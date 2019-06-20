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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1777) НБУ (449)

 Зеленський пообіцяв захищати незалежність НБУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив досягнення НБУ і сказав, що захищатиме його незалежність. Під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв про необхідність провести аудит НБУ і ухвалити за його підсумками кадрові рішення.

Про готовність захищати незалежність Національного банку України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з бізнесом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Національний банк скасував обов'язкову вимогу щодо продажу валютної виручки, а також забезпечив фінансову стабілізацію України

"За те і за інше ми маємо подякувати Національному банку України. Я переконаний, що це результат його незалежності і я буду її поважати та захищати", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Нацбанку та ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту. Це рішення викликало критику в інвестиційному та експертному середовищі, адже підривало політичну незалежність Національного банку.

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Згодом радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що не бачить необхідності в незалежному аудиті Нацбанку.

17 квітня у Нацбанку повідомили, що міжнародна аудиторська компанія "Делойт" завершила перевірку фінансової звітності НБУ та підтвердила правильність її складання. У самому НБУ заявили, що бачать ризики для своєї незалежності після президентських виборів.

Зазначимо, що голову Національного банку України призначили в березні 2018 року. Термін дії його повноважень, відповідно до законодавства, становить 7 років, тобто має завершитися у 2025 році.

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Національний банк є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133332
 
 
 Топ коментарі
 
нужно Юзика посадить.. на пост главы НБУ. Или стефанчука.. Они - защитят Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 2821
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Бред . Тяжелая будет зима .
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Тю , и все ? Мелко плаваешь , они еще и Рошен отожмут , шоб жизнь малиной не казалась , ахха Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 8293
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нужно Юзика посадить.. на пост главы НБУ. Или стефанчука.. Они - защитят Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 2821
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Юзика нельзя . Места всем не хватит .
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Лолиботы , шо там у вас в методичках ? Давайте , не стесняйтесь Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 3487
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Написно что защита НБУ зеленским это приватизация НБУ Коаломойским Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 9993
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Тю , и все ? Мелко плаваешь , они еще и Рошен отожмут , шоб жизнь малиной не казалась , ахха Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 8293
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Гонтареву и Рожкову для начала под суд! Эти прикормленные сучки вороватого мародера уничтожили финансовую систему Украины!
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ВсЕ уже....уже оправданы и индульгенция выписана....
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бралка еще у вовика не выросла, чтоб за вымя брать кого-то кроме своей жены доска-два-соска Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 2797
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Пятипроцентные фас! Давайте, где зрада, а то я не пойму это плохо или хорошо!
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так значить з бєнєю таки домовлено. бо кричати шо я за незалежність нбу, а в той час бєня нападає на заступника нбу рожкову, а гарант ані пари з вуст
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На словах - гладко... Але:
«Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html

Нехай підписує подальші реформи! Чого тягне?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пообіцяв захищати незалежність НБУ
 
 
 
 
 
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