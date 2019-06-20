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 Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну СКРИНШОТ

Під час "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбувається сьогодні, 20 червня організатори виводили на екран запитання у вигляді спливаючих повідомлень від жителів РФ. Частина з них традиційно залишилася без відповідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 червня, вже в 17-й раз у Москві відбувається традиційна "Пряма лінія", в якій господар Кремля відповідає на запитання мешканців РФ, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки. Цього року в колл-центр надійшло півтора мільйона запитань.

Під час трансляції на екрані спливали різні запитання щодо екології, ЖКГ, свавілля силовиків, низьких зарплат і пенсій. Однак багато незручних питань так і залишилися без відповіді.

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 01

Зокрема, автори звернень цікавилися, чи збирається президент РФ достроково залишити свій пост, чи не може він позичити грошей або допомогти із закупівлею дров.

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 03
Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 04
Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133319
 
   
 Топ коментарі
 
От жеж зажравшиеся кацапюры. Дрова хотят? Им валежник разрешили собирать, это царская благодать как будто снизошла с небес Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. - Цензор.НЕТ 2422
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хуже. не кацапами а мордвой и удмуртами засмердело.
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"Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова!". Ответ на любой из этих и других вопросов: "А куй вам всем".
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Не совсем так.

Есть новая формула ответа своему электорату (бо не свой и вопросов таких идиотских задавать не станет) "Я вам ничего не должен" и "Это была шутка".
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У нас всегда все красивее, чем на Роисе. Даже ответ, данный президентом лохам, которых он кинул.
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Тоталітарний варіант - "За вами уже выехали".
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))) сегодня - "бэкапы не горят", завтра и внуки будут отвечать за "дедаспрашивали"
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И ведь целых 86% восторженных люмпенов, а не какие-то 73%.
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рейтин пуйла чутка просел, там тоже около 73 % пуйлобилов
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Александр Чулков г.Пермь,тебе писдец и хорошего настроения
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***
на раше, быдлу вновь и вновь
страна дает понять -
не жили-были хорошо -
и не фиг начинать!!!
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Вискочило апокаліптичне (теплова смерть кацапії Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 3366 )

потухли звёзды умер путин
и агрегаты братской гэс
в другую сторону погнал
густую воду ангары
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стишок прошлогодний, когда путя пропал на неделю)))) ботоксотерапия)))
***
и вот над тундрой туман завис:
он умер.?.. самый большой пацифист
Буран пролетел из конца в конец...
он умер? точно? путину звиздец???
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щуки, тигры, стерхи, амфоры,.... и 12 случайных рыбаков пустились в танец маленьких лебедей))
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Отставки не будет исторически царей выносили лаптями вперед...
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Мелочный какай то сайт стал, не объективный. В шарашку превращается
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хуже. не кацапами а мордвой и удмуртами засмердело.
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Де он баб таких страшных набрали на прямую линию. Я понимаю что в росее жопа полная, но что бы десяток миловидных телок найти, ну пп. Бабы у них точно не бренд))
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Обычные мокшанские морды, если попадается славянка,то будет посимпатичней,но их в мокселе не так много
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двадцать поколений предков -- крепостные алкоголики.....
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Дрова ? Смешной сброд . Люди в ЕС живут , а вы выживаете , вас ждёт революция и царский переворот . Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. - Цензор.НЕТ 7609
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От жеж зажравшиеся кацапюры. Дрова хотят? Им валежник разрешили собирать, это царская благодать как будто снизошла с небес
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что на рассии уже дров нет, не смешите, она 2 войны ведет, венесуле помогает и вообще всем, кто нуждается (или не-), а вы говорите - дрова... да у нее этих дров..., как грязи...
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в наш век высоких технологий
сказал с экрана президент
мы настороженно притихли
и лапти вынули из щей
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выходит президент цыганский
и произносит ой нэ нэ
и в этой фразе социалка
кредиты выплаты бюджет
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Одразу згадалося невеличке хоррор-оповідання. Мені подобається такий сюжет - головне, щоб це було локалізовано тільки зазначеною територією:

Новогоднее поздравление

…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст?» - испуганно подумала Вера Ивановна. - «Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну, чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали?» - лихорадочно подумал Александр Павлович. - «Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент, тем временем, уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...
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Мля, каждый год Украина внимательно следит за прямой линией кацапского президента. Это нормально?
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тут и не смотришь, так везде выскакивают "перлы" фюрерка...
читаешь -- чисто позлорадствовать над высокодуховными... Скоро путлер начнет их на органы продавать...

Люди -- новая нефть расеи!
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кацапи нагадують сперматозоїдів, які щойно прозріли, що дива запліднення не станеться, бо вони в сраці
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******** ********ович! Начинай уже травить крепостных дустом! Я в тебя верю!
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Разбери деревянный сортир у себя во дворе и будут тебе дрова
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Ще знайшов про кацапокаліпсис Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 4583


пусть все умрут и только путин
один в кромешной темноте
бредет расставив слепо руки
врезаясь в острые углы
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Россиянин утонул в говне

Окремо задоволений чуйністю та взаємодопомогою кацапів. Хтось борсається в гогні? та хій з ним, пішов спати - "я не МЧС"
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надеюсь что эти коми мольбы возносили ******** находясь на коленях, а их бояре сидя на бутыльках.
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У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц,
Пенсий нет и нет зарплаты,
Есть, зато, блины с лопаты.

Есть боярышник, полоний,
Новичок есть и мельдоний,
Всё за всех решила власть:
Сдохнуть - или в рай попасть.
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Народна расєйська поетеса Свєтка Кутузова-Желтова трубним гласом відповідає всім ліберастам та націонал-прєдатєлям - Идите проч пасите гуся!


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подождём чем ответит светка курицына ))
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скоро разрешат собирать копальхен из трёх венгерских гусей по свалкам, а не только валежник в тундре. по запасах копальхена на свалках - рассея мировой лидер ))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКоли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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