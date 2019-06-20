 Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Кабмін звільнити Новака з посади в.о. глави "Укравтодору"

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження про призначення Славоміра Новака в.о. Голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника зазначеного Агентства. Окрім цього позивач просить суд визнати відсутність у Славоміра Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки Голови "Укравтодору" та просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів України негайно звільнити його із зазначеної посади.
"Також позивач просить визнати відсутність у КМУ компетенції (повноважень), зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держаної служби категорії "А" без проведення конкурсного відбору, а також призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше 3-х місяців", - говориться в повідомленні.
Зокрема суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.
Ім'я позивача в суді не називають.
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..апеляційний суд підтвердив скасування кредитні договори, укладені між ПриватБанком та «Дніпроавіа», укладені у 2011-2014 роках, тобто до націоналізації ПриватБанку.
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!