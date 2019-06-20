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Все про:НАБУ (1999) Євросоюз (2516) Антикорупційна прокуратура (915) Мінгареллі (180) НАЗК (586)

 Перезавантаження антикорупційних органів в Україні може сприяти їхній ефективній роботі, - ЄС

Перезавантаження антикорупційних органів в Україні може сприяти їхній незалежній та ефективній роботі, вважає глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Ми всі знаємо, що не всі новостворені антикорупційні органи були достатньо ефективними. Нам відомо, що НАЗК має багато проблем і було не в змозі організувати роботу з верифікації е-декларацій державних чиновників. До САП також іноді були запитання про діяльність. Тому нам здається цілком нормальним, що нове керівництво країни дає сигнал до перезавантаження діяльності антикорупційних органів. Це може сприяти їхній незалежній та ефективній роботі", - сказав Мінгареллі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат також висловив сподівання, що Вищий антикорупційний суд отримає всі необхідні інструменти і засоби, щоб належним чином працювати. "Це також стосується і питання виділення необхідних приміщень", - уточнив Мінгареллі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133313
 
 
 Топ коментарі
 
А может и усугубить, просто гляньте на рожу стефанчука. Будет в два раза больше свинарчуков тырить
Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС - Цензор.НЕТ 3792
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Може пора уже колясочника на нари відправити???
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ничего нового, Коломойша - хочет своих людей
загрузить в антикоррупционные органы...

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Зебилушка, это фотошоп, причом довольно кривой. Уже даже и розаблочание было...
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http://lurkmore.to/Проффесор
Был еще настоящий плакат с надписью «Тому що лидер», что из-за своеобразно подобранных шрифтов однозначно читалось как «п*дер».

Фас. Защищай своего царя Петра.
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Ты можешь хоть рубаху на себе порвать, но Петро Алексеевич не писал на плакатах, что он лидер. Тут защищай не защищай, а это правда...
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А может и усугубить, просто гляньте на рожу стефанчука. Будет в два раза больше свинарчуков тырить

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" Будет в два раза больше свинарчуков "

Не смей оскорблять нашу святыню ! Свынарчуки - наше национальное достояние ! Порошенко подтвердит мои слова !
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так ему и пайка больше нада
- видишь как оголодал на бениных харчах...

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С таким рылом навоз в конюшне выгребать, а он руководит
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ну если туда зайдут такие же "новые лица" как в ап, то я промолчу
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Ха-ха-ха . Что они курят , что такой бред несут? Какая эффективность ? Воровать ?
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Нужна полная перезагрузка всего и всех! Нах выкинуть порошенковских псов и назначить нормальных людей. Может тогда будет толк.
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надо назначить бениных псов - да,да - а в общем мне уже все равно - пускай вас зебилов имеют все кому не лень))))
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Ну петькина гниль, которая просочилась во все щели, точно должна быть вычищена!
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Денис - если это не твоя работа - то тогда мне жаль твоих нормальных,совершенно нормальных желаний - тебя и большинство населения Украины опять жестоко *****... обманули - а главное, тем кто реально, за свой счет ,помогал государству строить новую Украины и многие из тех кто ее защищал в кроссовках и с купленным снаряжением - теперь просто не будут не чего делать - теперь каждый за себя - как то так
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только всегда почему то всё и вся перезагружают "по горячему".
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А может убрать енти "антикоррупционные" органы, НАХРЕН и заставить прокуратуру работать? Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС - Цензор.НЕТ 3028
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нет - теперь Бенины псы должны заработать и дать 5 лет пограбить Украину - шо не понятно?
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С "профессионалами", типа Югика, этого априори,-не произойдёт.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерезавантаження антикорупційних органів в Україні може сприяти їхній ефективній роботі, - ЄС
 
 
 
 
 
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