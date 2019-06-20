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 Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ

В Українській православній церкві (Православній церкві України, ПЦУ) заявляють, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхні рішення є нікчемними в юридичному і канонічному плані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної церкви.

"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані Помісним Собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - йдеться в заяві прес-служби Київської митрополії Української православної церкви .

У заяві зазначено, що згідно з чинним статутом такі збори можуть бути скликані патріархом Філаретом лише разом зі Священним синодом УПЦ-КП, а не одноосібно. У документі також стверджується, що Священний синод УПЦ-КП як орган, який призупинив свою діяльність, не ухвалював рішення про скликання Помісного собору.

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"Особи, яких Почесний Патріарх Філарет скликав на збори у Володимирському соборі, ніким не уповноважені. Отже навіть згідно з нормами вже не чинного Статуту УПЦ КП зібрання, проведене 20 червня 2019 р. у Володимирському соборі м. Києва, є зборами довільно скликаних кліриків та мирян, а не Помісним Собором", - наголошується в заяві.

У Київській митрополії ПЦУ стверджують, що скликання таких зборів з метою відокремлення УПЦ в нову структуру з наданням їй назви патріархату і затвердження свого керівництва в ній, є грубим порушенням апостольських правил.

"Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь в зборах, розуміти всі згубні наслідки такого вчинку і зупинити підрив єдності церкви і єдності українського народу", - йдеться в документі.

Крім того, в заяві йдеться про те, що участь кліриків в таких антиканонічних діях є приводом для категоричної відмови в подальшому за їхнім проханням бути прийнятим до складу єпископату Православної церкви України.

У Церкві поінформували, що на найближчому засіданні Священного синоду ПЦУ, яке скликано митрополитом Епіфанієм на 24 червня, будуть прийняті рішення, пов'язані з діями, що відбулися 20 червня.

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Як повідомлялося, збори, проведені в четвер почесним патріархом Філаретом і його "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

"Помісний собор не стверджує, а скасовує постанову архієрейського або так званого Помісного собору, оскільки це був не Помісний собор, а збір підписів архієреїв, одного священика і двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату на вимогу Вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації Київського патріархату не могло бути об'єднавчого собору українських Церков 15 грудня 2018 року і надання Томосу про автокефалію", - йдеться в постанові "Помісного собору" УПЦ-К.

Відповідно до постанови, УПЦ-КП продовжує бути власником всіх  коштів і майна, придбаного за власні гроші або переданих державними органами або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, навчальні заклади. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи.

Всі монастирі Києва - Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький (Михайлівський), а також Миколаївський (Богуславський), як і всі парафії Києва, належать управлінню Київської патріархії, підкреслюється в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133327
 
   
 Топ коментарі
 
Прихильники Філарета мають звільнити всі культові споруди і передати їх в ПЦУ!
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Хто має розум і вміє аналізувати, той співставити позов мацковської церкви в Україні щодо анулювання реєстрації ПЦУ і демарш Філарета розвалити її з іншої сторони. Нікого не дивує така синхронність?
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Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…😇
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Прихильники Філарета мають звільнити всі культові споруди і передати їх в ПЦУ!
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Ага. Але чого так без вогоньку? Може всіх вірних УПЦ КП вбити та тваринам на їжу? І з чого це Нарід повинен свої храми туркам віддавати?
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Ви праві, у ідіотів які розвалюють ПЦУ мають бути свої храми, але це будуть не ті храми в яких розраховують перебувати Філарет та його спільники! Будуть жити і служити в печерах!
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Ще раз -з чого це українці повинні віддавати свої храми турецькій метрополії? Хочете громадянської війни чи з глузду поїхали?
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Так за кордоном вже всi Українські Церкви Константинопiль віджав. І "патріотів" це не хвилює.
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Потому что Православная Церковь должна быть одна а не каждый поп называть себя патриархом и создавать свою секту
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Богдан Дидовик,подхуйловский тролль, ты дебил! каким боком турки к православию? брысь в спам!
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Надо дать этим шарлатанам по полену и пустить в клетку. Кто выживет тот и победит. Ставлю на молодого борова.
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Если у филарета под плащем пистолет, то Епифанию не поздоровица. У старого кбшника рука не дрогнет!!!
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А вдруг Яхве есть, писсанина - правда, и Фил прочитает особо опасное заклинание и Епифана побьет громом?....
Ах оставим, фигня то какая Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8775
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тема ПЦУ и Томоса,действует как ладан на чертей,на всякую москальную нечисть!
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Тот вариант Томаса, который преподносился соевым мародером как величайшее достижение, мы могли получить еще при Ющенке по инициативе самого Варфоломея! Если кто не верит, изучите историю вопроса. В переходе независимой ни от кого УПЦ КП с понижением статуса до митрополии под управление Константинопольского патриархата в первую очередь заинтересован Варфоломей, у которого насчитывается всего пару тысяч прихожан в Стамбуле, а кушать хочется каждый день. Тогда у Ющенко хватило ума отказаться, а свинорошен в безумной надежде поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг за предложение ухватился.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
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Вот, например, что рассказывал Его Святейшество Патриарх Филарет в 2012 году в Черновцах:

"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
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коментар відмічено як спам  
 
Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…😇
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як добре, що "отец нации" разом з "нариком" не встигли всунути свої брудні лапи в Українську Греко-Католицьку Церкву
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Baks. Порошенко уже не помалкивает. Есть его, порошенко, ответка филарету. То-сё..Был наш-стал не наш...Тур с Томосом закончился. Точно,и фантастически.
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С чого це турецька православна церква лізе у справи Української Церкви? Давно туркам пику не чистили?
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Стыдно - все смотрят и спрашивают - и ЭТИ кричат что они европейцы и рвутся в Европу? А в пещеры не хо-хо? Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3958
Попы и на скотобойню стадо бы загнали, пообещай им твердую таксу за каждую голову))
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Как я и говорил раньше, "то ли он украл,то ли у него украли,в любом случае что-то было".
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анафема - так анафема, кокаин, так кокаин Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9376
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Хто має розум і вміє аналізувати, той співставити позов мацковської церкви в Україні щодо анулювання реєстрації ПЦУ і демарш Філарета розвалити її з іншої сторони. Нікого не дивує така синхронність?
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Зебилы скажут - это случайность и не то, что Вы подумали
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Зебилы дружно выступили против Томоса - потому что антимайдану 73% независимость страны в любом вопросе стоит костью в горле = РАБЫ!
Рабы любят традиционного хозяина - хана московской Орды и его сопливых прихвостней
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Ну не признают вашу церковь другие православные церкви и что дальше?Ватикан не признавал протестанские церкви в европе и что вышло?
Важно что бы люди шли в Киевский патриархат,а не признают его остальные или нет.
Что бы дефакто вытеснить МП с Украины.А вы бегаете с этой паперкой.
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Хто ще не зрозумів потужної віри розкольника України Пеці- дякона МП перекраситися в КТ,тому Філарет розяснив.Тепер Петрова церква "украв" нехай готується з Томосом до Константинополя.
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маасква-хуйло-ердоган-константинопіль-варфоломій-агент пуйла лоліта - ось що вимальовується. І як би не вийшло, що Ердоган виконав невеличку забаганку Пуйла як частину плати за С-400
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗбори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ
 
 
 
 
 
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