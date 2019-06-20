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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінськ (470) мінські угоди (1561) Мінгареллі (180) Тристороння контактна група (107)

 Для розблокування роботи ТКГ мають зробити кроки і Україна, і підконтрольні РФ сили, - Мінгареллі

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що підконтрольні РФ сили також повинні зробити кроки назустріч, якщо з українського боку буде зроблений крок щодо розблокування роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі (а саме зняття економічної блокади).

Про це сказав Мінгареллі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дій, які можуть сприяти роботі мінської групи, то ми вважаємо, що не тільки Україна має робити перші кроки, вони також повинні бути зроблені другою стороною. Бо події відбувалися, я маю на увазі і захоплення українських державних підприємств, і введення рубля як платіжного засобу на окупованих територіях ... неприйнятні", - сказав Мінгареллі.

За його словами, ЄС не підтримував введення блокади. "Ми завжди вважали, що підтримка економічного зв'язку між двома сторонами є дуже важливим фактором, який може сприяти поліпшенню стандартів життя і подальшої реінтеграції цих громадян назад в українське суспільство", - пояснив дипломат.

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Мінгареллі також нагадав, що Брюссель завжди виступав також і за виплату пенсії та необхідних соціальні виплати громадянам, які перебувають на окупованій території Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133316
 
 
 Топ коментарі
 
Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальные выплаты гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....и снятие бремени с агрессора...



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с украинской стороны будет предпринят шаг по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе (а именно снятие экономической блокады)Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....
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Україна готова зробити дружній крок і позбавити громадянства всіх хто отримав паспорти рф!
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с украинской стороны будет предпринят шаг по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе (а именно снятие экономической блокады)Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....
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Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальные выплаты гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....и снятие бремени с агрессора...



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Нам каждый день рассказывают об идеальных стандартах Европы . В Украине надо строить свою "Европу" .
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Мы сами избрав Зеленского вынесли Россию за скобки. Чего же ожидаете зебилы от Европы? Они только того и ждали, когда скоморох начнет чудить. С порохом бы такое не прошло, но с зебуреткой - это проще простого. Теперь мы по сути один на один с Россией. Витаю, зебилы, с перемогой.
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Не треба ля-ля , ми не обирали ,обирали не люди , а зазєлі .
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для кого эти советы?
крикни в небо в сторону раши...
(может хоть ветром надует да градом выпадет?)
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Спочатку ви, буржуї, мусите примусити )(уйла визнати його юрисдикцію над окупованими областями. І, навіть, якщо він не визнає - самі прямо сказати приблизно так: ")(уйло ефективно контролює окуповані ним території Донбасу та анексував в України територію Криму"! І не сходити з цієї позиції! А, коли будете просто патякати, що )(уйло лише "контролює бойовиків" -нічого не вийде.
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Привчає до думки що Україна має вести перемовини безпосередньо з ОРДЛОСОС та возити їм пенсію через блок-пости . В нас пенсія солідарна , виплачується за рахунок поточних надходжень до ПФ . Які були надходження за 5 років від ордлососа ? Ніяких . Отже і пенсії ніякої . Коли кацапія разом з Європою запхають цю гангрену в Україну то ще й прийдеться платити тим кармільцам які її 5 років не отримували , але допомогали ордлососам .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля розблокування роботи ТКГ мають зробити кроки і Україна, і підконтрольні РФ сили, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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