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Все про:бізнес (332) Зеленський (1777)

 "Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми

Президент України Володимир Зеленський скасував 167 президентських указів, зокрема про штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

"Наша команда в Адміністрації президента також не втрачає часу - ми провели повну інвентаризацію указів президента - того, що неможливо було винести з адміністрації", - сказав Зеленський під час зустрічі з бізнесом у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про встановлення штрафів за порушення касової дисципліни, обмеження для нотаріусів на встановлення цін за свої послуги, а також про заборону використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми, уточнив президент.

"Це все вже в минулому", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133328
 
   
 Топ коментарі
 
Доброго дня , Україна без порошенка !
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ограничений для нотариусов на установление цен за свои услугиИсточник: https://censor.net.ua/n3133328

ну в общем все ясно....
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Від чого тут бомбити, то Валодька лиш воздух сотрясає своїми "жартами" перед виборами. реформами тут і не пахне.
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Разве можно говорить о реформах ,имея за спиной враждебный и продажный парламент и спящее вороватое правительстао? Это -несерьёзно!
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Свиноботы в шоке. Они с налогов свои сребренники имели и чоколатки
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Расскажи мне , зебил, какие ограничения и ответственность вводил президентский указ относительно соблюдения кассовой дисциплины?
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Конечно молодец! Когда зайдешь к нотариусу, кажи шо ты поддерживаешь снятие ограничений. Они тебе с радостью персональную надбавку к цене предоставят! Будешь доволен!
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нє зря соколовскій (тєкстільконтакт) старался, нє зря обслюнявіл портрєт...
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Читать между строк - школьную форму будут шить с российской ткани, гос натариусы имеет право назначать свои цены на услуги, кассовые аппараты не обязательны при расчетах - замечательно))) идем стремительно на дно
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А что ты ждёшь от евреев ? Что ? Благосостояний?
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кассовые аппараты не обязательны при расчетах - Да , здравствует теневая экономика !
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Не беспокойся!Видимо кассовые аппараты выпускал какой нибудь "порохобот"....вот начнёт их выпускать один Зеботов или братва из 95 квартала...и сразу вернут на место этот указ!!!!!)))
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Услуги нотариусов ,как и адвокатов не бывают одинаковыми,особенно ,когда надо нарушить законы Украины.
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Нужели такие указы были? Не лень было писать такие глупости.
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кассовые аппараты не обязательны при расчетах - Да , здравствует теневая экономика ! Евреи рулят . Деребанят Украину .
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вспомни об этом, когда будешь оформлять выписку с реестра обтяжень рухомого майна, или когда будешь оформлять наследство. То-то радостного визга будет "Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми - Цензор.НЕТ 8006
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отмена ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, Источник: https://censor.net.ua/n3133328
И не делай вид, что не розумiеш
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чого ви кацапня лізете в справи нашої країни ???
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Уйобок,ти по ділу щось напиши.Ти ба,****,який правовірний зебілоїд.
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Ничего не слышу про кладбищенскую мафию, вся сфера похоронных услуг обдирает людей. Президент, наведи порядок!!
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так что теперь дети будут ходить в китайской синтетике, а нотариусы будут драть три шкуры с холопов, молодец вовочка, теперь можешь задуть один грамм, рабочий день закончился.
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Короче, теперь украинские производители тканей оказались в ж*пе!
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Непонятно, кто больший популист - сам клоун или его избиратели.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми
 
 
 
 
 
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