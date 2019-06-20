 Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою. СПИСОК

Відповідний указ №418/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Подаємо список скасованих указів:

1) Указ Президента України від 19 грудня 1991 року № 9 "Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю";

2) Указ Президента України від 18 червня 1993 року № 219 "Про порядок виконання Державного бюджету України";

3) Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464 "Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів";

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4) Указ Президента України від 2 листопада 1993 року № 504 "Про сплату державного мита за вексельні бланки";

5) Указ Президента України від 11 грудня 1993 року № 577 "Питання забезпечення державних ресурсів цукру";

6) Указ Президента України від 7 квітня 1994 року № 141 "Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України";

7) Указ Президента України від 29 квітня 1994 року № 196 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

8) Указ Президента України від 5 травня 1994 року № 213 "Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні";

9) Указ Президента України від 22 серпня 1994 року № 457 "Про вдосконалення валютного регулювання";

10) Указ Президента України від 7 вересня 1994 року № 502 "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання";

11) Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530 "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України";

12) Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 685 "IIро додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань";

13) Указ Президента України від 26 листопада 1994 року № 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів";

14) Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні";

15) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 797 "Про внесення змін до Указу Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464";

16) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 798 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

17) Указ Президента України від 28 грудня 1994 року № 812 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін";

18) Указ Президента України від 30 грудня 1994 року № 834 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

19) Указ Президента України від 17 січня 1995 року № 54 "Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

20) Указ Президента України від 18 січня 1995 року № 63 "Про заходи щодо реформування аграрних відносин";

21) Указ Президента України від 9 березня 1995 року № 198 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року № 785";

22) статті 2-5 Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України";

23) Указ Президента України від 1 травня 1995 року № 343 "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні Державного бюджету України";

24) Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки";

25) Указ Президента України від 19 червня 1995 року № 459 "Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації";

26) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш";

27) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 500 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 травня 1995 року № 405";

28) Указ Президента України від 11 липня 1995 року № 603 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі";

29) Указ Президента України від 12 липня 1995 року № 609 "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

30) Указ Президента України від 26 липня 1995 року № 658 "Про розширення сфери обігу векселів";

31) Указ Президента України від 3 серпня 1995 року № 711 "Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 року № 457";

32) Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України";

33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

34) Указ Президента України від 19 вересня 1995 року № 851 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

36) Указ Президента України від 19 лютого 1996 року № 134 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062";

37) Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

38) Указ Президента України від 15 березня 1996 року № 192 "Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави";

39) Указ Президента України від 5 квітня 1996 року № 243 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств";

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40) Указ Президента України від 6 травня 1996 року № 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

41) Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

42) Указ Президента України від 11 липня 1996 року № 533 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

43) Указ Президента України від 18 липня 1996 року № 576 "Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні";

44) Указ Президента України від 17 серпня 1996 року № 709 "Про внесення доповнення до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року №243";

45) абзац третій статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 1996 року № 1178 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

46) Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332 "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації";

47) абзаци третій - п'ятий Указу Президента України від 23 травня 1997 року № 463 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

48) Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

49) пункти "б" і "в" статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 1997 року № 949 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

50) Указ Президента України від 1 листопада 1997 року № 1228 "Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року № 497";

51) Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій";

52) абзац другий Указу Президента України від 10 серпня 1998 року № 866 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

53) Указ Президента України від 7 вересня 1998 року № 982 "Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів";

54) статтю 4 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року № 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України";

55) пункт 39 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

56) Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

57) Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436";

58) статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 932 "Про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України";

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59) Указ Президента України від 19 серпня 2000 року № 994 "Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

60) Указ Президента України від 2 вересня 2000 року № 1043 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1995 року № 839";

61) Указ Президента України від 7 вересня 2001 року № 802 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436".