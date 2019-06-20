EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  918  10
Матеріали за темою:
Все про:Константинопольський патріархат (102) Філарет (210) Томос (224) Євстратій (Зоря) (57) ПЦУ (381)

 З боку Константинополя не буде жодних санкцій через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ, - архієпископ Євстратій

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (ПЦУ) Євстратій (Зоря) заявляє, що з боку Константинопольського патріархату не буде жодних санкцій через ситуацію, що склалася в ПЦУ.

"Жодних наслідків для Української православної церкви це зібрання не має", - сказав він на брифінгу, озвучивши позицію ПЦУ щодо проведення 20 червня у Володимирському соборі зборів духовенства і мирян на чолі з почесним патріархом Філаретом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Архієпископ також зазначив, що, на його думку, з боку Константинополя буде висловлено смуток через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ.

"Але жодних речей, які б погіршили становище Православної церкви України, з боку Константинополя, очевидно, не буде... З боку Константинопольського патріархату документ, який надано (Томос. - Ред.), не буде відкликано", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ

Архієпископ Євстратій підкреслив, що немає жодних підстав для Константинополя застосовувати будь-які санкції до Української церкви.

Як повідомлялося, збори, проведені у четвер почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133339
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну анулируют, наложат анафему и далее по списку. не знаю как это у них называется
 показати весь коментар
 
Вважаєш, що Константинополь порадує Гундяйкіна?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Варфоломей молодчага - столько ништяков выменял за кусок сухого пергамента. Да еще и какой-то не такой, если верить Филарету, а это значит срач и потенциальное "решение проблемы" потом(досыпать бабла и отдать еще сколько скажет притонов и капищ) Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий - Цензор.НЕТ 8234
Ротшильд - тупой неудачник если сравнить красоту игры этого обеспеченного попа))
 показати весь коментар
 
Правильно, все здравомыслящие понимают, что старика одолел Альцгеймер, но с другой стороны, возникла мысль, возможно Петя Мародёр, отстёгивал какое то бабло старику, но он остался за бортом истории и кормушки, а теперь перестал давать пердуну, как он считает заработанное тяжким трудом, и вот мы имеем.
 показати весь коментар
 
Томос не отзовут - как бы зебилы и москали этого не хотели
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ боку Константинополя не буде жодних санкцій через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ, - архієпископ Євстратій
 
 
 
 
 
 вгору