 Через російські бомбардувальники Південна Корея підняла авіацію

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Бомбардувальники Ту-95 увійшли без попередження в KADIZ над Східним морем приблизно о 3:37 ранку і залишалися в зоні близько 29 хвилин", - пише південнокорейська преса.

Військово-повітряні сили Південної Кореї у відповідь підняли кілька літаків, включно з F-15K, щоб відстежити російські винищувачі і надіслати попереджувальні повідомлення відповідно до інструкцій.

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Раніше в четвер про порушення двома російськими бомбардувальниками Ту-95 свого повітряного простору заявила Японія.