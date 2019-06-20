 На білорусько-польській ділянці нафтопроводу "Дружба" знову знайшли брудну російську нафту

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська компанія "Транснафта".

Перевищення норм хлорорганіки було виявлено після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті Адамова застава, через який нафта надходить до Польщі.

Через це увечері 19 червня прокачування нафти по ділянці трубопроводу, який контролює польський оператор PERN, було припинене.

Прокачування знову відновили близько восьмої ранку 20 червня.

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"Рішення щодо відновлення прийому було прийнято польською стороною за результатами аналізу об'єднаної добової проби за 19 і 20 червня", - пояснили в "Транснафті".

У компанії уточнили "зі слів білоруських колег", що ймовірною причиною короткочасного підвищення концентрації хлорорганічних сполук стало автоматичне включення системи розгойдування дренажних ємностей на нафтоперекачувальній станції Кобрин у Білорусі.