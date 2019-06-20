EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1191  21
Матеріали за темою:
Все про:суд (5214) УПЦ МП (541) Євстратій (Зоря) (57) ПЦУ (381)

 Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (ПЦУ) Євстратій (Зоря) вважає абсолютно безперспективним позов Української православної церкви (Московського патріархату) щодо незаконності державної реєстрації ПЦУ.

"Ми вважаємо, що цей позов є абсолютно безперспективним", - сказав архієпископ на брифінгу в четвер, озвучивши позицію Української православної церкви (ПЦУ).

Він також висловив сподівання, що безпідставність позовних вимог буде підтверджена судом.

Читайте також: З боку Константинополя не буде жодних санкцій через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ, - архієпископ Євстратій

"Жоден суд, жодні позови не змінять той факт, що така Церква є, що керівна структура - Київська митрополія - ​​зареєстрована", - додав архієпископ Євстратій.

Як повідомляв синодальний юридичний відділ УПЦ (МП), Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви (Московського патріархату) щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України (ПЦУ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133361
 
   
 Топ коментарі
 
Как показывает практика, если занести денег как коаломойский в КСУ, то все може быть... Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2271
 показати весь коментар
 
клоуну, перепрошую, президенту хочеться шоу !
 показати весь коментар
 
я бы ларек с пиличной шаурмой поставил - клюнет....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как показывает практика, если занести денег как коаломойский в КСУ, то все може быть... Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2271
 показати весь коментар
 
 
Так. Але це наїзд на українську церкву.
Потрібна увага президента та РНБО !
 показати весь коментар
 
 
я бы ларек с пиличной шаурмой поставил - клюнет....
 показати весь коментар
 
 
Потрібна, але йому ніколи. Переїзд, мигалки на авто. Декорації, спецефекти
 показати весь коментар
 
 
клоуну, перепрошую, президенту хочеться шоу !
 показати весь коментар
 
 
как может мирской суд решать такие вопросы? ну если конечно это не басманный суд
 показати весь коментар
 
 
Православные попы, Библию не знают... -- проверял в беседах сам -- полные неучи.
...вот и колбасятся между собой...
Жаль, что Украина не Польша, где реально: один Народ, один Язык, одна Религия.
 показати весь коментар
 
 
Мало того, у меня создалось впечатлєніє, что для ніх бліжє Вєтхій Завєт (Тора).
 показати весь коментар
 
 
Государству они служат и прихожанам -- главным баблоносителям -- а не Закону Божьему...
Когда в Польше разгоняли народные ворнения за Солидарность, достаточно было забежать на территорию церкви, а полицаи не смели переступить порога!
Иоанн Павел II, как раз из поляков -- и незря его грохнуть коммуняки пытались...
 показати весь коментар
 
 
Відповідь тим , кто тут кипів :«А какоє отношеніє імєєт Порошенко, к получєнію Томоса ???!
А саме пряме, як зараз бачимо: не було б Порошенка, не було б і Томосу.
 показати весь коментар
 
 
Кириленко включает дурака... - "Значить заохочує?"
Так для этого его малороссы с московитами и выбрали...
А борьба с коррупцией просто предлог..

Он абсолютно бесперспективен, - архиепископ Евстратий об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ - Цензор.НЕТ 2192 В'ячеслав Кириленко‏ @KyrylenkoVyach 6 ч.6 часов назад
Через суди реваншисти хочуть заборонити канонічну Православну Церкву України,скасувати Закон про українську мову.
Харківська міськрада незаконно скасовує декомунізацію.
Це свавілля почало відбуватися ще й тому, що по всіх цих питаннях гарант Конституції МОВЧИТЬ.
Значить заохочує?
 показати весь коментар
 
 
Пока шо видно, що це ти ввімкнув дурня на п'яту передачу...
 показати весь коментар
 
 
в нас церква відокремлена від держави, і держава не має права втручатися в церковні питання.
 показати весь коментар
 
кацапствующіє вкрадене в ********** бабло відпрацьовують
 показати весь коментар
 
Так вам уже и автокефаль давали-давали, да не дали, как можно понять.
Поп, прочитай заклинание чтобы узнать будущее этого иска, а потом визжи.

\\\\\\Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Источник: https://censor.net.ua/n3133361\\\\

Замысловато. "слугуны" , ага Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ - Цензор.НЕТ 3808
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВін абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ
 
 
 
 
 
 вгору