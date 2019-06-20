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Все про:Зеленський (1777) податкова міліція (1262) СБУ (4418)

 Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір позбавити Службу безпеки України (СБУ) невластивих їй функцій.

"Окрема тема - це відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", - зазначив Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави також заявив, що підтримує демілітаризацію податкової служби і створення Державної служби фінансових розслідувань "з акцентом саме на аналітичну роботу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133325
 
   
 Топ коментарі
 
на святое позарился - крышевание и рэкет.
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Это очень правильно! Ведь СБУ мародера это рекетиры чистой воды.
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Это очень правильно! Ведь СБУ мародера это рекетиры чистой воды.
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Точно так! Прошло две недели после встречи с Бакановым - и тишина-а-а! Зато беснуются Медведчуки, Кернесы, Мураевы. Хотя: "Обещать - не значит женится"
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Слова:

СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
Дела:
Т.в.о. СБУ Баканов розпочав свою роботу з відтермінування ринку електроенергії
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Должна, но им от твоих слов становится смешно, потому что это звучит как шутка))
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Зе , давай меньше текста , а больше дела . Мы за тебя голосовали и ждем результат .
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Що, ви ще чекаєте? Воно вам нічого не винно!
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Все верно...об новых офшорах и прочих счетах чувака с ксивой презЕдента ...и его воровитой зеленой команды...не должен знать никто....
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офшорам должны заниматься другие ,но точно не сбу.
говорит правильно,посмотрим на действия.
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Фиксалы? Фиксалы?!!! Это те шо с фиксами вместо зубов?
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надо бы прибавить ему в охрану пару машин - а в прочем это не поможет - но он лукавит - Президент Украины Владимир Зеленский призвал СБУ на протяжении двух недель продемонстрировать первые результаты работы в борьбе с контрабандой.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-dal-bakanovu-dve-nedeli-na-perezagruzku-sbu-i-pervye-rezultaty-borby-s-kontrabandoy-1355958.html
Проблема Зеленского - шо он говорит правильные вещи - но делает все наоборот
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Для чого призначив керівником служби зовнішньої розвідки колишнього податківця? А для чого просуваш на посаду Голови СБУ бізнесмена?
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а ти подивісь скільки він працював у податковій і скільку у СБУ
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Давайте разгоним СБУ , запретим стрелять в ответ , начнём договариваться с рашей , ... Буду голосовать за Петю . Ему можно простить жадность . Простить капитуляцию Зе нельзя .
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какой смысл вкладываешь в слово *жадность*?
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Он хорошо поёт . Пока другого не заметил .
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Вот, хоть одно, но положительное качество, а Петя даже петь умеет, абсолютно бесполезный кадр. Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4307
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А чем будут заниматься те, что кошмарили бизнес? Ведь потомственного упыря веганом не сделаешь - пойдёт в бандиты
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«Служба должна бороться со шпионами и диверсантами , а не бизнесом.....»
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В принципе правильно сказал.......
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корректировочка: а не заниматься(!!!) бизнесом....
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такое чувство, что Зе, это капитан ачевидность.
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Жаль что раньше очевидными вещами никто не занимался
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Кто то от среднего бизнеса может внятно привести примеры вмешательства СБУ? Насчет малого скажу, что за пять лет мы и налоговую ни разу не видели, не то что СБУ. А глядя на большой бизнес, то по тому как бабло уплывает в офшеры, крутили они это СБУ а одном месте.
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дивно. як саджати друга заступником глави сбу,давати лейтяху, і наказувати боротися з карупцією- то тут сбу потрібне... чи за 2тижні таки подолали???
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Огласите ВЕСЬ список пожалуйста!
КТо чем занимается?
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а служба брелков Украины, брелками будет заниматься?
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Т.Е. оставляем "конторе" контрразведку и отделы ВЗНД (відділ захисту національної державності). Немножко "Альфонсов", СУ (следаков) чуть чуть секретариата, архивной службы.
Теперь начинаем охреневать:
- каким образом будут проводится мероприятия по вскрытию финансирования СС ИГ (спецслужбы иностранных государств) через Укр банки?
- опять начнут "переподчинять" ВКР (военнная контрразведка), об"ектовиков и ...... Врезультате опять приказом будут "тушить" базы данных
- забыл про ИАО (информационно аналитические подразделения)
Это я так по "верхам прошелся"
Киевских "К"шников реально нужно вычистить и ВКЗЕД.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПочнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський
 
 
 
 
 
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