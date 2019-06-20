 Перезавантаження антикорупційних органів в Україні може сприяти їхній ефективній роботі, - ЄС

"Ми всі знаємо, що не всі новостворені антикорупційні органи були достатньо ефективними. Нам відомо, що НАЗК має багато проблем і було не в змозі організувати роботу з верифікації е-декларацій державних чиновників. До САП також іноді були запитання про діяльність. Тому нам здається цілком нормальним, що нове керівництво країни дає сигнал до перезавантаження діяльності антикорупційних органів. Це може сприяти їхній незалежній та ефективній роботі", - сказав Мінгареллі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломат також висловив сподівання, що Вищий антикорупційний суд отримає всі необхідні інструменти і засоби, щоб належним чином працювати. "Це також стосується і питання виділення необхідних приміщень", - уточнив Мінгареллі.

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