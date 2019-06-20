 Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс

Це сталося на зустрічі глави держави з бізнесом в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Також безнадійно застарів Кодекс законів про працю. Я хочу процитувати вам ще один Кодекс, він починається такими словами: "У результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції... втілюючи в життя ленінські ідеї... Радянська держава послідовно реалізує розроблену комуністичною партією програму житлового будівництва". Як вам?" - запитав голова держави.

Він висловив подив через те, що цей документ досі регулює житлові відносини в Україні.

"Вибачте, це треш. І це має піти в історію. Я вірю в українця і в його здатність вільно ухвалювати правильні сучасні рішення. Тому декомунізація регулювання та лібералізація економіки будуть нашим пріоритетом ці 5 років", - заявив Володимир Зеленський.

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Зауважимо, в Україні діє закон № 5464-X з офіційною назвою "Житловий Кодекс Української РСР". У 1983 році його ухвалила Верховна Рада УРСР. Відтоді до документа вносили зміни 30 разів.

Кодекс України про працю № 322-08 Верховна Рада УРСР ухвалила в 1971 році. До документа вносили зміни 90 разів.