 "Енергоатом" готовий забезпечити стабільні тарифи для населення, - "Енергоатом-Трейдинг"

Таку думку директор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін висловив у середу 19 червня під час круглого столу "Зворотний відлік до нового ринку електроенергії в Україні", організованого USAID, повідомляє Gazeta.ua.

"Існують економічні моделі, де все було прораховано, де були встановлені такі граничні обсяги електроенергії, які ми повинні продати на тому чи іншому сегменті на спецаукціонах. Ми, як державне підприємство, підпорядковане Кабінету міністрів, просто зобов'язані виконувати рішення наших органів управління. Ось і все", - зазначив Сергій Бєдін.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни в постанову №483 від 5 червня про покладання публічних спецобов'язків з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах по укладанню двосторонніх договорів з мінімум 60% до мінімум 90% всього виробленого обсягу.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про ринок електроенергії", з 1 липня 2019 року в Україні починає роботу оптовий ринок електроенергії. Відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариством, Україна повинна імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого - провести лібералізацію ринку електроенергії і стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії.