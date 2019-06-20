 До робочої групи Зеленського з напрацювання проекту судової реформи мають входити лише професіонали, - в.о. глави колишнього ВСУ Гуменюк

Про це він сказав Українським Новинам.
"Повинні входити лише професійні люди, які мають досвід роботи в судовій системі, знають, що таке перша інстанція, що таке апеляція і касація. Безумовно, повинні бути представлені вчені, які фундаментально розуміють судову систему. Це мають бути практики та науковці. Безумовно, мають бути адвокати, вони учасники процесу та розуміють ситуацію. В цілому, експертну оцінку або висновки повинні давати винятково професійні люди, тобто це судді цієї судової системи", - сказав Гуменюк.
Він упевнений, що нова влада повинна поглиблено вивчити судову реформу і проаналізувати всі наявні помилки і недоліки.
Як повідомляли Українські Новини, представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи з обов'язковим залученням суддів.
Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що у реформування судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.
Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.
Исполнительная власть захвачена, законодательная распущена.
Осталось подчинить судебную и у ваты абсолютная власть без каких-либюо противовесов и сдерживающих факторов.
Демократия по-путински.
Скажу проще, как для очень простого человека - так же поступили Гитлер и Путин.
А на предмет очень простого человека, мне и сказать нечего, 25% сказали уже всё!
Да, на предмет "устройства государства с демократической моделью" не тебе "умная часть Украины" учить людей, сам почитай книжки, а не методички....
Сомневаюсь. Ты останешься тем же ничтожеством на том же уровне шо с ним, шо без него.
Вот Коломойскому ты реально помог да. И пофиг, что в остальном для тебя все останется так же, как было - и тарифы, и цена твоего бесполезного труда, и то, что свою судьбу будешь определять не ты.
Поэтому давай сойдемся на том, что все, что ты делаешь, просто потому, что ты можешь это сделать, не ища в этом особой мотивации и смысла.