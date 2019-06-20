 Україна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі

"У нас є другий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн, і ми сподіваємося, що Україна вже протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми і ми всі працюємо над цим. Сподіваємося, що вже до кінця року Україна отримає другий транш від ЄС", - сказав Мінгареллі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Водночас він уточнив, що є ще п'ять умов, які Україні необхідно виконати.
"Переважно вони стосуються боротьби з корупцією, а також реформ в економічній сфері. Найважливіша з них - це введення НАЗК автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців", - поінформував Мінгареллі.
...следующее обязательное условие - вернуть приват коломойскому
Та пошел ты , козел ...
А можете еще путлеру видать на "борьбу за мир"
Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым потребовал продемонстрировать первые результаты работы в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Предлагаю, при возврате денег и процентов тоже выдвигать услоия для МВФ.
Моисей:
- Господи ж ты Боже ж ты наш! не... ну десять - это жеж оооочень много! а давай хоть чуточку...хоть парочку уберем... ну, хотя бы вот это: "не прелюбодействуй".
Господь:
- Моисей! не торгуйся!
- а шо такое?! а где здесь написано - не торгуйся???!!!
Бабло на борьбу с корупцией...)))
Беня уже потирает руки...
КОРУПЦИЯ БУДЕ ПАДОЛОНА!))))))
А от боротьба з корупцією в криміногенному беніно-зебільному оточені - оце буде проблема... Бігус показав маєток Богдана, наприклад; - і навряд чи цей корупціонер зможе підтвердити, що бабло, яке коштує той маєток з пристанню та яхтою, він набув легальним шляхом, зі сплатою податків...
Тим більше, якщо це все стосується реформ... От наприклад, два тижні тому Верховна Рада прийняла пакет євроінтеграційних законів; Парубій вже направив на підпис в офіс преЗЕдента; але...
18.06.2019 12:30
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html
Так що з реформами - не все так гладко, саме через зебіла...
Но сама мерзость от ЕС кроется в деталях, в виде "а также реформ в экономической сфере", которые представляют из себя очередные методы грабежа населения Украины.