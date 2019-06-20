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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Порошенко (9064) релігія (228) УПЦ МП (541) церква (371) ПЦУ (381)

 Це питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

Позов української філії Російської Православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної Церкви України - це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке вимагає уваги і Президента, і РНБО.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Теза про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи, - це красива теорія. А в суворій дійсності вона означає байдужість до російського втручання. Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом із лідером Опоблоку Новинським з'їздило в Москву. Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають дедалі більше зримими? Дедалі очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту", - заявив голова партії "Європейська Солідарність".

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"Європейська солідарність" йде на вибори, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками та опозиційними платформами. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги", - резюмував Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133344
 
   
 Топ коментарі
 
У меня тогда вопрос почему Порошенко за время своего президентства не посадил Кернеса,Ахметова и остальных проросийских .Зато Саакашвили и Каламойский попали в опалу,хотя были на стороне европейской Украины.
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А у меня вопрос, почему эта падаль активизировалась с приходом к власти новопредставленного президента зеленского???
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Так а что за 5 лет к "суке православной" у СБУ не было вопросов?
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Петро Алексеевич, страна катится в жопу, что же вы не победили на выборах.... Иск УПЦ МП об отмене регистрации ПЦУ - иллюстрация реальности российского реванша, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3166
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Так а что за 5 лет к "суке православной" у СБУ не было вопросов?
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а сейчас есть вопросі?Сажайте!Плохой Порошенко уже не рулит....вс' в руках скомороха
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Рулит. Рада - его, везде его людишки назначены
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хоть и много он накрал но где ж столько дураков набрать, что б их купить?)))
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ЖОПА-це та сама "Будка" ....яку побудував він сам.
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В жопе у тебя реванш. К корыту тропу набиваешь.
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У меня тогда вопрос почему Порошенко за время своего президентства не посадил Кернеса,Ахметова и остальных проросийских .Зато Саакашвили и Каламойский попали в опалу,хотя были на стороне европейской Украины.
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А у меня вопрос, почему эта падаль активизировалась с приходом к власти новопредставленного президента зеленского???
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меня смущает только в Харькове нарушение закона о декамунизации и возвращении названия проспект Жукова.Я вообще за Голос.Нужна правая партия которая думает и экономических реформах но и не забывает о национальных ценностях и европейских.
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петины консервы работають.

А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":

- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
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максімов.. відсоткову ставку виставляють,щоб купили єврооблігації.. інше питання -чому так часто!?

і ще питання..


ПАТРІОТЕ ПОРОШЕНКО !!
Чому купуєш іспанські облігації ,а не українські !!!
Відсоток то вищий!!
Испанская компания Toulousse Investments SL, которая принадлежит семье Олега Гладковского, близкого друга и бизнес-партнера Петра Порошенко, в марте 2019 года приобрела государственные облигации Испании на сумму 600 млн евро.

https://gazetavv.com/news/policy/1555152512-gladkovskiy-svinarchuk-gotovit-begstvo-poroshenko-v-ispaniyu.html
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Куранда Олег - ты или лох или порохосос т.к. "голос" - проэкт Пепы для коалиции в парламенте
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А вот это уже за пределами понимания зебильного мозга, причинно-следственные связи это не для зебильго интеллекта.
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всё просто, это его бизнес партнеры, а кто под него не лёг - "рука кремля"))
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петро , та йди вже, відпочинь..свинок погодуй..))
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Это ты Порошенко в этом и виноват . Это эффективность твоей роботы на посту президента
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Доки Петро був на Банковій - не було навіть натяку на подібне.

Зєбіли, то не Порошенко винен, і навіть не Зеленський - це ваш вибір: 72%, тупі совково-прокацапські невігласи (для яких цінність має лише ковбаса по 2.20 безпосередньо в кишені) підтвердили, що спротиву реваншу не буде. Але - обравши ганьбу замість війни, отримаєте обидві пакетом.
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Петюня, а Филарет на тебя хвост поднимает - говорит, что томос не такой! Кто ему Героя давал в виде отступного? Не ты ли?
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это говорит дькон масковского сатаната😀
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К сожалению да. Я хоть и не верующий, но считаю независимость украинской церкви от москвы одним из немногих достижений Порошенко. Этого нельзя терять.
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Какая независимость ? Если есть в Украине МП ?
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Лживый ты порошенко сукин-сын . Из за тебя этот реванш
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Порошенко купил томос перепродав УПЦ Консатинополю внес смуту и хаос в религиозную жизнь Украины.
В итоге, томос не помог ему выиграть выборы, а Украине придется еще очень долго расхлебывать результаты злодеяний Порошенко.
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когда вас кацапов начнут резать,то не удивляйся за,что и почему украинцы радуются этому
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Почему Порошенко еще что-то вещает? Почему он не в тюрьме?
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тюрьма отменяется, Зе вам ничего не должен расходитесь.
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значит посадим зелю если не посадит московских холуев в Украине
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Порошенко сам виноват - во время войны с антимайданом устроил выборы.
У антимайдана 73 %, он всегда победит на выборах, где большинство совки, продажные за обицанки/гречку проститутки и просто москали до мозга костей.
Майдан победил не на выборах - меньшинство победило силой = как и во время великой Французской революции = меньшинство прогрессивно и право, а большинство = рабы\малороссы
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Дуже влучно. Єдина суттєва апомилка Порошенка - втрата влади.
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Это правильно ----- демократия это говно!!! Свынарник, а как же Европа???7
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Филарет: Порошенко на выборах главы ПЦУ хотел избрания Симеона, что архиереям платили по 20 тыс. долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
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Гебня на протязі багатьох років нічого не могла зробити УПЦ Киівького патріархату та ФІларетом.Лише лоліта спромоглася його розвалити і створити дві церковні філії фсб,одна МП а інша перевдягнені в ПЦУ.Цікаво до якої нагороди таємно представлений цей видатний шпигун
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Это вопрос суда! Который должен быть независимым!
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Зєля вдохновіл старенького! Пуйло давольне... А зєля - то є дибільне чмо!)
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Пепа и ПЕТЕкантропы - обратитесь к Петровскому, он разрулит ситуевину.
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Як же кацапи з містечковими ватанами на піну сходили через нашу церкву, Томос. "Кому это надо?" Тоді чому ж кинулись, першим ділом, нищити українську церкву? Думайте
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Бо в нас дуже багато рабів, а Цирква - дуже непогано крутить ними, як Гундяй анафемами Це питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ - Цензор.НЕТ 3610
Може маємо пишатись печерними замашками стада?
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Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, - это красивая теория.
Я это давно говорил, нужно прекращать этот евроцирк. Хотите строить государство, церковь, тогда вмешивайтесь и стройте, а если хотите развалить государство или церковь, тогда не вмешивайтесь, за вас вмешается кто-то другой, к примеру россия за вас построит свое государство в Украине или свою церковь.

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Жги Петя, ты ещё не весь рейтинг просрал!
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рейхтинг Петиного свинарника
менше статистичної похибки. тому вони і звіріють п....
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дуже би хотілось,щоб рейтинг Порошенко був точно 5.0000000 відсотки..
і щоб він перетнув 5-відсотковий бар"єр з моїм голосом...
Звичайно ,у кабінці я передумаю.... Це питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ - Цензор.НЕТ 6989
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А как же правосудие? Петя не знает такого слова.
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петя передал иформ пространство Украины куратору с мордора.
и в этом один из вызов страны. приготовленных свынарчуками.
на очереди энергетический , религиозный, информационный...... много оставленных закладок. почти ВСЕ телеканалы петя слил мертветчуку
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Врачам нужно принудительно выводить петю из состояния президенства.
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Не вийде..
новий генпрокурор не буде лікарем за спеціальністю...
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Зєєєлє воно не потрібно. От якби справи стосувалися синагоги!
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Свын опять в церкву лезет! Не к добру.....
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Абсолютно не звинувачую підрозділ російських терористів - РПЦ(У) . Ворог не винен , що українське законодавство не передбачає пряму негайну ліквідацію спецслужбами , посібників російських терористів , самих російських військових злочинців , комуністів , мародерів і московських фашистів та їхніх посіпак на всій території держави . Скільки людей вже вбито цими виродками-рашистами по всьому світу .
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У нас церковь отделена от государства. Но мародер пьет много и забыл.
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Ющенко, чтобы не отдать власть Тимошенко, привел Януковича (читай войну), а порох, не желая ее отдавать, готов ввергнуть страну в хаос и отдать ее на разграбление своим бизнеспартнерам медведчукам.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ
 
 
 
 
 
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