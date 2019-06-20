 Готуємо план подолання корупції в судах, який представимо найближчим часом, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві в четвер.
"Я розумію і поважаю незалежність суддів, але чинній судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Тобто реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску антикорупційного суду", - сказав Зеленський.
Он ведь своим первым же иском против Пороха заработал на 110-ю статью.
И будет судить "именем 95-го квартала..."
Или слабо ?
Ждем ассоциацию с ЕС и безвиз от народного президента)))
Вот только будет - опера и следаки такой 3,14..дорез им устроят, что чертям в аду не хватит угля и дров.