив священнослужитель.

Він висловив думку, що від Вселенського патріархату теж не буде різких дій.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133370
 
 
 Топ коментарі
 
Надо его объявить блаженым и все дела
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дедуля видать уже тронулся, надо к нему благосклоннее быть
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і чого я не розумію так то, що люди падають ніц обличчям до землі і таким чином звертаються до Господа. Чим ставання на коліна, якщо є така потреба і складання рук є відмінним від падіння ніц? Може відповідь криється в тому, що в нас називають рабом Божим, а там любим дитям Божим.
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Великі історичні постаті дуже неоднозначні.... Філарет багато зробив для української історії і церкви, почав повертати справедливість....Мільйони людей стали слухати Слово Боже українською мовою... Але мабуть він розгубився в Епоху Хаосу, тотального піару, гібридної політики, гібридних ЗМІ і світоглядної аморфності населення, безкінечної безвідповідальності, непрофесійності і брехні політиків та всіх публічних діячів... Епоху, що так яскраво розпочалась виборами навесні 2019 року.
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дедуля видать уже тронулся, надо к нему благосклоннее быть
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Украинской православной церкви Московского патриархата] Онуфрия или патриарха Русской православной церкви Кирилла-- чемодан вокзал кацапия !!! Нечего смуту в Украине разводить ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви, - Евстратий - Цензор.НЕТ 5987
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А что, забавно было бы - дважды отлучённый лжепатриарх.
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Отправить в отставку, поселить в отдаленном монастыре в комфортабельной келье и забрать телефон. Пусть оттуда и воюет!
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Тогда найдите ему доктора, все же видят, что старец не в себе...
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А может поначалу лохматые бороды сбрить, и женские платья снять, а для людей скамеечки,как у католиков.Глядишь и бесов бы поубавилось.
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Кстати вот что всегда нравилось у католиков(помимо того, что сами церкви выглядят классно) - это скамейки.
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крутанул кадилом и упал джет ли
следом майка тайсона молча унесли
не задалось утро,плачет белый свет
****** всех сегодня старец филарет...
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Не забывай все ,что пожелаешь мне,вернется тебе и твоей семье в десятикратном размере,думай порохобот.
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Тебе приказали, а не желали.

Желать шото себе ты можешь только сам, но всем, включая ЗЕ и его земанду, на это насрать.
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тяжела работа у порохобота
тащить барыжную свинью с болота
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Так поместите дедушку в профильную больницу, шоб его там выслушивали врачи, а не и так не особо психически устойчивые верующие.
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На принудительное обследование у психиатра надо отправить.
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удивительно - Украинская Церковь размножается...путем деления.
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Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!‏ @GDRovec

Кузен после поездки в Грецию до сих пор в шоке - возле входа в храм поднос с БЕСПЛАТНЫМИ(!) свечами, бери, сколько надо и ставь. И сиденья внутри, аки у еретиков-католиков! Ни магазина в храме, ни бабушек "боголюбивых"... Греки со времён Крещения Руси ваще все скрепы попутали!
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і чого я не розумію так то, що люди падають ніц обличчям до землі і таким чином звертаються до Господа. Чим ставання на коліна, якщо є така потреба і складання рук є відмінним від падіння ніц? Може відповідь криється в тому, що в нас називають рабом Божим, а там любим дитям Божим.
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все что натворил мародер еще долго придется расхлебывать
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Правильное решение.Надо понимать,что у филарета возраст уже ого-го,а с возрастом и не такие метамарфозы с людьми случаются.
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Пепу крепко прижали,как дякона МП и он,глазом не моргнув,решил слить Гундяя,но предателей нигде не любят-УПЦ КП не ринулась в обятья греков.Пришлось жадно уцепился за томос,предложенный Ющу,и о боги ПепинаЦерква"Украв",что под покровом Константинополя соломинкой зацепилась в Верховной Раде.Всё бы ничего,но соломинка не удержала грузного от грехов Пепу-утонул в корыте оффшорной ЗЕлени,оставив за собой грязные брызги раскольничества.Хватит ли мудрости у православных украинцев сплотиться воедино-время покажет,но трупный запах Пепы ещё долго будет досаждать простым мирянам,не понимающим,что вера у Пепы одна-собственный карман!
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(незрячим)Пішов би,та пітерок твій вже там на пляшці сидить-не злазить.КС його туди кинув.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПЦУ не відлучатиме Філарета від церкви, - Євстратій
 
 
 
 
 
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