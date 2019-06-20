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 Поліція в Харкові відкрила кримінальне провадження через повернення проспекту імені Жукова

За фактом звернення депутата Харківської міської ради слідчі поліції відкрили кримінальне провадження через повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, відповідне звернення від депутата надійшло до Шевченківського відділу поліції 19 червня о 19.00.

"Він вважає, що в діях депутатів та чиновників Харківської міської ради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова та демонтажу з майдану Свободи намету "Все для перемоги", розміщеної на офіційному сайті Харківської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене демонстративно та провокаційно, - Парубій про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133312
 
   
 Топ коментарі
 
А при зебиле гепа стал резкий, как пуля дерзкий. И страх потерял в принципе...
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при парашенко гепа как сыр масле был
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А при зебиле гепа стал резкий, как пуля дерзкий. И страх потерял в принципе...
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для геп и доп . экологически чистый полный автомат для резких и дерзких на сифонном балончике сжатого воздуха )))
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слава ПАРАШЕНКУ!!!!!!!!!!!!!ПЕСинке слава!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ти ********* парашу і собак ,москалику ? Тут люди інше обговорюють.
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Підлога-когда уже прекратится это вранье???
Что было пять лет- ИМИТАЦИЯ борьбы с Путинскими шавками..
"Громкие" задержания, "громкие" аресты, - А КОГО ПОСАДИЛИ??
Один Ефремов- который до сих пор сидит в СИЗО и не осужден, может Гепа и Допа- про уголовные дела которых звучали со всех СМИ, может Бойко- с его вышками и многие , многие другие...
Вся власть была в руках Порошенко и Ко- от ГПУ, СБУ до судов- а в результате ОДНИ ГРОМКИЕ СЛОВА с целью поднятия рейтинга , мнимой борьбы, а главное- ЗАРАБОТАТЬ БАБЛА на всем этом..
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Ну, Рюкзаков, покажи - ты за русский мир или украинский?
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Рюкзаков сугубо за свои доходы от наркоторговли. Как и Гепа.
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він буде просто забезпечувати "правопорядок"... хто виявиться сильнішим - з тим і буде )) ну і люлька..куди ж без неї
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А как он вместе с ребятами Харьковскую ОГА отбивал у сепаров, например, уже не считается? Или память короткая?
Порохоботы настолько суровы, что уже даже своих бывших топят...
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В 2014г многие выглядели на вид хорошо - просто никто не знал их мотивации.
А вот сейчас = момент истины
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Да конечно. Прям сейчас, а не на выборах когда харьковчене стабильно Гепу с Допой сами выбирали и ПР по принципу лишь бы не Юлька.
Если говорить о мотивации и прочей фигне, о которой ты сейчас говоришь, если бы Петя не связал руки Авакову, Гепа бы давно сидел, т.к. именно он заводил на Авакова уголовные дела во время выборов в 2010 году. И патриотизм тут совершенно не при чем.
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а как он донецкую отбивал, помнишь? и я не помню. Поліція в Харкові відкрила кримінальне провадження через повернення проспекту імені Жукова - Цензор.НЕТ 6852
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А ты любитель двух стульев на одну жопу смотрю.
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Кто????Рюкзаков????? Там бойцы Полтарака срань рускую разогнали. При чем здесь Рюкзаков??? Славу присвоил, и считает, что он спас Хряков?...да и было что арсену в Хрякове защищать...своего..."базис", "инвестор", кегичевские скважины, да мало ли...сидел, сидел в Италии, и вдруг стал спасителем...подлейший индивид этот рюкзаков...как и сынишка, впрочем...
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Полторака намного позже назначили, а так сказка прикольная )))))))))))) Лучше бы историю открыл и почитал, посмотрел видео с фотографиями и т.д.
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Полторак командовал винницкими. Не мели языком, о чем не знаешь. Ты был в Хрякове проездом из Конотопа? Рассказывает мне про подвиги рюкзакова...
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на, насладись дружбой заклятых врагов...
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Как скажешь, вата. Уже переключились на 2004. Найс. Свободен.
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О-о-о-о ! Спасітєль Харкова знайшовся ! З Бєліцкім славу поділив ?
Харківську ОДА звільняв Вінницький "Ягуар".Досить вже розказувати про рятівників Дніпра-Харкова-Маріуполя.Ці казочки ще були потрібні в 2015,зараз це-маразм.
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Он из касты неприкасаемых. Как и Беня.
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Угу. 5 лет на коляске катался и суды динамил при твоем владыке Шоколадном, а виноват во всем Зеленский, что Гепу до сих пор за сепаратизм не посадили.
И ни разу не виноваты харьковчане которые сами себе выбрали сначала Добкина, а потом Гепу. А теперь ноют и спрашивают почему никто ничего не делает.
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Тронуть Гепу - означало получить ХНР на следующий день. Точно так же как Беня наехал на Ахметова - и получил ДНР.
Гепу спихнуть может только население. Но население думает что переименования проспектов - это как жонглирование, безопасное развлекательное мероприятие. Пример "ДНР/ЛНР" их так ничему и не научил; а ведь из Донецка и Луганска бежали 70% населения.
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Классная отмазка ))))))))))) Продолжай в том же духе )))))))))))
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Тебе-то что; твой Питер присоединится к Финляндии.
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Ну тебе - вате из "Австралии" виднее где я живу.
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Не прячься за флагом Украины; твой власовский различим даже за 20 тысяч километров.
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Так мило от ваты, которая защищает Гепу слушать какие-то обвинения У тебя мозгов хватает только на тупые высеры в комментариях на цензоре агитируя за Петю. Даже расстояние до Австралии не удосужился посмотреть, чтобы хотя бы тут не лохануться... Но это не про тебя...
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Этот вариант будет означать что идёт реальная гражданская война.
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Да уже 5 лет как есть. Даже уголовные дела в суд переданы. Только их столько раз переносили, что я потерял ход событий и чем это все закончилось.
В общем великолепная работа и реформы от вашего любимого Петра Великого.
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Да как??? Он же ж из богоизбранных...он же ж вечно гонимый... как можно??? Не хочет гепа идти жить в тюрьме...хочет наперстки крутить
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

НІКОЛИ ЗНОВУ, АБО ПАМ'ЯТІ ЧОРНОСВИТОЧНИКІВ

По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...).
Вічна пам'ять Дмитрові Тимчуку; спасибі за службу, пане полковнику... Але чесно признаюся, що найбільше мене зачепило - до задихання від гніву! - харківське "повернення Жукова": символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...(((

До Жукова в мене буде свій рахуночок на Страшному суді: мій рідний дядько, мамин старший брат, у 1941-му вернувся з-під Києва без руки і так ніколи по-справжньому й не оклигав від того, що там бачив, - від того, як щойно привезених новобранців у домашніх піджачках (мами, виряджаючи, вдягли в кращеньке!) гнали на німецькі кулемети, хвиля за хвилею, а весь їхній вишкіл звівся до того, що їм 1 (ОДИН!) раз показали, як розбирати автомата: ніхто й не розраховував, що вони воюватимуть, а просто й неприховано - привезли "на м'ясо". Таке собі продовження геноциду 1933-го, тільки значно менш відоме. Тому що після "чорносвиточників" мемуарів не залишилось.
Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали.
(Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)
Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?..
Як пише один гарний юрист - "тримаймо стрій, прорвемося" (с).
Never again. Ніколи знову.
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теперь харьковчане будут спокойно гулять по проспекту жукова туда- сюда, туда- сюда Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова - Цензор.НЕТ 9760
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Може пора уже колясочника на нари відправити?
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Харьковчане, вас так давно не опускали. Мясник Жуков - одна из самых мерзких тварей режима Йоськи Рябого.
Сглотнёте ?
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блин. австрийцы памятники казакам украинским ставят .шо 300 лет назад защищали ВЕНУ от турок.А В ХАРЬКОВЕ ДИНАЗАВРЫ ЖУКОВА ВОСХВАЛЯЮТ

Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова - Цензор.НЕТ 8659
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Если громада этого хочет, то это их дело.
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Громада состоит из москальских подселенцев
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Чем ближе к раше , тем больше ваты . Во Львове людям такая херня не пришла бы в голову .
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Лемберг скоро сам в другую сторону рванет!
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журналисты Зика ищут работу...
Но везде уже русские....
Вот чем оборачивается демократия и свобода слова врагам во время войны....
Импотенты похерели независимость при Грушевском - импотенты делают это в наши дни..
Поліція в Харкові відкрила кримінальне провадження через повернення проспекту імені Жукова - Цензор.НЕТ 6795
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В 95 кварталі багато вакансій з'явилося останнім часом
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Кернесу похер.
Он полностью откупился от Порошенко ( и Луценко) ровно 5 лет назад, в августе
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Жуков - жертва сталинских репрессий.
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ну, заплатить Гєпа копійчаний для нього штраф - буде ще більшим героєм для сєпарні
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та "закрийте", нарешті, цю ватяну наволочь гєпу-допу...т ін! Разом з Мураєвим, навінським, вілкулякою(дубль два!) та тими, хто смокче в рософашистів на чолі з х**йлом..
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Полиция открыла дело потому свалили памятник Жукову, открыла дело потому что хотят вернуть улицу Жукова. Когда уже закончится этот сраный цирк?
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Сподіваюсь камеру для людини з обмеженими можливостями вже приготували...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоліція в Харкові відкрила кримінальне провадження через повернення проспекту імені Жукова
 
 
 
 
 
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