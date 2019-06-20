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 Політика України, Економіка
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Все про:зовнішній борг (5) Зеленський (1777) МВФ (535)

 Співпраця з МВФ допоможе зменшити зовнішні борги України, - Зеленський

За словами президента, Україна витрачає близько 30% бюджету на виплату боргів і платить "шалені відсотки".

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб на наступні п’ять років вдалося значно зменшити і здешевити боргове навантаження на країну", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що нині Україна віддає через борги близько 30% бюджету й платить "шалені відсотки".

За його словами, стрімкий розвиток за таких умов неможливий.

Також Президент запевнив, що буде продовжено європейську інтеграцію України та формування позитивного іміджу у світі.

"Сюди (в Україну — ред.) повинна стояти черга з інвесторів... Переконаний, що уже за 3-4 роки Україна може увійти до ТОП-10 рейтингу Світового банку Doing Business", - підкреслив глава держави.

Читайте також: Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133350
 
   
 Топ коментарі
 
ЭЙ Голобородько, ты же послал МВФ в далеком направлении, как же так???
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Рошен фигня, а почему бы вым не замахнуться на нефтегазовый комплекс и ферросплавные заводы? Бздите? Правильно делаете...
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
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биомасса, а как же дефолт для вас? откладывается?
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окружение зе щас возмет кредит - поделит между собой
и обьявит дефолт
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это базовая схема привата ))) наивный вы или подлец))))
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Не наивный и не подлец. Просто идиот без малейшего понятия о предмете разговора.
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На наше счастье деньги МВФ нельзя просто стырить и поделить. Фактически эти деньги в Украину даже не заходят. Они как бы просто считаются нашими на какое-то время. Принцип "у меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам", но посылка есть и вроде как она принадлежит мальчику.

Это только зебилы верили, шо Порох бабло МВФ в оффшоры темными ночами выводит.
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да ну! просто серьёзные дяди из МВФ вставили ему кое-что за идею неплатить по долгам! вот он и запёл другую песню
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я так понял, на встрече с бизнесюками зе отжигал весь день
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Посадка коррупционеров и изьятие наворованного в пользу государства поможет. Предлагаю отдать "Рошен" МВФ в счет долгов.
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Рошен фигня, а почему бы вым не замахнуться на нефтегазовый комплекс и ферросплавные заводы? Бздите? Правильно делаете...
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Ну тебе-то, кроме голого зада точно терять нечего. А решать на форуме судьбу чужих миллиардов нищеброду легко и приятно.
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любая движуха в сторону рошена привезет к моментальному оттоку инвестиций из Украины)
Любой разумный человек понимает: бизнес Рошен - ПРОЗРАЧЕН и чист перед законами.
Чего не скажешь о "бизнесе" бени и вазелина..
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А посадить человека, против которого заведены уголовные дела в нескольких странах и вывевшего 2 ярда из Привата, которые пришлось компенсировать из бюджета слабо?!
И это только один эпизод причем доказанный!
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"По его словам, стремительное развитие в таких условиях невозможно." = Т.е. опять пошутил и ничего не может?
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ЭЙ Голобородько, ты же послал МВФ в далеком направлении, как же так???
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А ну да, мы ж забыли Зе ничего не обещал и вообще ничего даже не говорил
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зебил.. смотри сериал).. или то снова "была шутка" и зебилов нагнули?)
"...Чтобы компенсировать долг перед МВФ, стать независимыми и освоить космос, украинцы под призывы Зеленского приносят на Майдан свои золотые зубы, - целую гору золота."
Намёк - понятен? ГОТОВЬ золотишко - платить за вазелина

Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7298
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что бы простой нарид знал кому кланяться... Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2075

Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
Зеленский разрешил блатным и крутым устанавливать проблесковые маячки на машинах

https://t.co/wp2EGYtfoJ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 730

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Чайка Київ - он отменил также и акцизные марки на сигареты и алкоголь...

Это минус доход в казну.., но самое главное массовое отравление суррогатом...
Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4546
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Думаю доходы в казну его мало интересуют.
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похоже вазелин подписывал ВСЁ - что ему подсовывали, даже НЕ читая названия указов Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5622
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Scorpman Y - он может и читает, но не понимает смыслов....

Попка...
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Не царское это дело свои указы читать...
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PS Водяра подешевеет и быдло его будет боготворить. Помните недавно, когда на расее было повышение цен на все, Путин свои указом приказал снизать цену на водку - народ не должен трезветь!
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Акциз и его ставка уже давно предусмотрина налоговым кодексом, этот указ ничего по сути не меняет, а от сигналки, это плохо. Там под шумок и другое поотменяли.
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Вот это правильно. Чем больше долгов, тем меньше долговая нагрузка (читай - "тем больше всё похер").
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Тут нужно добавлять, какой ценой и за счет кого.
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Зеленский ведет абсолютно новую экономическую политику. Отлично!
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5 лет сотрудничества с МВФ, и тут ЗЕ совершил небывалое и новое - продолжил сотрудничество с МВФ, которое по дурости и бениному наущению чуть не просрал.
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Извините, Герхард, но слово "чуть" Вас таки подводит... под монастырь! ))
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Так в чем новизна того, что ЗЕ чудом не просрал сразу то, что делали 5 лет до него?

И чем тут может смущать слово "чуть", если МВФ и сейчас может показать ЗЕ средний палец и послать в эротическое путешествие, как только Коломойский дернется с Приватом или НБУ?
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А может и не показать. Давайте, существо с немецким ником, не строить свои высказывания на своих же предположениях. Угу?
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Заплатить все равно придется, даже после объявления о дефолте - это факт! Только последствия будут в разы хуже и отдать придется в разы больше!!!
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Зеленский сейчас работает процентов на 20 от своей ватной мощности. Отказ от Крыма, переговоры с террористами, федерализацию и "воссоединение" с Россией вы увидите после парламентских выборов.
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Ну то, что это говорит ЗЕ.
Когда о необходимости сотрудничества с МВФ говорил Порох, это было не правильно.

А ты такие вопросы задаешь. У них же память, как у канареек.
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Так ЗЕ уже рассказал. Ты не доганяешь？
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И что же он такого рассказал, чего не говорили его Попередники?
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ти ба, яка "проста" персона..наш слуга народа...
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короче будут нью-васюки))) мы будем брать кредиты что бы было меньше кредитов)))) логика зебила
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Треба почати репресії проти політичних супротивників і про МВФ можна буде забути.
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Не надо репресии. Можно ж тихо. Тот из наградного пистолета случайно застрелился, этот из окна выпал... Вон посмотри, как на Роисе мрут. Это все и Украину теперь ждет. Бо иначе эта гоп-компания власть удержать даже до конца срока не сможет. Ошибок Ялынковича они не повторят.
Поди докажи, шо это все не случайно.
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Так он же ее уже победил вроде. Роттердам+ переименовал в Роттердам- после встречи с Ахметовым и заявил, шо нет больше никакого Роттердама.
Правда энергорынок не запустил, шоб реально отказаться Роттердама, но это мелочи, которые не нужны бениным ферросплавным заводам.

ЗЕ смело сцыт в глаза 73%. И тут в артистизме ему реально не откажешь.
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вы херню запостили шановный...
ето то самое шо рашка уже и делает в крыму с крымскими татарами, вам нравится?
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Кто ему тексты пишет?

Не поможет уменьшить долги, а станет гарантом привлечения денег.
Иными словами, поможет остаться формально платежеспособными. Бо тем, у кого в активе только бенины претензии, никто денег не даст.
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Похоже, что Слуга народа липовый, пусть только попробуют поднять тарифы и цены на проезд.
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" Все очень просто - мы Я выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами мной. Мы Я просто ее попробовал в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам мне свои деньги, мы Я их вам потом не возвращю. Гарантия 100% " (с)

" Вова как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны " (с)
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Дитина ! Лише економіка й деолігархізація - шлях
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Олигархи доказали свою сверхэффективность в уничтожении народа перед глобализаторским кагалом. Поэтому их никто не тронет.
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"Сюда (в Украину. - Ред.) должна стоять очередь из инвесторов"

За всех инвесторов не скажу, но я, из-за этих двух уродов -- Пороха и Зели, раздумал квартиру во Львове покупать -- ...так шо, я больше не инвестор.
Хотя, за немецких пенсионеров, во всё мире драчка идёт -- мол, призжайте и живите, дорогие Сеньоры -- лучше, чем в Германии!
-- проехано -- в Украине жизни нет и не будет. ...да и небыло никогда...
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А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":

- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
резюме за 5 років - - петіної праці.
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Я не понял, а как жеж заявления клоуна, шо Порошенко бере кредити, а віддавати нам? І тут ***********?
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Мы каждом заявлении президента ищем надежду на будущее Украины . Это плохо . Народ в президенте не должен сомневаться , а пока только вопросы и критика .
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Зачем вы выбрали меня, зачем... Посмотрите видос и поржите. Правда там весь политикум. Но зе там посвящено 73%.
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полыхание у соевых.. какая прелесть.. помогли петьке пролететь на президентских, теперь добивают петьку на парламентских.. помагаи ещё те Співпраця з МВФ допоможе зменшити зовнішні борги України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9767
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типа если бы порохоботы хвалили зелю зелеботы бы голосовали за петра, пеши исчо
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клоун изрекает банальности, зебилы рукоплещут
надолго ли?
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Ну,місія МВФ ніби як достроково покинула Україну місяць тому,будучи шокованою від рішення дострокових парламентських і кадрових призначень Вови. Тепер до зими будемо доїдати ЗВР,нашкрябані злочинними попередниками.
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когда порох произносит - солнце всходит на востоке, зебилы негодуют - лжец, обманщик, не может быть
когда зеля произносит - солнце всходит на востоке каждый день, зебилы радуются - новое слово, великая мысль, гений,
как долго это будет происходить?
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Турция больше не намерена пользоваться услугами Международного валютного фонда (МВФ) и брать у него кредиты, заявил во вторник, 5 февраля, президент страны Реджеп ***** Эрдоган. «Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда её не открывать», - сказал глава государства, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
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Обратите внимание на эмоциональный акцент "никогда". После провала иудомасонского переворота в Турции Эрдоган начал обрубать щупальца либераст-глобализаторов.
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"Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский" - чтобы уменьшить внешние долги Украины, надо прекратить сотрудничество с МВФ и отдавать то, что набрали до того, а если продолжать брать деньги у МВФ, то долги Украины только увеличатся. Нужны деньги, бери украденное у олигархов безвозвратно. - по состоянию на 2012 год из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов, сейчас ещё больше.
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