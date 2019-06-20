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 Політика України
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 КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело

Конституційний Суд (КС) України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск Ради і призначення позачергових виборів", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що, таким чином, вибори відбудуться 21 липня, згідно з указом президента.

Як повідомлялося, 11 червня Конституційний Суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Читайте також: Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло в КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а тільки видає указ при наявність юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Також читайте: Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133342
 
   
 Топ коментарі
 
та бабла занесли на десятки миллионов долларов. Последние трое суток "посланцы от Бени" не вылезали из КС.
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После дефолта и выплаты репараций бамбазу...
Рошеновские цукерки тебе будут только снитса ЗЕ фунтик)))
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Теперь и в школу можно в шортах-майках - шлепанцах.
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где эта порохотварь, которая неделю назад визжала, что "зеленский обделался и выборов летом не будет"????????????????
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Та будут вам выборы, успокойтесь. Хотя , если бы они состоялись на месяц позже то никто бы не пострадал.
А то оно сучило ножками, что булавы ему не дают. То ударился в истерику, что выборы могут быть на месяц позже.
А вот про окончание эпохи бедности чтой-то запамятовал
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вот как раз истерил и топал ножками паЛубий и его команда неудачников, что не хочет досрочно отходить от корыта!
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Ну, що повертаються часи зека? Головне, щоб цей зелений блазень, не втік.
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Шоколадный биомусор в трауре. Но как по мне, это всё только начало.
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узаконили беззаконня , яке творить це новообране...І народ аж штани від радості бруднить...і шо далі? анархія- мати порядку? Тільки не думаю, що це щось позитивне додасть країні...
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И с чего это ты взял, что умнее остальных, а может....?
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alks по ходу 2 запитання на твоє "хтознащо", бо взагалі думки якоїсь тут не видно...але..де в моєму посту те, що я найрозумніший? і 2. хто ці "остальньіе"?
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Ты причисляешь себя к 25%, что очевидно по категоричному заявлению, автоматически "самые умные", остальные это большая часть населения Украины, которым вы осто3,14....надоели!!!
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а почему 25% а не 125 ?? приписывать-так приписывать)))) 22% ..ботоксом админресурса прокаченых-это и есть полный горшочек гавна барыжной мафии Парашуску!!))
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Да пусть потешат самолюбие, идиотам не повредит, ведь таки идиоты!
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Неудивительно ,что под статьей лайкнули одни зелепузики и лахта негодяйская оккупантская
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Харик, а ты ЧТО такое? По ходу изи оттуда, из промежбулок Свына?
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Розвели продажних сраколизів- дармоїдів в образі КС.ВС та іншої
п'''обратії! Під кожного президента підлаштовують закони? Ліквідувати всіх на йух та ввести один С.Лінча!
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Угу...в слові коаліція депутанських хракцій щось порохомразі не зрозуміло….там і доярці і складу КС усе зрозуміли
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Гай Катулл, чмо запорєбріковське, шо, вже нову мєтодічку отримав? Хто тобі тут слово давав на форумі вільних людей, смерд ти кацапський!
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КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 3780 Lyusi UA
Гай Катулл, чмо запорєбріковське, шо, вже нову мєтодічку отримав? Хто тобі тут слово давав на форумі вільних людей, смерд ти кацапський! ,- людина має рацію, а в тебе рація за спиною налаштована на кремль...
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Сегодня кстати ровно месяц после инаугурации ✌🏻
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порохоботву надо называть естесственнее-ПЕТЕрасты КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 354
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А разве законно объявлять решения суда без суда?
А суд после голосования ждет темноты?
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порохобот! у тебя "ник" сепарский - поменяй))))))))))))))
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Портнова для цього рішення і повернули в Україну.
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Лёд тронулся господа депутатские заседатели.Лёд тронулся
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жОП за жизнь мертечуков готовтесь на обвал рейтингов!Зеленский заявил, что главное правило для бизнеса - никаких монополий и заверил, что не будет никаких преференций.
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Очередной відсмок для педродуполизов...
КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 3483
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Дурень, досрочньіе вьіборьі порошенко вьігодньі, т.к. к осени его рейтинг тоже упадет, часть єлектората откусит партия Голос, а значит вьіборьі нужно проводить сейчас. Невьігодньі досрочньіе вьіборьі только НФ и Радикальной партии.
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Ванька-сранька, у тебя кирилицьі нет на клавиутуре? Для тебя, безграмотной свиньи, поясняю, что "чужой" флаг єто немецкий флаг.
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Украины больше нет
зеля станет лукашенко2 и сольет малороссию путину
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Чем отличается этот КС от предыдущих, а ничем. Как решила власть так и будет. Только набор судей из великобритании может спасти Украину. Нет справедливой судебной системы, нет страны.
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Гы-гы! Рейтинг партии мародера Порошенко рухнул, Вакарчук резко набирает голоса! Михаил Саакашвили с его (РНС) тоже хорошо рванул вверх... КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 7168
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Пдстилка плачет.А кому она мокрая будет нужна?
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ЗА СААКАШВИЛИ! ЗА ГРУЗИНА БЕССТРАШНОГ,НЕПОДКУПНОГО И БЕСПОЩАДНОГО К ВРАГАМ РАЙ.... БББРРР РОДИНЫ!!
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прЮфет,любителям горячих кавказцев,заросших шерстью до глаз ,ай шалунишка...
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Ситуация резко поменялась.Вакарчук со своим "Голосом" у Пети и его ЕС рейтинг отбирает.К осени соя будет в ауте.Нужно спешить и торопиться.А то иммунитет депутатский тю-тю,и камера или солнечный Израиль станут вполне реальны.
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навряд чи у Петі, більш за все, що у клованської, вони приблизно однакові по концепції, але різні по наповненню, у Голоса, поки не виявили різного непотребу як у Слуг урода.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело
 
 
 
 
 
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