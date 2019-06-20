 У Зеленського є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, - Мінгареллі

"Ми бачимо, що навколо президента є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, і в яких у нас немає ніяких сумнівів", - сказав Мінгареллі в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про заступника голови адміністрації президента України Вадима Пристайка, а також заступницю міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.
Говорячи про візит президента Зеленського в Брюссель 4-5 червня, Мінгареллі зазначив, що співрозмовники президента в європейських інституціях позитивно оцінили погляди і заяви Зеленського.
"Під час свого візиту в Брюссель президент Зеленський був абсолютно чітким і зрозумілим. По-перше, він відданий ідеї подальшої євроінтеграції України. По-друге, він налаштований продовжити і прискорити темпи реформ, зокрема, в сфері верховенства права. По-третє, він висловив своє бажання зробити все можливе, щоб конфлікт на Донбасі можна швидше закінчився", - поділився дипломат.
акулабегемот геополитики:
Это видно по тому, как месяц за месяцем падает посещаемость хроники событий на фронте. Вы больше не считаете эту тему важной. Вы привыкли к войне, она перестала быть для вас информационным поводом, стала рутиной и обыденностью, естественным фоном для других событий, куда более мелких и переходящих, но заслуживающих внимания. А войну вы сдвинули в "слепое пятно".
Из этого "слепого пятна" приходят сообщения об обстрелах, о нарушении режима прекращения огня, о погибших и раненых. Похороны бойцов, которые отдали за Украину жизнь, перестали восприниматься обществом с перебоем сердца. Монотонность явления убивает понимание его масштаба и значимости. Даже наглядность не спасает: иконостас памяти уже закрыл почти все место на ограде Михайловского собора и продолжает расширяться, но "слепое пятно" растет вместе с ним, и даже быстрее.
Я это остро почувствовал, когда в центре Киева, рядом с ТРК "Арена" взорвали автомобиль Тимура Махаури. На проезжей части стоял развороченный взрывом остов машины, пятна крови на асфальте, работали медики, спасатели и следователи, а в заведениях "Арены" танцевали люди и играл шансон. Чья-то смерть не воспринималась как повод для беспокойства, даже если она случилась совсем рядом. Что уж говорить о смертях, которые происходят где-то за горизонтом?
Это равнодушие остро чувствуешь, когда возвращаешься из Донбасса на "материк". Мир здесь другой. Нет, не так - здесь просто мир. Здесь войны нет. Вообще. Нечего выигрывать и проигрывать. Не о чем говорить. Нет темы. Проехали и забыли.
Вся риторика пропутинской сволочи про "прекратить воевать" фундаментально основана именно на вот этом тотальном обезболивании темы, чудовищном социальном новокаине, которым Украина накачана по самый купол Верховной Рады. И этот "новокаин" вкачивается в общество не только целенаправленными усилиями вражеских и коллаборантских медиа, как фактор гибридной войны, но и как прямое следствие некомпетентности власти самой Украины. Власть не любит, чтобы избиратель видел и понимал ее недееспособность. Поэтому власть убирает свидетельства своей недееспособности в "слепое пятно". Фактически - действует в рамках стратегии, которую осуществляет враг. Послушно идет у него на поводу.
А в это время Луп Бюро, француз, которому не все равно, снимает документальный фильм о нашей войне. Той самой войне, которую украинский обыватель так жаждет забыть, и уже хотя бы поэтому работа Лупа ему безразлична. Частью национального металитета Украины становится не реальность и даже не миф войны, а вычеркивание ее из реальности.
Это так предсказуемо и понятно, что глупо обывателя в этом обвинять.
Но я - обвиняю.
Все, чего не доставалось, не достается и никогда не достанется обиженному люмпену, не он сам успешно профукал, а кто-то у него украл.
Про самого ЗЕ на Западе только карикатуры и не очень лестные ассоциации с Коломойским.
Стыдно товарищи Зебилы....
(из старого-старого фильма - в Греции все есть(с) ...)