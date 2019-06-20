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 Суспільство
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Все про:позов (238) суд (5214) Укравтодор (161) Новак Славомир (32)

 Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Кабмін звільнити Новака з посади в.о. глави "Укравтодору"

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження про призначення Славоміра Новака в.о. Голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника зазначеного Агентства. Окрім цього позивач просить суд визнати відсутність у Славоміра Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки Голови "Укравтодору" та просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів України негайно звільнити його із зазначеної посади.

"Також позивач просить визнати відсутність у КМУ компетенції (повноважень), зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держаної служби категорії "А" без проведення конкурсного відбору, а також призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше 3-х місяців", - говориться в повідомленні.

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Зокрема суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.

Ім'я позивача в суді не називають.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

В даний час суд вирішує питання про відкриття провадження і наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133306
 
 
 Топ коментарі
 
проделки Каломойского?!..
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!
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да мне до лампочки кто там занимается формированием команды зелемойши Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 7361
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"Имя истца в суде не называют" - тю, таємниця... Портнов або Купрій. У всяк випадку, вони - виконавці. Керівник і замовник - беня.
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"Вітання "Слава Україні" - "Героям слава" являється нацистським" - заявив Дубінський (говорящая жопа Коломойського)
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а что по этому поводу говорит говорящая жопа хрячка-мародера паГубий? Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6295
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Формуванням команди Зеленського в Харкові займається колишній помічник Пшонки

Координатором Зе-Команди в Харкові став колишній генерал-прикордонник і екс-помічник члена «Партії регіонів» Артема Пшонки Вадим Слюсарев.
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да мне до лампочки кто там занимается формированием команды зелемойши Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 7361
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Коли таких як ти приймають на роботу тролем, рівень IQ перевіряють? В мене є великі сумніви в твоїх розумових здібностях.
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ПриватБанк програв апеляцію авіакомпанії Коломойського на 1,5 млрд грн
Центральний апеляційний суд Києва відмовив в апеляції націоналізованому ПриватБанку та підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Ігоря Коломойського перед банком на загальну суму 1,5 мільярда гривень.
..апеляційний суд підтвердив скасування кредитні договори, укладені між ПриватБанком та «Дніпроавіа», укладені у 2011-2014 роках, тобто до націоналізації ПриватБанку.
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проделки Каломойского?!..
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!
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потому что у слуг урода - "новые лица":
Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6902
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а лето заменить зимой шоб за отопления считать круглый год - окружной суд не просят - не ну наверное только пока не просят.он ведь может все))))))
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еще чуть и суд попросят лишить президента допуска к военной тайне...на том основании, что он все еще не полковник....в общем начинается эпоха судов и хаос ими порождаемый...ибо всего будет много
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"Имя истца в суде не называют" - тю, таємниця... Портнов або Купрій. У всяк випадку, вони - виконавці. Керівник і замовник - беня.
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Новак это воплощение автодорожной коррупции
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Новака низзя уволить...Исчччо столько подобий дорог, в Украине есть...И кито ими заниматься будет? Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 3472 Такой дорожной срани, как в нынешней Украине, даже при совке небыло...Неужели, воровская составляющая , и в дальшем, Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 3472доминировать будет? Это пипец стране.
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Для начала изучите что делается в стране с дорогами а потом пишите. Новости здесь почитайте внимательно https://ukravtodor.gov.ua/press/newsreg.html
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОкружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Кабмін звільнити Новака з посади в.о. глави "Укравтодору"
 
 
 
 
 
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