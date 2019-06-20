 Зеленський пообіцяв захищати незалежність НБУ

Про готовність захищати незалежність Національного банку України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з бізнесом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
Зокрема, Зеленський зазначив, що Національний банк скасував обов'язкову вимогу щодо продажу валютної виручки, а також забезпечив фінансову стабілізацію України
"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Нацбанку та ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту. Це рішення викликало критику в інвестиційному та експертному середовищі, адже підривало політичну незалежність Національного банку.
Згодом радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що не бачить необхідності в незалежному аудиті Нацбанку.
17 квітня у Нацбанку повідомили, що міжнародна аудиторська компанія "Делойт" завершила перевірку фінансової звітності НБУ та підтвердила правильність її складання. У самому НБУ заявили, що бачать ризики для своєї незалежності після президентських виборів.
Зазначимо, що голову Національного банку України призначили в березні 2018 року. Термін дії його повноважень, відповідно до законодавства, становить 7 років, тобто має завершитися у 2025 році.
Національний банк є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).
«Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко».
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html
Нехай підписує подальші реформи! Чого тягне?