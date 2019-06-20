 Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу"

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає "Голосу". Тому так, справді, теоретично – цілком можливо. Практично – треба заходити в переговори, але в переговори про створення коаліції. А це відбувається тоді, коли люди віддали свій голос, проголосували на виборах і сформували новий склад ВР. До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні. Треба зрозуміти, яка буде формуватися більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків", – сказав Юрчишин.
Він виключив факт об’єднання політичних сил і зазначив, що мова може йти про партнерство.
"Об’єднання політичних сил взагалі не передбачає українське законодавство, але формування партнерства, тобто коаліції для здійснення програм, які узгодять між собою політичні сили. Це може бути одна, дві, три, скільки завгодно, скільки забажає український народ, і скільки політичних сил для себе поставлять інтереси України понад свої партійні інтереси", – додав він.
Якщо аналізувати програму партії "Слуга народу", то "та "вижимка", яка зараз є доступна, в принципі, в переважній більшості, відповідає положенням партії "Голос", зазначив Юрчишин.
Зеленский в первом туре разгромил вассала рашки во всех южных и восточных областях, кроме дамбаса.
Догадайся, за кого бы они голосовали, если бы не было Зели и если сейчас не будет СН? Подсказываю - явно не за ПСА.
Они ж вместе сливали Украину, выбирая ЗЕ. Зебоба и ватник - братья навек.
А все потому, шо надо было уничтожать их физически, пользуясь моментом, а не устраивать с быдлом демократический цирк. Теперь вот понадобится куча времени, чтобы весь этот мычащий скот довести до нужной кондиции и вернуть в стойло.
З кварталом в голові люди не відрізняють ката від воїна.
Їм все одно, всі на одне лице, та ні, гірше - кат є герой, так казали їм у школі.
-17 разів порушив закон;
- 0 законопроектів подано на користь Україні;
- 1 законопроект подано на користь Коломойському;
Юрчишин:
Как бы там ни было, свободные выборы - большое завоевание народа, а потому определяться нам всем надо. И чем больше умножается число кандидатов, тем четче вызревает решение: я буду голосовать за Порошенко. Как избиратель, я знаю его достижения, а потому могу предположить, чего следует ожидать от него. И также знаю его слабости, а потому представляю, каких действий могу добиваться от него как от главного менеджера страны.
Понимаю, что меня будут обвинять в «порохоботстве» и «выборе меньшего зла». И зря: будучи сам не святым, я не буду высматривать на политическом олимпе появления святого. Моя задача как избирателя - имея перед собой неидеальных кандидатов, выбрать того, кто на ближайшую каденцию лучше обеспечит интересы Украины. И по моему мнению, следуя этому критерию, баланс «за» и «против» лучший у Порошенко. И мой долг как избирателя следить за своим неидеальным избранником и поднимать голос, если его действия будут противоречить интересам общества.
- Сам ЗЕ с трудом из себя украинские слова выдавливает (правда с русскими у него тоже не айс).
- Куча рыгов в составе.
- Договорняки с Пинчуком и Ахметовым.
- Возвращение и преференции Портнова.
- Расширение медиаимперии Медведчука.
- откат декоммунизации и начало физического уничтожения патриотов Украины.
Это все не результат прихода к власти пророссийских сил под вывеской ЗЕ?
Но все равно - нифига не лидер нации, способный что-то изменить, а не плясать под чью-то дудку.
ПЕС та жопоблок дуже схожі, цілком можлива тісна співпраця
Голос. мне кажется, выйдет или уже выходит из под контроля пса
может лично Вакарчук и будет в силу договоренностей, некоторое время, но депутаты Голоса не будут в подтанцовке у пса
Збрехав? Если бреше, значит только БПП проросийские.