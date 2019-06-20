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 Політика України
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Все про:геополітика (29) Зеленський (1777) Євросоюз (2516) Мінгареллі (180)

 У Зеленського є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, - Мінгареллі

Європейський Союз не має сумнівів в дипломатичній команді президента України Володимира Зеленського, повідомив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Ми бачимо, що навколо президента є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, і в яких у нас немає ніяких сумнівів", - сказав Мінгареллі в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про заступника голови адміністрації президента України Вадима Пристайка, а також заступницю міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

Говорячи про візит президента Зеленського в Брюссель 4-5 червня, Мінгареллі зазначив, що співрозмовники президента в європейських інституціях позитивно оцінили погляди і заяви Зеленського.

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"Під час свого візиту в Брюссель президент Зеленський був абсолютно чітким і зрозумілим. По-перше, він відданий ідеї подальшої євроінтеграції України. По-друге, він налаштований продовжити і прискорити темпи реформ, зокрема, в сфері верховенства права. По-третє, він висловив своє бажання зробити все можливе, щоб конфлікт на Донбасі можна швидше закінчився", - поділився дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133323
 
   
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Свинарчук? Как же он отожрался на деньгах Укроборонпрома.
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Как говорили в кине "36 квадратных метров" - свиноподобный бегемот. У Зеленського є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7192
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, в июне 2019 года, в сознании подавляющего большинства граждан Украины этой войны нет. Просто нет. Если она и была когда-то центром притяжения, если раньше ее видели, а за событиями в Донбассе пристально следили, то сейчас эта тема из общественного поля зрения ушла.

Это видно по тому, как месяц за месяцем падает посещаемость хроники событий на фронте. Вы больше не считаете эту тему важной. Вы привыкли к войне, она перестала быть для вас информационным поводом, стала рутиной и обыденностью, естественным фоном для других событий, куда более мелких и переходящих, но заслуживающих внимания. А войну вы сдвинули в "слепое пятно".

Из этого "слепого пятна" приходят сообщения об обстрелах, о нарушении режима прекращения огня, о погибших и раненых. Похороны бойцов, которые отдали за Украину жизнь, перестали восприниматься обществом с перебоем сердца. Монотонность явления убивает понимание его масштаба и значимости. Даже наглядность не спасает: иконостас памяти уже закрыл почти все место на ограде Михайловского собора и продолжает расширяться, но "слепое пятно" растет вместе с ним, и даже быстрее.

Я это остро почувствовал, когда в центре Киева, рядом с ТРК "Арена" взорвали автомобиль Тимура Махаури. На проезжей части стоял развороченный взрывом остов машины, пятна крови на асфальте, работали медики, спасатели и следователи, а в заведениях "Арены" танцевали люди и играл шансон. Чья-то смерть не воспринималась как повод для беспокойства, даже если она случилась совсем рядом. Что уж говорить о смертях, которые происходят где-то за горизонтом?

Это равнодушие остро чувствуешь, когда возвращаешься из Донбасса на "материк". Мир здесь другой. Нет, не так - здесь просто мир. Здесь войны нет. Вообще. Нечего выигрывать и проигрывать. Не о чем говорить. Нет темы. Проехали и забыли.

Вся риторика пропутинской сволочи про "прекратить воевать" фундаментально основана именно на вот этом тотальном обезболивании темы, чудовищном социальном новокаине, которым Украина накачана по самый купол Верховной Рады. И этот "новокаин" вкачивается в общество не только целенаправленными усилиями вражеских и коллаборантских медиа, как фактор гибридной войны, но и как прямое следствие некомпетентности власти самой Украины. Власть не любит, чтобы избиратель видел и понимал ее недееспособность. Поэтому власть убирает свидетельства своей недееспособности в "слепое пятно". Фактически - действует в рамках стратегии, которую осуществляет враг. Послушно идет у него на поводу.
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. Я - обвиняю. Себя, вас, власть - уже ушедшую и только что избранную. Обвиняю в том, что мы всеми силами хотим остаться слепыми и глухими. Что мы смирились с потерей Крыма и обстрелами на Востоке. Что мы поддаемся очарованию выученной беспомощности ("а что мы можем сделать? мы ведь ничего не можем") и тем самым предаем ребят, которые стоят в Донбассе. Предаем тонкую линию, которая отделяет нас от "русского мира".

А в это время Луп Бюро, француз, которому не все равно, снимает документальный фильм о нашей войне. Той самой войне, которую украинский обыватель так жаждет забыть, и уже хотя бы поэтому работа Лупа ему безразлична. Частью национального металитета Украины становится не реальность и даже не миф войны, а вычеркивание ее из реальности.

Это так предсказуемо и понятно, что глупо обывателя в этом обвинять.

Но я - обвиняю.
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Харош посыпать голову пеплом "обвинитель"). Все все помнят и адекватно воспринимают окружающую реальность и о войне с русскими тварями не на день не забываем.
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А члена у клоуна нет что бы ну заменял его когда он типа в командировке?
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Конечно есть! Это же не петька мародер, который грабил тсрану во время войны!
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На свинарчуков посмотри если ума не хватает и на гонтареву, которая уничтожила и вывела их страны миллиарды долларов.
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Конретно у этого потерпевшего, молодость, стояк, ум, девок.

Все, чего не доставалось, не достается и никогда не достанется обиженному люмпену, не он сам успешно профукал, а кто-то у него украл.
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Ясно... еще один геополитический мастер многоходовочек подростает. Собрать бы двух карликов Володь и отправить куда подальше...
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Тоесть признает, что сам клоун ни в чем не разбирается...
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Шо характерно, шо почти все говорят про каких-то "узеленских".

Про самого ЗЕ на Западе только карикатуры и не очень лестные ассоциации с Коломойским.
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Слова Магерини - это клеймо. Очередное подтверждение тому факту, шо сам Вазелин - необразованный, абсолютно ничего не понимающий ни в политикие, ни в экономике, ни в управлении государством комик.
Стыдно товарищи Зебилы....
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индейцев я там не видел - значит нет - совсем нет))))))
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узеленского все есть (как в Греции))))
(из старого-старого фильма - в Греции все есть(с) ...)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Зеленського є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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