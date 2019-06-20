 Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський

"Окрема тема - це відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", - зазначив Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава держави також заявив, що підтримує демілітаризацію податкової служби і створення Державної служби фінансових розслідувань "з акцентом саме на аналітичну роботу".
СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
Дела:
Т.в.о. СБУ Баканов розпочав свою роботу з відтермінування ринку електроенергії
говорит правильно,посмотрим на действия.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-dal-bakanovu-dve-nedeli-na-perezagruzku-sbu-i-pervye-rezultaty-borby-s-kontrabandoy-1355958.html
Проблема Зеленского - шо он говорит правильные вещи - но делает все наоборот
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В принципе правильно сказал.......
КТо чем занимается?
Теперь начинаем охреневать:
- каким образом будут проводится мероприятия по вскрытию финансирования СС ИГ (спецслужбы иностранных государств) через Укр банки?
- опять начнут "переподчинять" ВКР (военнная контрразведка), об"ектовиков и ...... Врезультате опять приказом будут "тушить" базы данных
- забыл про ИАО (информационно аналитические подразделения)
Это я так по "верхам прошелся"
Киевских "К"шников реально нужно вычистить и ВКЗЕД.