 Зеленський назвав "трешем" чинний Житловий кодекс

Це сталося на зустрічі глави держави з бізнесом в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".
"Також безнадійно застарів Кодекс законів про працю. Я хочу процитувати вам ще один Кодекс, він починається такими словами: "У результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції... втілюючи в життя ленінські ідеї... Радянська держава послідовно реалізує розроблену комуністичною партією програму житлового будівництва". Як вам?" - запитав голова держави.
Він висловив подив через те, що цей документ досі регулює житлові відносини в Україні.
"Вибачте, це треш. І це має піти в історію. Я вірю в українця і в його здатність вільно ухвалювати правильні сучасні рішення. Тому декомунізація регулювання та лібералізація економіки будуть нашим пріоритетом ці 5 років", - заявив Володимир Зеленський.
Зауважимо, в Україні діє закон № 5464-X з офіційною назвою "Житловий Кодекс Української РСР". У 1983 році його ухвалила Верховна Рада УРСР. Відтоді до документа вносили зміни 30 разів.
Кодекс України про працю № 322-08 Верховна Рада УРСР ухвалила в 1971 році. До документа вносили зміни 90 разів.
Во где вазелину будет развернуться
лєнінскій закон куда лучше
Да и загнать в рамки "нового ТК" - как Беня на своих ферросплавных - чтобы и пикнуть не посмели
А то развели демократию - 90 поправок в законы. полностью изменившие его суть и защищающие права работников..
Представляю панику вазелина - когда оно узнает что законы Британии, США и т.д. - действуют по несколько веков - вплоть до 500-700 лет.
А землю под хрущевками - отдать для приватизации Бене
Отличный план показать зебилам их место по жизни..
Стишочки хорошо бы накрапать про трэш, петицию составить об импичменте, на фэйсбуке устроить вонизм...
Благодаря чему у людей есть это жилье и по сегодняшний день!
А сейчас на квартиру нужно копить всю жизнь !
Сказал Зеленский слово «треш»
и этим оскорбил
те 25 процентов рыл
шо педро «*******».
И вмиг захрюкали ослы,
козлы завыли волком,
и стайка кур уж голосит
фальцетом на помойке (в Раде)...
Ведь слово «треш» - позорит нас !!!
Урод, дебил, подонок !!!!
… и ухмыляется свинья
в заплывший подбородок …