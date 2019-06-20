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 Рада ЄС продовжила "кримські санкції" ще на рік

Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.

Це рішення було прийнято в четвер у Брюсселі, повідомляє Єврорада в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року", - повідомляється на сайті Ради.

Рада ЄС продовжила кримські санкції ще на рік 01

Ці обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.

Санкційні заходи передбачають заборону на імпорт в ЄС товарів з окупованого Криму, а також блокують будь-які інвестиції в півострів; заборона на туристичні послуги в Криму: європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів і технологій у Крим, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133343
 
 
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Да плевать на крымские санкцыи, зебил страну разваливает!!!
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Опять Зеленский зрадыв! Вы пятипроцентные вообще с головой дружите?
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Они уже плиты воруют с крымского канала . Глупые люди . Украина , Прибалтика , Молдова , Грузия , Беларусь , россия ... возили вам деньги за отстойный отдых с минимальным сервисом на море , с мусором на пляжах , канализацией в воде и позавчерашние креветки и кукурузу . Чего вам не хватало ?
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Это плохие санкции ,вату надо душить гораздо сильней,им не должно быть места в современном Мире ,они это террористическое кубло ,распоясавшихся ,буйных умалишённых ,ещё и упитых в хлам !
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как раз хорошо, удавочка на гнилом горле ***** затягивается медленно и уверенно, батраки начали впервые просить дрова для своих ветхих избушек в далеких ******, так же ждут ухода ***** т.к. жрать то хочется, а жрать то особо нечего, так что всё идет по отработанному плану в 91 году.
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