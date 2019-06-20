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Все про:Зеленський (1777) наказ (153)

 Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання такими, що втратили силу, 61 указу, виданих першими двома президентами Леонідом Кравчуком та Леонідом Кучмою в перші десять років незалежності України.

Відповідний указ №418/2019 оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Подаємо список скасованих указів:

1) Указ Президента України від 19 грудня 1991 року № 9 "Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю";

2) Указ Президента України від 18 червня 1993 року № 219 "Про порядок виконання Державного бюджету України";

3) Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464 "Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський видав указ про створення Офісу президента

4) Указ Президента України від 2 листопада 1993 року № 504 "Про сплату державного мита за вексельні бланки";

5) Указ Президента України від 11 грудня 1993 року № 577 "Питання забезпечення державних ресурсів цукру";

6) Указ Президента України від 7 квітня 1994 року № 141 "Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України";

7) Указ Президента України від 29 квітня 1994 року № 196 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

8) Указ Президента України від 5 травня 1994 року № 213 "Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні";

9) Указ Президента України від 22 серпня 1994 року № 457 "Про вдосконалення валютного регулювання";

10) Указ Президента України від 7 вересня 1994 року № 502 "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання";

11) Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530 "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України";

12) Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 685 "IIро додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань";

13) Указ Президента України від 26 листопада 1994 року № 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів";

14) Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні";

15) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 797 "Про внесення змін до Указу Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464";

16) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 798 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

17) Указ Президента України від 28 грудня 1994 року № 812 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін";

18) Указ Президента України від 30 грудня 1994 року № 834 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

19) Указ Президента України від 17 січня 1995 року № 54 "Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

20) Указ Президента України від 18 січня 1995 року № 63 "Про заходи щодо реформування аграрних відносин";

21) Указ Президента України від 9 березня 1995 року № 198 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року № 785";

22) статті 2-5 Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України";

23) Указ Президента України від 1 травня 1995 року № 343 "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні Державного бюджету України";

24) Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки";

25) Указ Президента України від 19 червня 1995 року № 459 "Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації";

26) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш";

27) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 500 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 травня 1995 року № 405";

28) Указ Президента України від 11 липня 1995 року № 603 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі";

29) Указ Президента України від 12 липня 1995 року № 609 "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

30) Указ Президента України від 26 липня 1995 року № 658 "Про розширення сфери обігу векселів";

31) Указ Президента України від 3 серпня 1995 року № 711 "Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 року № 457";

32) Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України";

33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

34) Указ Президента України від 19 вересня 1995 року № 851 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

36) Указ Президента України від 19 лютого 1996 року № 134 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062";

37) Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

38) Указ Президента України від 15 березня 1996 року № 192 "Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави";

39) Указ Президента України від 5 квітня 1996 року № 243 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств";

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО

40) Указ Президента України від 6 травня 1996 року № 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

41) Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

42) Указ Президента України від 11 липня 1996 року № 533 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

43) Указ Президента України від 18 липня 1996 року № 576 "Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні";

44) Указ Президента України від 17 серпня 1996 року № 709 "Про внесення доповнення до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року №243";

45) абзац третій статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 1996 року № 1178 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

46) Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332 "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації";

47) абзаци третій - п'ятий Указу Президента України від 23 травня 1997 року № 463 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

48) Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

49) пункти "б" і "в" статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 1997 року № 949 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

50) Указ Президента України від 1 листопада 1997 року № 1228 "Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року № 497";

51) Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій";

52) абзац другий Указу Президента України від 10 серпня 1998 року № 866 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

53) Указ Президента України від 7 вересня 1998 року № 982 "Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів";

54) статтю 4 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року № 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України";

55) пункт 39 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

56) Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

57) Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436";

58) статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 932 "Про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України";

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59) Указ Президента України від 19 серпня 2000 року № 994 "Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

60) Указ Президента України від 2 вересня 2000 року № 1043 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1995 року № 839";

61) Указ Президента України від 7 вересня 2001 року № 802 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133314
 
   
 Топ коментарі
 
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Не оскорбляйте Президента. Там есть указы, действительно конченные.
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кто оскорбляет призЕдента-гидранта?
Ни раза не видел оскорблений.. То ШУТКИ.. ЮМОР такой.. как в квартале95 Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 1694.
Вова вазелин готов принять всегда и во всех направлениях.. как немецкая порноактриса.. юмор)

п.с. а фото "вова в кресле".. это случаем не из СЕРИАЛА "слуга урода" - образ некоего голоборотька? Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 1694
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Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти" Источник: https://censor.net.ua/n3133314

Очень важное дело. Маладец зеленский)))
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та куда там... Оно только видимость "работы" создает - для зебилов.
Под шумок НЕ НУЖНЫЕ Бене указы тоже отменят...
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не сбавляй обороты - через месяц вас должно остаться 1 %
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то-то будет интересно посмотреть как зебилы друг дружке горло повыгрызают с воплями "это ты зеленского выбирал!" :D
 Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 3679 ага..
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украинцы могут выбрать кого угодно но только не мерзость типа тебя, полтавы, олешко, бирюкова или свинарчука. Мерзость, гадящую в комментах пошлыми картинками, переступающую через женщин и матерей.

Такую мерзость может выбрать только вонючая вата, но увы, она вся ушла к рабиновичу и бойку.
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То 1 стадія, називається "папєрєднікі муляють".
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Ого как у этого пернатого воробья полыхнуло Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 525

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Ещё бы и самого мародёра отменить вместе его ПЁСиком!
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Вообще лахта сейчас против действующего Президента мобилизована, а не против бывшего
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никогда расиянцы не жили так плохо, как при Порошенко...
а зелёное недоразумение... рыги именинниками ходЮт... вот и весь сказ. чего с ним бороться!
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лахта как раньше против Пороха и "ЗА" вазелина орала, так и сейчас - продолжает.
Те же ники.. те же морды. что на цензоре, что в реале:
Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 5538
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Ваш порошок уже никому не интересен, он уже экс, сбитый летчик.
А на всех кацапских шоу Зеленского клянут и называют точно также, как раньше кляли и называли Порошенко.
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ага.. "клянут".. но зебилы верят в сказки Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 9954
Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 7831
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символично, что зебилам ВСЕ равно что в слугах урода - антимайдан, рыги, пророссийская шелупонь и дети олигархов.. Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 287
зебилы тешат себя сказками про "сбитого лётчика"... вазелина?
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Не знаю, как там все равно зебилам - но если у вас есть информация о подобном - у вас есть личная возможность сообщить на сайте партии Слуга Народа о том, что выбранный ими кандидат из "антимайдана, выгов, пророссийской шелупони". Желательно - хоть с какими-то доказательствами.
Они об этом специально объявили и попросили сию информацию предоставлять им дабы отсеять недостойных.
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на сайте невозможно зарегистрироваться, кнопка "приеднатись" не работает, лахта
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Спасибо, что подтверждаете мои слова.
Нормальный реальный живой человек ведь не будет подобные картинки рисовать. Это дело рук наемных сотрудников пиар-агенств.
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Tierre
Вообще лахта сейчас против действующего Президента мобилизована...
Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 249

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Да-да, и подобные картинки тоже и той же оперы.
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Ну как он Коломойского отменит если Коломойский хозяин Скомороха?!
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А що там з новими указами? Будуть правочинними? Зеленский отметил 61 президентский указ, изданный Кравчуком и Кучмой - Цензор.НЕТ 7984
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Отменил, не отмеТил. Хотя, на радостях, наверное отмечал тоже. Новый офис и возможность отменять что-то. Чем не повод...
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Как бы да. Это все старые указы и наверняка тупо не соответствуют нынешнему законодательству
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Титан мысли. Когда он успел во всём этом разобраться?
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А в связи с чем?
В связи с несоответствием нынешнему законодательству или в связи с тем, что просто так захотелось?
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Ты же не спрашивал, когда мародёр в последний свой месяц раздавал своими Указами ордена и звания корзинами?
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Мородер - это тот, кто оставил страну с одним из самых больших ЗВР за всю историю или тот, в первый месяц которого они снизилась на 1,5 ярда и при котором сходу заговорили о дефолте чтобы заняться мародерством всей страны?!

PS Одно дело выдавать указы и совсем другое отменять, при отмене всегда дается обоснование "в связи с тем-то и тем-то...". Зеленский использует это как способ обойти закон в частности назначений кандидатов на должности требующие согласований например с ВР...
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где посадки, где снижение тарифов, где отмена роттердама , где колбаса по 2.20 ? Зеленский отменил 61 президентский указ, изданный Кравчуком и Кучмой - Цензор.НЕТ 2419
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Всё будет, вата. После выборов и начнётся, когда будет вменяемый прокурор, а не Юга-алкаш.
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ватники зебилы даже месяц спустя верят в ШУТКИ вазелина Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 2257
И ждут, как и расеяне, постройки Крымского моста.. ой, выборов ВР
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Так "Ротердам" ВР отменила путем запуска энергорынка - кстати этому весьма сопротивлялся Зеленский (ибо этого не сильно хотел Коломойский).
Кстати Закон про импичмент (о временных следственных комиссиях) тоже приняла ВР. Однако Зе уже успел себе присвоить эти заслуги (мол первый месяц ПреЗедентства и уже выполнили кучу обещаний "роспуск ВР", "Закон про импичмент"...). Как они не приписали себе и Ротердам даже не знаю, наверное провтыкали
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О це працює! І багато протизаконного підписав, і відмінив попередні закони України. Ще залишилась Конституція...
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та он то и те не знает... а то так подсунут сволочи и фсе! ))) нет.. Ома)))
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Ты знаешь, что это за указы? Или молодец просто потому, что такой же, как ты идиот?
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Перечитав я назви "Указів"... З тих, що перечислені - усі вже "застріли", і, фктично, не грали ніякої ролі в житті держави... Один Указ Президента України від 19 серпня 2000 року № 994 "Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш", чого вартий...
Але, "За неимением "гербовой", пишем на простой..." - якщо не здатен зробить щось рельне, то і це "щокондування" за "подвиг" здаватиметься...
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Але відмінений і Указ про рентну плату за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні.
Бюджет недоотримає надходження.
А приватні вібобувачі нафти та газу Беня та Ко будуть задоволені.
Чи це питання регулюється ще якимось нормативними документами?

Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні";

Источник: https://censor.net.ua/n3133314
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Так это шо, теперь сигареты и бухло без акциза будет? И ренту за газ и нефть добывающие компании платить не будут?
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такие вумные Указы взял и отменил!!, ну Зебил!))))
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Ох хоть читал что отменял? ну хотябы через слово))))
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еще отменил 25%-ую самопровозглашенную Ылиту, превратив в 5%-ых дегенератов. Тоже плюсик.
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Юристы ЗЕ начали чистку авгиевых конюшен папередников.Зе -молоток!
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Цікаво а Постанову ВРУ "Про проголошення незалежності України " він також планує на радість ватних зебілів відмінити ?
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аббревиатура совковых времен, кто помнит

Гарантирую
Отменить
Решения
Брежнева
Андропова
Черненко
Если
Выживу
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Отмена 436 указа это действительно круто. Браво, Зе.
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Отменил то, что было отменено Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 2635

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»; Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;
пункт «б» статті 1 Указу Президента України від 03 вересня 1997 року № 949 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»; Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;
Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»; Указ Президента України від 07 вересня 2001 року № 802 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
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Что это за указ Порошенко? Номер? Дата? Ссылка? Я проверил - на сегодня УПУ 436 числится действующим.
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Он просто взял поменял фамилии на проекте указа, тот что Порох подготовил, и подписал, я за это говорю:
Проект
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»; Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;
пункт «б» статті 1 Указу Президента України від 03 вересня 1997 року № 949 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»; Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»;
Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436»; Указ Президента України від 07 вересня 2001 року № 802 «Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
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Он в свободном доступе, посмотри, какой молодец ЗЕбр
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А понял, о чем ты. Ну так, а что мешало Порошенко его подписать? Тем более за 5 лет правления. Отсутствие политической воли? Или желание штрафовать коммерсов на ровном месте?
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Цей Указ виходив за Повноваження Президента, але діяв.
Тільки Вован врешті його відмінив.
Предмети регулювання майже усіх інших указів також поза компетенцією Президента згідно з Конституцією.
Так що усе правильно.
Тільки звичне виття ПЕСдунів чутно.
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слугам хавальник разевать никто не разрешал. брысь под лавку, чмо.
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А тебе, парашне бидло, ніхто не запитував.
Хочеш у мене гівном плюнути - приходь на зустріч.
Бо плювати на клаву - заняття чмирдявих малоліток.
Сьогодні, 20 червня 2019 року, 18.30 біля правої колони Червного корпусу Універу.
В руці триматимеш аркуш А4 із написом "des_04", щоб я тебе знайшов.
Не прийдеш - будеш чмом.
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33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";Источник: https://censor.net.ua/n3133314 Вот это поработал Не устал? Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою - Цензор.НЕТ 3466
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Остап смело играл на нескольких досках, хотя и не знал правил шахмат.
Затем он опрокинул стол со всеми указами и побежал...
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Ну так примерно половина так точно отменена для Бени.
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Куда Беня ткнул пальцем, там Зеро и подписал
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ну всё. вона, оказывается, шо зебилам жить мешало. с завтрашнего дня без этих указов наступает великое всеобъемлещуе щасця. ямы на дорогах рассосутся, коммуналка резко снизится, впопучленцы перестанут стрелять, трава станет зеленее, а деревья выше. и да. колбаса по 2,20.
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Шукайте той один, заради відміни якого скасували рету 60ть...
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Что Беню не устраивает..то и отменил...
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Про отмену валютного регулирования и борьбы со спекуляцией - это обнадёживает.
Помнятся времна, когда было так: "Всё, что не запрещено - разрешено".
Какая "спекуляция" при рыночной экономике ?
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Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" єдиний документ, згідно з яким застосовувались штрафи за порушення з готівкою. Такі зміни явно здійснені для якоїсь "своєї" компанії, щоб уникнути штрафів.
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Предмет цього Указу не відноситься до повноважень Президента.
Штрафні санкції за порушення - це тільки закон.
Типу Закону № 543/95.
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Зеленский отменил 61 президентский указ, изданный Кравчуком и Кучмой. СПИСОК
очковтирательство и пыль в глаза элЕхторату
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Цей сподобався.
33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби
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Вроде не бездельники
И могли бы жить
Им бы понедельники
Взять - и отменить!
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Які ідіотські пости! Соромно читати, скільки бруду,некомпетентності,безграмотність. Соя пустилася берега.
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Интересно, чем эти указы помешали Коломойскому?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою. СПИСОК
 
 
 
 
 
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