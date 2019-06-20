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Все про:моряки (612) обмін (410) Путін (9065) Росія (17590)

 Путін допустив можливість обміну полонених моряків

Президент России Владимир Путин заявил, что, рассматривая возможность обмена пленных украинских моряков, сначала нужно подумать, как будет решен вопрос россиян, находящихся в Украине "в аналогичной ситуации".

Про це глава Російської Федерації заявив під час "прямої лінії" інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Питання подібного роду мають вирішуватися в комплексі, і перш ніж вирішувати ці питання, потрібно подумати, як буде вирішено питання тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні", - підкреслив він.

Путін нагадав, що питанням обміну займався його кум, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.За словами президента РФ, Медведчук недавно був у Росії і порушив "питання про звільнення українських моряків, затриманих у результаті інциденту недалеко від Керченської протоки, порушив питання про звільнення ще деяких конкретних осіб, які засуджені і перебувають у місцях позбавлення волі в РФ".

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Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручника. Україна передала на окуповану територію 233 особи.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133357
 
 
 Топ коментарі
 
В аналогичной? Разве мы кого то незаконно "задержали"?
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надо арестовать первую двадцатку Жоппоблока, и обменять их на моряков
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В аналогичной? Разве мы кого то незаконно "задержали"?
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Дії Путіна, як і його прихвостнів - Медведчука, Рабіновича, Бойка тощо, можна легко передбачити: полонені українські моряки будуть передані представникам т.зв. ОП "За життя" за пару тижнів до дати виборів у ВРУ... Аксіома...
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Можно незаконно задержать всех рыгов, а потом передать...
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Яких таких расссссіян нахадящіхся в аналагічнай сітуації? Іх у нас нєт! Х....ло, ти забув що брехати і палишся. Ботокс не свіжий вкололи тобі чи що?
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о каком обмене ***** буровит?? гопник хочет обмен)))
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А де 2 ефесбешника, що їх затримали при спробі проникнення на територію Одеської області зі сторони окупованого Криму?
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Я збрехав, вони намагались пролізти у Херсонську область. Проте суті не міняє- де вони?
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"сначала нужно подумать, как будет решен вопрос россиян, находящихся в Украине "в аналогичной ситуации".

в аналогичной ситуации нет россиян, они сидят за уголовыне преступления.
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ОБМЕНА? Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 3225
ДА ПЛЕШИВЫЙ СТАРПЁР СОВСЕМ ИЗ УМА ВЫЖИЛ. Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 5811
БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА И НЕ МЕНЕЕ ТОГО. Путин допустил возможность обмена пленных моряков - Цензор.НЕТ 8654
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Если расшифровать этот пассаж "Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине и. т. по выступлению ", то получим: слушайтесь Медведчука и все будет "ОК" !?Источник: https://censor.net.ua/n3133357
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Отправив моряков на верную смерть или плен, Мародёр просто пытался набить себе рейтинг для выборов
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Ты про рейтинг расскажи родственникам парней из "Азова", которые погибли после "не стрелять", так рейтинг на выборы нужен ....
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Зєля готовий на все. Він як актриса з німецьких порнофільмів- завжди готовий з будь-якої сторони і в будь-якій кількості.
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"Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин" - этот плешивый кремлёвский старикан так и остался в средневековье, и уже никто ему не поможет, но зато у него идиллия со своим населением, неизлечимый дегенерат, в роли вождя, и безнадёжно дегенеративное население, такой идиллии можно позавидовать, если бы...
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..если бы эти прип***женые жили на луне и никому не могли вредить.
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надо арестовать первую двадцатку Жоппоблока, и обменять их на моряков
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почему жопоблока? жопоблок их не отправлял.. треба ПЕСиків брати..всією кодлою.. то може буде діло
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Никанор, который раз тебе говорю: босым так и останешься.
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Никитка, мозги включи: ничего более подходящего для кремля нельзя и придумать, чем твоё предложение. Ты провокатор, что-ли?
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Пропоную на обмін за наших моряків виставити чету Медведчуків + Онуфрія + ........+ Новінського + .... + всю вату разом
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