 Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.
"Ми працюємо над формуванням позитивного іміджу України в світі. Сюди повинна стояти черга з інвесторів. Упевнений, що вже через три-чотири роки Україна може увійти до Топ-10 рейтингу Світового банку Doing Business. Наша команда докладе до цього максимум зусиль", - сказав він.
Нагадаємо, в загальному рейтингу Doing Business-2019 Україна посіла 71 місце серед 190 країн, що на п'ять позицій вище, ніж минулого року.
".. расейская экономика войдет через пять лет - в топ-5 мировых экономик"(с) вова сЦарь
от оно как.. ДОЛЖНА стоять - раз-два!
но очередь не стоит, инвесторы после выборов начали выводить деньги из Украины...
Он тоже все ЛОХторату втирал: "пятая экономика мира... пятая экономика мира..."
А по дуинг бизнес - они на 31 месте.
Даже ты это понимаешь
http://russian.doingbusiness.org/
Блин, ну вы и гоните, соевые идиоты😀
Ну,а затем, страна, плавно войдёт в
ж....
Или ты типа огрызнулся так - на уровне олигофрена?
Все те же игроки и один новый - Вакарчук. Расклад совершенно другой - у Зеленского вместо 32 уже 48. У Порошенко вместо 13 осталось 5
Несложная арифметика - даже для бывшей "25процентной элиты"
Ну, зачем так печалиться! Ну не будет вашего порошенко в этом созыве, так как вы своим хамством убили его последние проценты . Ну так через пять лет ещё раз попробует- вас- то уже не будет, значит, шанс таки будет )
Доляр по десять ще не обіцяв?
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs