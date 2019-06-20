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 Через російські бомбардувальники Південна Корея підняла авіацію

Ту-95 РФ без попередження з'явилися над Східним морем і залишалися там близько півгодини. Південна Корея була змушена підняти у відповідь кілька літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Бомбардувальники Ту-95 увійшли без попередження в KADIZ над Східним морем приблизно о 3:37 ранку і залишалися в зоні близько 29 хвилин", - пише південнокорейська преса.

Військово-повітряні сили Південної Кореї у відповідь підняли кілька літаків, включно з F-15K, щоб відстежити російські винищувачі і надіслати попереджувальні повідомлення відповідно до інструкцій.

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Раніше в четвер про порушення двома російськими бомбардувальниками Ту-95 свого повітряного простору заявила Японія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133337
 
 
 Топ коментарі
 
Надо было сбивать с чистой совестью. На паРаше должок с совкового 1983 года - сбитый южнокорейский Боинг 747.
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Нада было шмальнуть и спихнуть все на кимченына Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию - Цензор.НЕТ 4051
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Чего не жахнули, где ваш Хон-Гиль-дон?
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Нада было шмальнуть и спихнуть все на кимченына Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию - Цензор.НЕТ 4051
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Надо было сбивать с чистой совестью. На паРаше должок с совкового 1983 года - сбитый южнокорейский Боинг 747.
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Тем более, тот должок ничем не погасить - Боинг 747 был пассажирский.
Бомбардировщики (беззащитные)))) ) нужно сбивать без предупреждения.
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Ну скажем так.Ту-95 МС далеко не беззащитен. Там БКО (бортовой комплекс обороны) очень даже ничего.
"Цензор" вы вычитываете информацию? "...чтобы отследить российские истребители и направить предупредительные сообщения в соответствии с инструкциями."
Речь шла о Ту-95. Какие нахрен истребители эрэфии?Источник:https://censor.net.ua/n3133337
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Мне кажется, что в мире перестанут выпускать истребители 5-го поколения и перейдут на 6, а уззкие все будут летать на совковых Медведях.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЧерез російські бомбардувальники Південна Корея підняла авіацію
 
 
 
 
 
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