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 Політика України, Суспільство
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Все про:Верховний Суд (408) судова реформа (847)

 До робочої групи Зеленського з напрацювання проекту судової реформи мають входити лише професіонали, - в.о. глави колишнього ВСУ Гуменюк

Виконуючий обов'язки глави попереднього складу Верховного суду України Василь Гуменюк вважає, що в робочу групу Президента Володимира Зеленського з напрацювання проекту судової реформи мають входити винятково професіонали.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Повинні входити лише професійні люди, які мають досвід роботи в судовій системі, знають, що таке перша інстанція, що таке апеляція і касація. Безумовно, повинні бути представлені вчені, які фундаментально розуміють судову систему. Це мають бути практики та науковці. Безумовно, мають бути адвокати, вони учасники процесу та розуміють ситуацію. В цілому, експертну оцінку або висновки повинні давати винятково професійні люди, тобто це судді цієї судової системи", - сказав Гуменюк.

Він упевнений, що нова влада повинна поглиблено вивчити судову реформу і проаналізувати всі наявні помилки і недоліки.

Як повідомляли Українські Новини, представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи з обов'язковим залученням суддів.

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що у реформування судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133349
 
 
 Топ коментарі
 
Грановский и Кононенко. Ну и конечно юрыст Луценко )
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Так вы членоигральца выбрали, шоб было, как при Порошенко чи шо?
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Ну если професионалы, то от Узеленского ни кого не будет, там слов даже таких не знают...
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Грановский и Кононенко. Ну и конечно юрыст Луценко )
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Не, эти не в тренде. Нужно кого то в майке и тупого как дерево.
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Все верно.
Исполнительная власть захвачена, законодательная распущена.
Осталось подчинить судебную и у ваты абсолютная власть без каких-либюо противовесов и сдерживающих факторов.

Демократия по-путински.
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Думаю, что тебе бесполезно объяснять принципы устройства государства с демократической моделью.

Скажу проще, как для очень простого человека - так же поступили Гитлер и Путин.
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А я думаю, что людям, которые мнят себя умнее других вообще ничего объяснить невозможно. ПОЧЕМУ вы считаете себя умнее тех 73%? Ответ прост ВЫ, тоталитарная составляющая общества и не более. В Европу они собрались......
А на предмет очень простого человека, мне и сказать нечего, 25% сказали уже всё!
Да, на предмет "устройства государства с демократической моделью" не тебе "умная часть Украины" учить людей, сам почитай книжки, а не методички....
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А при Порошенке такого не было,можно было с любым образованием,а можно было и без
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Так вы членоигральца выбрали, шоб было, как при Порошенко чи шо?
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Это тебе добавит мозга в голове и изменит твою жизнь к лучшему?

Сомневаюсь. Ты останешься тем же ничтожеством на том же уровне шо с ним, шо без него.

Вот Коломойскому ты реально помог да. И пофиг, что в остальном для тебя все останется так же, как было - и тарифы, и цена твоего бесполезного труда, и то, что свою судьбу будешь определять не ты.
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Чем Свын лучше Падлашенки, объясни подавленному мозгу....
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Я уже понял, что ты безнадежен, если умудряешься своим последующим постом сделать бессмысленным предыдущий (поверь - я не пытаюсь тебя запутать окончательно).

Поэтому давай сойдемся на том, что все, что ты делаешь, просто потому, что ты можешь это сделать, не ища в этом особой мотивации и смысла.
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А я убедился, что ты обычное ШАКАЛАдно-промежбулочное существо, которому всё, что коричневое ШАКАЛад!
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Було б добре, щоб робочу групу очолили ( або принаймі ввійшли до неї ) Андрій Кожемякін та Сергій Власенко, які вже з практичного досвідку знають слабкі місця українського судочинства.
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Професіонали не дружать зі здоровим глуздом В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк - Цензор.НЕТ 5761 Знов матимемо переливання з пустого в порожне й нікчемні мастурбування !!!
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О, ещё одно чмо з пэрэляку обделалось наверно переживают чтоб заработаное непосильным трудом не конфисковали...
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Точно - "только профессионалы...". Признак "профессионала": по декларации - "гол как сокол", но ездит на "Порш Каен", имеет "хатынки" в окрестностях Киева и Монако и, главное, считает РОЗУМНЫМ пояснение пользования такой роскошью - подарок мамы-пенсионерки... На такого "карьерного судью" 90% граждан Украины с доходом около 8 тыс. грн. в месяц должны смотреть как на "небожителя" и тогда доверие к судебной системе ну точно восстановится!
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Процент "старых" судей в органах по реформированию судебной системы Украины, исходя из общеизвестного уровня доверия к судам, должен быть НЕ более 15-20% ( и без "светских львиц" и "плейбоев" в судейских мантиях)! В ином случае, это будет то же самое, что хроническим алкоголикам дать самим принять Порядок работы лечебно-трудового профилактория...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо робочої групи Зеленського з напрацювання проекту судової реформи мають входити лише професіонали, - в.о. глави колишнього ВСУ Гуменюк
 
 
 
 
 
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