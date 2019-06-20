 Це питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Теза про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи, - це красива теорія. А в суворій дійсності вона означає байдужість до російського втручання. Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом із лідером Опоблоку Новинським з'їздило в Москву. Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають дедалі більше зримими? Дедалі очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту", - заявив голова партії "Європейська Солідарність".
"Європейська солідарність" йде на вибори, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками та опозиційними платформами. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги", - резюмував Порошенко.
А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
і ще питання..
ПАТРІОТЕ ПОРОШЕНКО !!
Чому купуєш іспанські облігації ,а не українські !!!
Відсоток то вищий!!
Испанская компания Toulousse Investments SL, которая принадлежит семье Олега Гладковского, близкого друга и бизнес-партнера Петра Порошенко, в марте 2019 года приобрела государственные облигации Испании на сумму 600 млн евро.
https://gazetavv.com/news/policy/1555152512-gladkovskiy-svinarchuk-gotovit-begstvo-poroshenko-v-ispaniyu.html
Зєбіли, то не Порошенко винен, і навіть не Зеленський - це ваш вибір: 72%, тупі совково-прокацапські невігласи (для яких цінність має лише ковбаса по 2.20 безпосередньо в кишені) підтвердили, що спротиву реваншу не буде. Але - обравши ганьбу замість війни, отримаєте обидві пакетом.
В итоге, томос не помог ему выиграть выборы, а Украине придется еще очень долго расхлебывать результаты злодеяний Порошенко.
У антимайдана 73 %, он всегда победит на выборах, где большинство совки, продажные за обицанки/гречку проститутки и просто москали до мозга костей.
Майдан победил не на выборах - меньшинство победило силой = как и во время великой Французской революции = меньшинство прогрессивно и право, а большинство = рабы\малороссы
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
Може маємо пишатись печерними замашками стада?
Я это давно говорил, нужно прекращать этот евроцирк. Хотите строить государство, церковь, тогда вмешивайтесь и стройте, а если хотите развалить государство или церковь, тогда не вмешивайтесь, за вас вмешается кто-то другой, к примеру россия за вас построит свое государство в Украине или свою церковь.
менше статистичної похибки. тому вони і звіріють п....
і щоб він перетнув 5-відсотковий бар"єр з моїм голосом...
Звичайно ,у кабінці я передумаю....
и в этом один из вызов страны. приготовленных свынарчуками.
на очереди энергетический , религиозный, информационный...... много оставленных закладок. почти ВСЕ телеканалы петя слил мертветчуку
новий генпрокурор не буде лікарем за спеціальністю...