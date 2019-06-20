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 Економіка
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 "Енергоатом" готовий забезпечити стабільні тарифи для населення, - "Енергоатом-Трейдинг"

Державна компанія "Енергоатом", на яку урядом покладені спецзобов’язання (PSO) щодо забезпечення стабільних тарифів для населення (і недопущення їх зростання), готова брати участь у розробленій Кабміном моделі PSO.

Таку думку директор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін висловив у середу 19 червня під час круглого столу "Зворотний відлік до нового ринку електроенергії в Україні", організованого USAID, повідомляє Gazeta.ua.

"Існують економічні моделі, де все було прораховано, де були встановлені такі граничні обсяги електроенергії, які ми повинні продати на тому чи іншому сегменті на спецаукціонах. Ми, як державне підприємство, підпорядковане Кабінету міністрів, просто зобов'язані виконувати рішення наших органів управління. Ось і все", - зазначив Сергій Бєдін.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни в постанову №483 від 5 червня про покладання публічних спецобов'язків з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах по укладанню двосторонніх договорів з мінімум 60% до мінімум 90% всього виробленого обсягу.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про ринок електроенергії", з 1 липня 2019 року в Україні починає роботу оптовий ринок електроенергії. Відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариством, Україна повинна імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого - провести лібералізацію ринку електроенергії і стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133305
 
 
 Топ коментарі
 
Точно точно для населения в платежках цена не поменяется она поменяется в чеках из магазина и кафе! ТАК ЧТО ЛОХИ ВСЕРАВНО ЗАПЛАТЯТ ИЛИ ТАК ИЛИ ЭТАК!!
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хрен Бени а не дотаций - вон Зеля уже с Ахметовым и Пинчуком договорился - так шо Беня в пролете))))))
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страдает пропагандист.После избрания двухтурового ФСБ экономит на антиукраинской пропаганде. Приходится старьё втюхивать./Опять та же перепечатка сайта РФ Бочка с российским дерьмом-источник существования пропагандиста ДНР-РФ. 13.06.2019 14:02

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Точно точно для населения в платежках цена не поменяется она поменяется в чеках из магазина и кафе! ТАК ЧТО ЛОХИ ВСЕРАВНО ЗАПЛАТЯТ ИЛИ ТАК ИЛИ ЭТАК!!
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После выборов она поменяется и в платежках, когда "Слуги народа" начнут прислуживать "господам". "Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения, - "Энергоатом-Трейдинг" - Цензор.НЕТ 2594
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лои це ті -це ті яких раніше було 25 відсотків а тепер 5 ?що з іншими сталося порозумнішали?
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"Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения


10 коп за 1 квт/ч для населения , и можете приступать к работе . Дешевле можно , дороже нельзя .
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Обеспечь в стране ровное потребление электроэнергии в сутках - и будет тебе удешевление. А пока АЭС работают на обеспечение электроэнергией на уровне ночного антипика, ДТЭК будет диктовать цены.
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Стабильно высокие или стабильно низкие?
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Так роттердам же отменили?
Теперь никто не наживается и платежки за июнь впополам меньше будут.
Шо за стабильность тарифов, - непонял?)
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Энергии от АЭС в Украине хватило бы на все! Но жлобы типа Ахметова хотят продавать уголь и зарабатывать миллиарды, при это загрязняя атмосферу.
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АЭС не может работать без нагрузки. Это азы. АЭС не может быстро выходить на промышленную мощность - это тоже азы.
Пока не сгладят суточные пики - АЭС не смогут обеспечить страну всей электроэнергией.
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Ну да, может на год, а потом цены начнут отпускать, ведь не для того эту мошенническую схему евросволочи построили.
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Охренеть! Когда же это прекратится!!!!
Конечным бенефициаром ООО "Энергетическая Украина ТВ", которое приобрело контрольный пакет акций, является сестра народного депутата Сергея Левочкина - Юлия Левочкина
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Енергоатом" готовий забезпечити стабільні тарифи для населення, - "Енергоатом-Трейдинг"
 
 
 
 
 
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