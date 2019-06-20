 Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

"Ми вважаємо, що цей позов є абсолютно безперспективним", - сказав архієпископ на брифінгу в четвер, озвучивши позицію Української православної церкви (ПЦУ).
Він також висловив сподівання, що безпідставність позовних вимог буде підтверджена судом.
"Жоден суд, жодні позови не змінять той факт, що така Церква є, що керівна структура - Київська митрополія - зареєстрована", - додав архієпископ Євстратій.
Як повідомляв синодальний юридичний відділ УПЦ (МП), Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви (Московського патріархату) щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України (ПЦУ).
Потрібна увага президента та РНБО !
...вот и колбасятся между собой...
Жаль, что Украина не Польша, где реально: один Народ, один Язык, одна Религия.
Когда в Польше разгоняли народные ворнения за Солидарность, достаточно было забежать на территорию церкви, а полицаи не смели переступить порога!
Иоанн Павел II, как раз из поляков -- и незря его грохнуть коммуняки пытались...
А саме пряме, як зараз бачимо: не було б Порошенка, не було б і Томосу.
Так для этого его малороссы с московитами и выбрали...
А борьба с коррупцией просто предлог..
В'ячеслав Кириленко @KyrylenkoVyach 6 ч.6 часов назад
Через суди реваншисти хочуть заборонити канонічну Православну Церкву України,скасувати Закон про українську мову.
Харківська міськрада незаконно скасовує декомунізацію.
Це свавілля почало відбуватися ще й тому, що по всіх цих питаннях гарант Конституції МОВЧИТЬ.
Значить заохочує?
Поп, прочитай заклинание чтобы узнать будущее этого иска, а потом визжи.
\\\\\\Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Источник: https://censor.net.ua/n3133361\\\\
Замысловато. "слугуны" , ага