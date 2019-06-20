 КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск Ради і призначення позачергових виборів", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що, таким чином, вибори відбудуться 21 липня, згідно з указом президента.

Як повідомлялося, 11 червня Конституційний Суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

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Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло в КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а тільки видає указ при наявність юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

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