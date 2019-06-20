 Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної церкви.
"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані Помісним Собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - йдеться в заяві прес-служби Київської митрополії Української православної церкви .
У заяві зазначено, що згідно з чинним статутом такі збори можуть бути скликані патріархом Філаретом лише разом зі Священним синодом УПЦ-КП, а не одноосібно. У документі також стверджується, що Священний синод УПЦ-КП як орган, який призупинив свою діяльність, не ухвалював рішення про скликання Помісного собору.
"Особи, яких Почесний Патріарх Філарет скликав на збори у Володимирському соборі, ніким не уповноважені. Отже навіть згідно з нормами вже не чинного Статуту УПЦ КП зібрання, проведене 20 червня 2019 р. у Володимирському соборі м. Києва, є зборами довільно скликаних кліриків та мирян, а не Помісним Собором", - наголошується в заяві.
У Київській митрополії ПЦУ стверджують, що скликання таких зборів з метою відокремлення УПЦ в нову структуру з наданням їй назви патріархату і затвердження свого керівництва в ній, є грубим порушенням апостольських правил.
"Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь в зборах, розуміти всі згубні наслідки такого вчинку і зупинити підрив єдності церкви і єдності українського народу", - йдеться в документі.
Крім того, в заяві йдеться про те, що участь кліриків в таких антиканонічних діях є приводом для категоричної відмови в подальшому за їхнім проханням бути прийнятим до складу єпископату Православної церкви України.
У Церкві поінформували, що на найближчому засіданні Священного синоду ПЦУ, яке скликано митрополитом Епіфанієм на 24 червня, будуть прийняті рішення, пов'язані з діями, що відбулися 20 червня.
Як повідомлялося, збори, проведені в четвер почесним патріархом Філаретом і його "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.
"Помісний собор не стверджує, а скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, оскільки це був не Помісний собор, а збір підписів архієреїв, одного священика і двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату на вимогу Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського патріархату не могло бути об'єднавчого собору українських Церков 15 грудня 2018 року і надання Томосу про автокефалію", - йдеться в постанові "Помісного собору" УПЦ-К.
Відповідно до постанови, УПЦ-КП продовжує бути власником всіх коштів і майна, придбаного за власні гроші або переданих державними органами або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, навчальні заклади. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи.
Всі монастирі Києва - Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький (Михайлівський), а також Миколаївський (Богуславський), як і всі парафії Києва, належать управлінню Київської патріархії, підкреслюється в документі.
Ах оставим, фигня то какая
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.
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Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…😇
Попы и на скотобойню стадо бы загнали, пообещай им твердую таксу за каждую голову))
Рабы любят традиционного хозяина - хана московской Орды и его сопливых прихвостней
Важно что бы люди шли в Киевский патриархат,а не признают его остальные или нет.
Что бы дефакто вытеснить МП с Украины.А вы бегаете с этой паперкой.