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Все про:забруднення (59) нафта (104) нафтопровід (16)

 На білорусько-польській ділянці нафтопроводу "Дружба" знову знайшли брудну російську нафту

Увечері 19 червня на білорусько-польській ділянці нафтопроводу було зафіксовано перевищення хлорорганічних сполук у російській нафті

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська компанія "Транснафта".

Перевищення норм хлорорганіки було виявлено після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті Адамова застава, через який нафта надходить до Польщі.

Через це увечері 19 червня прокачування нафти по ділянці трубопроводу, який контролює польський оператор PERN, було припинене.

Прокачування знову відновили близько восьмої ранку 20 червня.

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"Рішення щодо відновлення прийому було прийнято польською стороною за результатами аналізу об'єднаної добової проби за 19 і 20 червня", - пояснили в "Транснафті".

У компанії уточнили "зі слів білоруських колег", що ймовірною причиною короткочасного підвищення концентрації хлорорганічних сполук стало автоматичне включення системи розгойдування дренажних ємностей на нафтоперекачувальній станції Кобрин у Білорусі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133348
 
 
 Топ коментарі
 
Снова кто-то вот эту вот русофобию затевает... На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть - Цензор.НЕТ 7122
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Хлорорганические соединения??? - Опять мокшанские рептилоиды в нефтепровод насрали!!!!
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Чем "хорошая" ? Нам привезут "бензин" .
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не бензин, а нефть, на наши НПЗ. А нефть но от агрессора))))
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"бензин" . Из Беларуси везут "бензин" .
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Хлорорганические соединения??? - Опять мокшанские рептилоиды в нефтепровод насрали!!!!
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Мо Бацька ноги в нафтi попарив? Мозолi виводив. На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть - Цензор.НЕТ 9772
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Нее, трохи портянки ополоснул, не барское это дело ноги мыть...
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Снова кто-то вот эту вот русофобию затевает... На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть - Цензор.НЕТ 7122
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Опять москали хотели впарить прошлогодний снег
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да заглушите вы навсегда этот говнопровод!
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Аннексия Буларусь уже близко , ну а вообще это мест кгбешного *****
мышибраться дуболь 2
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по дороге к индийскому океану, жирик решил сполоснуть сапоги от родного гамна, родной нефтью. *********, шо вчера его сильно обидели местечковые )))
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- Папа, а как это называется когда мальчик с девочкой вместе гуляют, играются, веселятся?
- Ета синачка - дрючба!
- А когда мальчик с мальчиком?...
- *********** - па-а-аймёшь...

Вот Вам и нефтепривод "Дрючба"... Типа кацапского "Вот те бабака и Юрьев День!" Бабай ***** уже давно пидрос и даже шибко перерос перепидрос - он то уж точно па-анима-а-аить!
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Може, усе було ось так?

бурение на сверхглубокой
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
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Ещё забыл про трёх китов и их сперму... Героиня Ирины Муравьёвой в "Москва слезам не верит" утверждала, что этой от китов хорошо рожу мазать... а потом идти знакомиться на кладбище... На білорусько-польській ділянці нафтопроводу "Дружба" знову знайшли брудну російську нафту - Цензор.НЕТ 9743
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поляки знову відмовились приймати кацапську нафту
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Кацапня завжди поставляла порчене
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Всё очень просто легкодоступная нефть заканчивается с сумасшедшей скоростью будут лить хлор для поднятия пластов нефть будет все хуже и хуже и через пять десять лет от расеи не останется и следа на карте мира 🙋🙋🙋
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На паРаше в целях экономии нефтепровод и канализация являются единой сетью.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНа білорусько-польській ділянці нафтопроводу "Дружба" знову знайшли брудну російську нафту
 
 
 
 
 
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