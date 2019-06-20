EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3634  40
Все про:Зеленський (1777) Житловий кодекс (3)

 Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс

Президент України Володимир Зеленський процитував Житловий кодекс і назвав документ "трешем".

Це сталося на зустрічі глави держави з бізнесом в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Також безнадійно застарів Кодекс законів про працю. Я хочу процитувати вам ще один Кодекс, він починається такими словами: "У результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції... втілюючи в життя ленінські ідеї... Радянська держава послідовно реалізує розроблену комуністичною партією програму житлового будівництва". Як вам?" - запитав голова держави.

Він висловив подив через те, що цей документ досі регулює житлові відносини в Україні.

"Вибачте, це треш. І це має піти в історію. Я вірю в українця і в його здатність вільно ухвалювати правильні сучасні рішення. Тому декомунізація регулювання та лібералізація економіки будуть нашим пріоритетом ці 5 років", - заявив Володимир Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський. ВIДЕО

Зауважимо, в Україні діє закон № 5464-X з офіційною назвою "Житловий Кодекс Української РСР". У 1983 році його ухвалила Верховна Рада УРСР. Відтоді до документа вносили зміни 30 разів.

Кодекс України про працю № 322-08 Верховна Рада УРСР ухвалила в 1971 році. До документа вносили зміни 90 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133358
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец Зеля, вытаскивай наружу все совковое дерьмо, что прятали попредники.
 показати весь коментар
 
У зебила сегодня бенефис чтоли? Модер пожалей с новостями не части так!!!
 показати весь коментар
 
Это очень важно - называть вещи своими именами. Именно подмена понятий, т.е. ложь все время держала мальдивскую падаль на плаву.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дело было жидким или твердым.Подробнее Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс - Цензор.НЕТ 9850
 показати весь коментар
 
 
Сейчас вам будет новый ЗЕзакон... Грустно не будет...
 показати весь коментар
 
 
Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - еще с 13..16 веков Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 4079
 показати весь коментар
 
 
п.с. "..самый старый из ныне действующий законов - это Акт (Закон) о судебных взысканиях за ущерб 1267 года (Distress Act 1267), часть Статута Мальборо (Statute of Marlborough, (52 Hen. 3). Несмотря на то, что три раздела легендарной Великой хартии вольностей изначально были приняты в 1215, более правильная их датировка относится к переизданию 1297 года, что делает их более поздними памятниками английской правовой истории."
Во где вазелину будет развернуться Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 2611
 показати весь коментар
 
 
Так он может и закон о двух рабах отменить...
 показати весь коментар
 
Ну так можно и правила дорожного движения изменить, тоже древние....
 показати весь коментар
 
У зебила сегодня бенефис чтоли? Модер пожалей с новостями не части так!!!
 показати весь коментар
 
 
а шо так? методички ат таварища лейтенанта не успевают печатать?
 показати весь коментар
 
 
суть проста - у зебилов нужно так отобрать квартиры, чтобы они рукоплескали.
Да и загнать в рамки "нового ТК" - как Беня на своих ферросплавных - чтобы и пикнуть не посмели Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс - Цензор.НЕТ 8356
А то развели демократию - 90 поправок в законы. полностью изменившие его суть и защищающие права работников..
 показати весь коментар
 
 
Так приехал же с Европы, идеи привез... Плюс прямая линия *****, надо же ватарогих как то отвлекать...
 показати весь коментар
 
неа.. он ток год видел.. но осознать что там было 90 изменений, полностью перекроивших законы - уже не смог.
Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - вплоть до 500-700 лет.
 показати весь коментар
 
 
Молодец Зеля, вытаскивай наружу все совковое дерьмо, что прятали попредники.
 показати весь коментар
 
 
Зеля озвучивает ,что нарыла его команда докторов юридических наук( не Портновы!!!)Роют и на сет божий,щоб народ подивився,какие мракобесы нами керували останни 28 рокив.Ханжи .Миллиардеры с коммунистическими лозунгами
 показати весь коментар
 
Это очень важно - называть вещи своими именами. Именно подмена понятий, т.е. ложь все время держала мальдивскую падаль на плаву.
 показати весь коментар
 
 
ЗЄля, подивися на умови договорів, які забудовники змушують підписувати своїх інвесторів і покупців квартир. От там треш справжній.
 показати весь коментар
 
 
так клоун новый кодекс придумал или из кремля пришла команда о полном развале всех законов?? зевова пойми, прежде чем что то развалить нужно что то построить и опробовать.
 показати весь коментар
 
 
Вообще то Зе и его 95 квартал обещали остановить войну...но почему то стал "останавливать" Жилищный кодекс и Законы о труде!!!!К тому же изменения в эти законы,не входят в компетенцию Зе!!!!!
 показати весь коментар
 
 
остановить войну можно только на условиях москалей = мечта лахтинцев и зебилов
 показати весь коментар
 
 
Треш (жарг. неологизм, от to thrash - англ. бить, молотить, крошить) - явление или ситуация, которые могут описываться или быть оценены с крайней степенью ужаса и отвращения; мусор.
 показати весь коментар
 
говна на улице бесплатно можешь пособирать по новому Говнокодексу.
 показати весь коментар
 
Тю, а чё, порохоботов всё устраивает у них будки комфортные, и кости кидают им регулярно...жить как говорится...хорошо(с)
 показати весь коментар
 
 
снести хрущевки зебилов, как и все построенное в усср.. Как построенное по старому кодексу. Зебилов - накуй, на улицы...
А землю под хрущевками - отдать для приватизации Бене
Отличный план показать зебилам их место по жизни..
 показати весь коментар
 
 
так это получается твою мать на улицу вышвырнут, как псину?
 показати весь коментар
 
Укуси Зебила за попу и поцелуй его в дупу.
 показати весь коментар
 
Можешь отменять. Хрущевки сносить можно без кодекса. Зебилы, кто-то из вас живет в хрущевке? Вот вам счастье привалило. Только где жить будете и кто вам даст новое жилье? Коломойский? Вряд ли. Так зачем кодекс нужен, ась?
 показати весь коментар
 
 
Скорей, жабы брехливые, начинаем квакать, Зеленский сказал слово "треш" !!!!!
Стишочки хорошо бы накрапать про трэш, петицию составить об импичменте, на фэйсбуке устроить вонизм...
Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс - Цензор.НЕТ 6723
 показати весь коментар
 
 
Да... когда-то государство реализовывало программу жилищного строительства!!!
Благодаря чему у людей есть это жилье и по сегодняшний день!
А сейчас на квартиру нужно копить всю жизнь !
 показати весь коментар
 
март... здачею пляшок можна "накопить" лише на опохміл
 показати весь коментар
 
Стих о порхоботах .
Сказал Зеленский слово «треш»
и этим оскорбил
те 25 процентов рыл
шо педро «*******».
И вмиг захрюкали ослы,
козлы завыли волком,
и стайка кур уж голосит
фальцетом на помойке (в Раде)...
Ведь слово «треш» - позорит нас !!!
Урод, дебил, подонок !!!!
… и ухмыляется свинья
в заплывший подбородок …
 показати весь коментар
 
Надо написать новый. Сначала все квартиры переписать на одну организацию ( например пусть ее возглавит КАЛАмойский, он же хозяственник), а потом всем будем выдавать документы, но уже правильные, по новому - хорошему кодексу. Да надо чтоб жилье было доступным потому документы будут дешево выдавать, Зеленский заботится о людях, гривен по сто за квадрат. Надо еще электронную очередь на получение документов ввести, мы ж правительство в смартфоне хотим. Только у тех у кого нет смартфона (определенной марки, защищенной от кибербулинга) документы не выдавать.
 показати весь коментар
 
Правильно нахер всю совдепию. Живём в 21м веке, а хозяин квартиры не может официально отключить централизованное отопление.
 показати весь коментар
 
Ще один треш - парашошлюшні ПЕСдуни скиглять за їх любим совком.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс
 
 
 
 
 
 вгору