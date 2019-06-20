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 Україна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі EUR500 млн вже до кінця 2019 року, висловив сподівання глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"У нас є другий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн, і ми сподіваємося, що Україна вже протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми і ми всі працюємо над цим. Сподіваємося, що вже до кінця року Україна отримає другий транш від ЄС", - сказав Мінгареллі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він уточнив, що є ще п'ять умов, які Україні необхідно виконати.

"Переважно вони стосуються боротьби з корупцією, а також реформ в економічній сфері. Найважливіша з них - це введення НАЗК автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців", - поінформував Мінгареллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Україна-ЄС сторони обговорять конфлікт на Донбасі, реформи та виконання Угоди про асоціацію, - Мінгареллі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133309
 
 
 Топ коментарі
 
Это вы про барыжную зелень в офшорах от ротердам+?
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***
Моисей:
- Господи ж ты Боже ж ты наш! не... ну десять - это жеж оооочень много! а давай хоть чуточку...хоть парочку уберем... ну, хотя бы вот это: "не прелюбодействуй".
Господь:
- Моисей! не торгуйся!
- а шо такое?! а где здесь написано - не торгуйся???!!!
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а офшоры зеленого барыги не предлагали закрыть?
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а офшоры зеленого барыги не предлагали закрыть?
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Это вы про барыжную зелень в офшорах от ротердам+?
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Отличный метод приманок. И у Зели будет отмазка для олигархов.
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У олигархов будет отмазка для Зели .
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Зеля пигмей, всю жизнь обсасывавший пальцы олигархов. Он ни на что не способен.
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"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - проинформировал Мингарелли.

...следующее обязательное условие - вернуть приват коломойскому
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Каков процент Каломоеву? Без своего процента Каломоев не даст украинскому народу ни цента. При этом это должно называться " борьба с коррупцией"
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Украина сможет получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит 5 условий, - Мингарелли


Та пошел ты , козел ... Украина сможет получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит 5 условий, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 8978
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поднять тарифы, продавать лес кругляк,, продать землю ну и еще 2 мелочи
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И что ? Без этого никто не продаёт землю , не продаёт лес и не поднимает тариф ? Вы сказочный до ?
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это значит -ограбить нищего, подленько и низенько
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По кругляку - это вопрос к Порошенко, за него ЕС его в десна поцеловало! Україна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4892
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Ггг))) давайте Коломойскому полмиллиарда на "борьбу с коррупцией".
А можете еще путлеру видать на "борьбу за мир"
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А что в Украине ещё есть коррупция ? Ее Зеро не победил ? Он же 3 июня дал на это 2 недели , и что ?

Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым потребовал продемонстрировать первые результаты работы в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Ты не понял. Зеля хочет откат. Дал две недели Баканову, чтобы тот собрал транш. Продемонстрировал умение "работать".
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До чего умные мысли крутятся в твоей голове, они спать тебе хоть дают?
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Украина сможет получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит 5 условий, - Мингарелли

Предлагаю, при возврате денег и процентов тоже выдвигать услоия для МВФ.
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У тебя есть чем предлагать ? Смотри , а то с голоду умрешь без помощи МВФ
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условие: чтобы забирали деньги сразу, а то нам % вырастет
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)) возможно, в молодости он был старым хиппи.
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загадка первая - как побороть ставшую сплошной коррупцию?
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)))) с 21 го даже ещё и не начинали. борьба с коррупцией, была, есть и всегда будет "борьбой нанайских мальчиков". время начала безвозвратно упущено.
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как раз до осенних выборов у команды президента и есть время....а то в зиму войдем без теплого платочка и зимнего пальта, как это уже видно по результату визитов нового к лидерам ес
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Чёт мало ,в Украине, антикоррупционных организаций наплодили...Нужно ещё чуток добавить и коррупция,- усохнет..
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я б не давал все равно украдут
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200 % . Это национальный бренд Украины . Все украсть .
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***
Моисей:
- Господи ж ты Боже ж ты наш! не... ну десять - это жеж оооочень много! а давай хоть чуточку...хоть парочку уберем... ну, хотя бы вот это: "не прелюбодействуй".
Господь:
- Моисей! не торгуйся!
- а шо такое?! а где здесь написано - не торгуйся???!!!
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Пчелы против меда!)))
Бабло на борьбу с корупцией...)))
Беня уже потирает руки...
КОРУПЦИЯ БУДЕ ПАДОЛОНА!))))))
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Вот и первый тест для гаранта,только огласите весь список, и чем там умалчивает Мингарели, если кто в курсе
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один из пунктов введение рынка е/енергии. Но тут у бени и Мингарелли интересы противоположные)
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дайте вгадаю, одна з умов це могильник ядерних відходів розміром із Київську область?
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«...Мингарелли в интервью ... уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить. "В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих"» - якщо вже на те пішло, то запровадження НАЗК автоматизованої перевірки електронних декларацій так чи інакше буде, можливо, в найближчий час, то це не є препоною... Тому що - там, власне, лише технічні проблеми...
А от боротьба з корупцією в криміногенному беніно-зебільному оточені - оце буде проблема... Бігус показав маєток Богдана, наприклад; - і навряд чи цей корупціонер зможе підтвердити, що бабло, яке коштує той маєток з пристанню та яхтою, він набув легальним шляхом, зі сплатою податків...
Тим більше, якщо це все стосується реформ... От наприклад, два тижні тому Верховна Рада прийняла пакет євроінтеграційних законів; Парубій вже направив на підпис в офіс преЗЕдента; але...

18.06.2019 12:30

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html
Так що з реформами - не все так гладко, саме через зебіла...
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Хочешь отвечу тебе в стиле порохобота: То И.Геращенко прожженная аферистка, коррупционерка, хотела чтобы Зеленский выделил ей процент от своих сверхдоходов с Роттердам-, а он пожалел и не согласился, вот она и высказалась! Можешь использовать этот текст в качестве шаблона в высказываниях против Зеленского.
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Вот при порохе да, декларировалось столько реформ, что просто жуть берет. Все олигархи уже серьезно подумывали о суицидах со страху перед ответственностью перед таким жестким президентом!
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На фоне ЕС Остап Бендер просто отдыхает, назвать кредиты помощью, это мошенники из ЕС хорошо придумали.
Но сама мерзость от ЕС кроется в деталях, в виде "а также реформ в экономической сфере", которые представляют из себя очередные методы грабежа населения Украины.
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Особенно эффективный грабеж заключается во "введении НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", тут зарыта охренительная коррупционная схема, вряд ли кто разгадает. Україна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4792
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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