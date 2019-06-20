 Співпраця з МВФ допоможе зменшити зовнішні борги України, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб на наступні п’ять років вдалося значно зменшити і здешевити боргове навантаження на країну", - зауважив Зеленський.
Він підкреслив, що нині Україна віддає через борги близько 30% бюджету й платить "шалені відсотки".
За його словами, стрімкий розвиток за таких умов неможливий.
Також Президент запевнив, що буде продовжено європейську інтеграцію України та формування позитивного іміджу у світі.
"Сюди (в Україну — ред.) повинна стояти черга з інвесторів... Переконаний, що уже за 3-4 роки Україна може увійти до ТОП-10 рейтингу Світового банку Doing Business", - підкреслив глава держави.
Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
и обьявит дефолт
Это только зебилы верили, шо Порох бабло МВФ в оффшоры темными ночами выводит.
Любой разумный человек понимает: бизнес Рошен - ПРОЗРАЧЕН и чист перед законами.
Чего не скажешь о "бизнесе" бени и вазелина..
И это только один эпизод причем доказанный!
"...Чтобы компенсировать долг перед МВФ, стать независимыми и освоить космос, украинцы под призывы Зеленского приносят на Майдан свои золотые зубы, - целую гору золота."
Намёк - понятен? ГОТОВЬ золотишко - платить за вазелина
Mikhail Golub @golub 2 ч.2 часа назад
Зеленский разрешил блатным и крутым устанавливать проблесковые маячки на машинах
https://t.co/wp2EGYtfoJ
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".
Это минус доход в казну.., но самое главное массовое отравление суррогатом...
Попка...
И чем тут может смущать слово "чуть", если МВФ и сейчас может показать ЗЕ средний палец и послать в эротическое путешествие, как только Коломойский дернется с Приватом или НБУ?
Когда о необходимости сотрудничества с МВФ говорил Порох, это было не правильно.
А ты такие вопросы задаешь. У них же память, как у канареек.
Поди докажи, шо это все не случайно.
Правда энергорынок не запустил, шоб реально отказаться Роттердама, но это мелочи, которые не нужны бениным ферросплавным заводам.
ЗЕ смело сцыт в глаза 73%. И тут в артистизме ему реально не откажешь.
ето то самое шо рашка уже и делает в крыму с крымскими татарами, вам нравится?
Не поможет уменьшить долги, а станет гарантом привлечения денег.
Иными словами, поможет остаться формально платежеспособными. Бо тем, у кого в активе только бенины претензии, никто денег не даст.
мыЯ выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганамимной. МыЯ просто ее попробовал в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете наммне свои деньги, мыЯ их вам потом не возвращю. Гарантия 100% " (с)
" Вова как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны " (с)
За всех инвесторов не скажу, но я, из-за этих двух уродов -- Пороха и Зели, раздумал квартиру во Львове покупать -- ...так шо, я больше не инвестор.
Хотя, за немецких пенсионеров, во всё мире драчка идёт -- мол, призжайте и живите, дорогие Сеньоры -- лучше, чем в Германии!
-- проехано -- в Украине жизни нет и не будет. ...да и небыло никогда...
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
резюме за 5 років - - петіної праці.
надолго ли?
когда зеля произносит - солнце всходит на востоке каждый день, зебилы радуются - новое слово, великая мысль, гений,
как долго это будет происходить?