 Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну СКРИНШОТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 20 червня, вже в 17-й раз у Москві відбувається традиційна "Пряма лінія", в якій господар Кремля відповідає на запитання мешканців РФ, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки. Цього року в колл-центр надійшло півтора мільйона запитань.
Під час трансляції на екрані спливали різні запитання щодо екології, ЖКГ, свавілля силовиків, низьких зарплат і пенсій. Однак багато незручних питань так і залишилися без відповіді.
Зокрема, автори звернень цікавилися, чи збирається президент РФ достроково залишити свій пост, чи не може він позичити грошей або допомогти із закупівлею дров.
Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook
Есть новая формула ответа своему электорату (бо не свой и вопросов таких идиотских задавать не станет) "Я вам ничего не должен" и "Это была шутка".
на раше, быдлу вновь и вновь
страна дает понять -
не жили-были хорошо -
и не фиг начинать!!!
потухли звёзды умер путин
и агрегаты братской гэс
в другую сторону погнал
густую воду ангары
***
и вот над тундрой туман завис:
он умер.?.. самый большой пацифист
Буран пролетел из конца в конец...
он умер? точно? путину звиздец???
сказал с экрана президент
мы настороженно притихли
и лапти вынули из щей
и произносит ой нэ нэ
и в этой фразе социалка
кредиты выплаты бюджет
Новогоднее поздравление
…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст?» - испуганно подумала Вера Ивановна. - «Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну, чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали?» - лихорадочно подумал Александр Павлович. - «Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент, тем временем, уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...
читаешь -- чисто позлорадствовать над высокодуховными... Скоро путлер начнет их на органы продавать...
Люди -- новая нефть расеи!
пусть все умрут и только путин
один в кромешной темноте
бредет расставив слепо руки
врезаясь в острые углы
Окремо задоволений чуйністю та взаємодопомогою кацапів. Хтось борсається в гогні? та хій з ним, пішов спати - "я не МЧС"
Нет дорог и нет больниц,
Пенсий нет и нет зарплаты,
Есть, зато, блины с лопаты.
Есть боярышник, полоний,
Новичок есть и мельдоний,
Всё за всех решила власть:
Сдохнуть - или в рай попасть.