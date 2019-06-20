 Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної церкви.

"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані Помісним Собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - йдеться в заяві прес-служби Київської митрополії Української православної церкви .

У заяві зазначено, що згідно з чинним статутом такі збори можуть бути скликані патріархом Філаретом лише разом зі Священним синодом УПЦ-КП, а не одноосібно. У документі також стверджується, що Священний синод УПЦ-КП як орган, який призупинив свою діяльність, не ухвалював рішення про скликання Помісного собору.

Також читайте: Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", -

"Особи, яких Почесний Патріарх Філарет скликав на збори у Володимирському соборі, ніким не уповноважені. Отже навіть згідно з нормами вже не чинного Статуту УПЦ КП зібрання, проведене 20 червня 2019 р. у Володимирському соборі м. Києва, є зборами довільно скликаних кліриків та мирян, а не Помісним Собором", - наголошується в заяві.

У Київській митрополії ПЦУ стверджують, що скликання таких зборів з метою відокремлення УПЦ в нову структуру з наданням їй назви патріархату і затвердження свого керівництва в ній, є грубим порушенням апостольських правил.

"Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь в зборах, розуміти всі згубні наслідки такого вчинку і зупинити підрив єдності церкви і єдності українського народу", - йдеться в документі.

Крім того, в заяві йдеться про те, що участь кліриків в таких антиканонічних діях є приводом для категоричної відмови в подальшому за їхнім проханням бути прийнятим до складу єпископату Православної церкви України.

У Церкві поінформували, що на найближчому засіданні Священного синоду ПЦУ, яке скликано митрополитом Епіфанієм на 24 червня, будуть прийняті рішення, пов'язані з діями, що відбулися 20 червня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета. ФОТО

Як повідомлялося, збори, проведені в четвер почесним патріархом Філаретом і його "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

"Помісний собор не стверджує, а скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, оскільки це був не Помісний собор, а збір підписів архієреїв, одного священика і двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату на вимогу Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського патріархату не могло бути об'єднавчого собору українських Церков 15 грудня 2018 року і надання Томосу про автокефалію", - йдеться в постанові "Помісного собору" УПЦ-К.

Відповідно до постанови, УПЦ-КП продовжує бути власником всіх коштів і майна, придбаного за власні гроші або переданих державними органами або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, навчальні заклади. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи.

Всі монастирі Києва - Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький (Михайлівський), а також Миколаївський (Богуславський), як і всі парафії Києва, належать управлінню Київської патріархії, підкреслюється в документі.