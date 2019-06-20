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Все про:Зеленський (1777) рейтинг (256) Doing Business (1)

 Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що через 3-4 роки Україна може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

"Ми працюємо над формуванням позитивного іміджу України в світі. Сюди повинна стояти черга з інвесторів. Упевнений, що вже через три-чотири роки Україна може увійти до Топ-10 рейтингу Світового банку Doing Business. Наша команда докладе до цього максимум зусиль", - сказав він.

Нагадаємо, в загальному рейтингу Doing Business-2019 Україна посіла 71 місце серед 190 країн, що на п'ять позицій вище, ніж минулого року.

Дивіться також: "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133365
 
 
 Топ коментарі
 
"И тут Остапа понесло..."(ц)
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То у Пороха идеи воровал, теперь на Уйла переключился?
Он тоже все ЛОХторату втирал: "пятая экономика мира... пятая экономика мира..."
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Клоун сегодня в ударе... шутки как швейная машинка выдает. Нюхнул наверное.
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"...Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business"(с) вова сСыкун
".. расейская экономика войдет через пять лет - в топ-5 мировых экономик"(с) вова сЦарь
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Так а Зеленський ***** в усьому і копіює. Схоже, у них один політтехнолог та іміджмейкер.
Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 7617
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скоро на мальчиков перейдет ,как и ху..ло старший
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"..Сюда должна стоять очередь из инвесторов.."
от оно как.. ДОЛЖНА стоять - раз-два!
но очередь не стоит, инвесторы после выборов начали выводить деньги из Украины... Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 9740
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не парься, еврейская девочка как обычно ошиблась, читая текст. там было написано так--"через 3-4 года Украина могла бы войти в Топ-10 рейтинга Doing Business. образование плохое, в школу боялась ходить.
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Или дефис по ошибке поставили, вместо 34.
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Клоун сегодня в ударе... шутки как швейная машинка выдает. Нюхнул наверное.
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у зебилов большой переполох: ахреневают от нью-васюков - "факинг проджэктов" вазелина не успевают методички получать
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Вовчик,при условии шо олигархов угробишь. А иначе,не верю.
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Оформляй Саакашвили,он в этом спец. К тому же любитель созидания. А стройка - это всегда работа. Всем. И бабло.
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То у Пороха идеи воровал, теперь на Уйла переключился?
Он тоже все ЛОХторату втирал: "пятая экономика мира... пятая экономика мира..."
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Почему втирал? Он вполне продолжает это делать и сейчас время от времени.
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Ну, если по ВВП - то пятая щас Индия, а кацапы двенадцатые (шо тоже, кстати , неслабо).
А по дуинг бизнес - они на 31 месте.
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ЕС будет к нам проситься, а мы делать вид, что не хочем.
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сразу уточни шо ты этого не обещал, это на уровне шутки
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вова киздуй на сцену 95 квартала и расскажи что будет с праституткой (даже язык не поворачивается, а у циркача получилось) короче иди накуй.
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Скоро выборы...можно любую пургу избирателям нести, а там они все простят... Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 3618
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Порохолизы,сенсации будут каждый день,так что вам придётся стереть ратыци и все бесполезно
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зебил, так это вазелин тебе ссыт в глаза, мы-то не верим в "шутки" вазелина)
Даже ты это понимаешь Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 6469
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убогий, сам то в пургу веришь еще? це в кіно буває кіномонтаж....в житті так не буває, тут працювати треба мозком , а останнього немає, ..матрос железняк вже керував медициною...й твій віртуальний клоун може тільки по написаному сценарію й то з помилками й з суфлером спічи штовхати від якого Меркель ледь не вмерла....це не на сцені членом по роялю стукати..за базар й відповідати треба буде...
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Это было-бы неплохо ,но надо ставить задачи БЫТЬ ПЕРВЫМИ !
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А ********** не хотите порохолизы?
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Стефанчук через 3-4 года не сможет влезть в дверной проем администрации преЗЕдента
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влізе.. Хряк же пролазив якось Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 8066
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Очень верно расставлены акценты. Нужно ставить цель не вхождение в ЕС, а что бы нас просили туда прийти и не ломиться в закрытую дверь, как пьяный Петя.
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Пустив трішки соплівВо время сегодняшней прямой линии президент РФ Путин пожаловался на своего украинского коллегу.«Я смотрел его выступления в Москве на КВН. Это было талантливо и смешно. Но сейчас - не смешно.Что сейчас происходит?Будучи в Париже, он сказал, что не собирается говорить с сепаратистами так называемыми - жителями этих непризнанных республик.А как он тогда собирается решать этот вопрос? Блокада не отменена, хозяйственные связи… - ничего не делается, ничего не происходит.Шаги навстречу - самое простое. Но нужна политическая воля Украины«, - заявил Путин
Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 1839
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Там вчителям зарплату в доларах ще не роздають? А лікарям?
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а помечтать?? зе_дурники вже від самої думки заможніше стали...ера злиднів ,як й брехні, вже закінчилася 22 квітня...правда Zero не уточнювало для кого...
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Проект «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» позволяет объективно оценить законодательство, связанное с регулированием бизнеса, и его применение в 190 странах, а также в отдельных городах на поднациональном и региональном уровнях.

http://russian.doingbusiness.org/
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Наши из Польши приедут домой , привезут с собой поляков (без обид) и заставят собирать украинскую клубнику . Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 1447 Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 1447 Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business - Цензор.НЕТ 1447
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за поляками потянуться немцы, а за ними рстерянные амерканйы.
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ты явно в индейцы хочешь - не возьму и не просись - злой ты )))))
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зебилы - так делают только цапы - Мендель написала, что КСУ признал указ о роспуске Рады конституционным, затем удалила пост
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І тут я зрозумів що час запасатися сірниками та сіллю...
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Автомат чи пару гранат не прикупив тільки лінивий.
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Не купляв я таке... Не хочу потім нашій славетній поліції доводити шо то не моє, чи вона (поліція) мене не так зрозуміла. Все тільки з дозвільними паперами... Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 3883
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Повір- скоро та поліція буде до лампочки.
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Сказки зеленых бобиков про белого бычка...😀
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вони звикли на сцені всіх лайном обливати й зуби скалити й тут зупинитися не можуть..головне квартал побільше в ВР завести...а потім ? вони ж нічого й не обіцяли .та й вовчик прийшов на 5 років...а потім в Хайфу...
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Опыт жизни мне подсказывает, что при вот этом недоразумении выбранном нам в "президенты" умственно отсталыми слоями населения нашей страны, через 3 - 4 месяца страна войдёт в штопор. Ну,а затем, страна, плавно войдёт в ж....
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печально, но это не заденет ни холуя, ни его хозяина, у них израильское гражданство.
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Это же в какой стране тебе такой бесценный опыт приобрести удалось？😀
Блин, ну вы и гоните, соевые идиоты😀
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убогий, тут нічого не заробиш..стань під церкву..може хтось подасть..
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Вова ,а откаты за возврат "белого" НДС при тебе сколько будут ?
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Да чего мелочиться, станем первыми по валовому продукту в мире через три года!!!! Может быть...
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Він, що в пукіна з медведєвим навчився? Це ті розказували, що увійдуть в трійку найровинутіших економік, а пройшло вже 15-ть років, а вони все в гузні.
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Поднажмите, порохоботы - рейтинг Зеленского 48,5. Дотяните говнометаниями до 51% - исчезнет необходимость коалиции и вся ответственность за выполнение или невыполнение обещаний ляжет только на Слугу народа
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Ну і шо, шо ляже? Він срати хтів на ту відповідальність... Та й на своїх адептів також...
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Добрая бульба - скороспелые сорта уже едим.
Или ты типа огрызнулся так - на уровне олигофрена?
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Его рейтинг был 73%. Падение рейтинга в день по 1%. Замечательно.
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Разжевываю - ситуация как перед первым туром президентских выборов
Все те же игроки и один новый - Вакарчук. Расклад совершенно другой - у Зеленского вместо 32 уже 48. У Порошенко вместо 13 осталось 5
Несложная арифметика - даже для бывшей "25процентной элиты"
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А чё этот вопрос так интересует соседей-колхозников?
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Очень хорошо, пан Зеленский. Главное, как говорил поэт, величие замысла.
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"...Сюда должна стоять очередь из инвесторов..." - обратите внимание на мышление ЗЕ, -инвесторы еще даже не в курсе происходящего, а они оказывается ему уже что-то должны.
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У порохоботов истерика.
Ну, зачем так печалиться! Ну не будет вашего порошенко в этом созыве, так как вы своим хамством убили его последние проценты . Ну так через пять лет ещё раз попробует- вас- то уже не будет, значит, шанс таки будет )
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Куди Україна увійде стане ясно не через 3-4 роки, а через 3-4 місяці. Якщо її населення і далі буде залишатися в тому депресивному стані, в якому воно є зараз, вона і в наступні 30 років не тільки нікуди не увійде, а й припинить своє існування. Всі передумови для цього вже сформовані і головна з них - відсутність повноформатної нації, чиєю державою ця територія мала би бути.
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Зебилы, признавайтесь, тоже проржали с этого? Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 2957
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О, вже й цього на солодке потягло... На обіцяночки-цяцяночки.
Доляр по десять ще не обіцяв? Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business - Цензор.НЕТ 3527
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs
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А еще и на Марс можем полететь. И Енисей повернуть взад. Много чего можем(плескать языком))
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Может войти а может и не войти, вроде что-то сказал, а ничего по сути, но воздух посотрясал.
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