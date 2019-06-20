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Все про:Китай (221) Путін (9065) Росія (17590) санкції (2314)

 Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що західні санкції проти Росії не пов'язані з окупацією Донбасу і Криму, а покликані знизити рівень економічного зростання РФ.

Про це він заявив під час прямої лінії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Журналіст нагадав Путіну, що проти Росії продовжують санкції і запитав: якщо Росія погодиться з усіма вимогами Заходу, санкції знімуть?

"Може, якісь зовнішні сигнали будуть, але кардинально нічого не зміниться. Ось дивіться, адже КНР не має стосунку до Криму і Донбасу. Нас звинувачують, що ми там... Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня. Китай не має до цього відношення, а тарифи на китайські товари, що по суті ті ж санкції, збільшуються і збільшуються. Тепер атака на Huawei. Сенс тільки в одному — стримування розвитку Китаю, який став глобальним конкурентом", — відповів Путін.

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За його словами, з тієї ж причини санкції вводять і проти Росії і так буде відбуватися далі. "Тому, якщо ми хочемо своє місце під сонцем, то насамперед — ми мусимо ставати сильнішими", — додав Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133300
 
 
 Топ коментарі
 
Гитлера с Германией, кстати, замочили не потому что он развязал мировую войну. Он просто сильным был.
Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 4845
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Дайте ему надувную гирю! пусть похвастается силой перед крепостными олухами...
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В одного казкового героя "кащика-ху?ла" уся сила теж була ...на голці у яйці ..За яйця і повішають!
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киздит как Троцкий, маразматической *****.
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Ты лучше скрин вставь где поветкин ловит плюху от Кличко, посмеёмся вместе
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потянет для крепостных))) ну откуда им знать что такое "рефрейминг по *****" ))
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Что за "сильный", против которого могут ввести санкции?
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Так оно таки признало оккупацию Донбасса? Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 5722
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Гитлера с Германией, кстати, замочили не потому что он развязал мировую войну. Он просто сильным был.

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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

НІКОЛИ ЗНОВУ, АБО ПАМ'ЯТІ ЧОРНОСВИТОЧНИКІВ

По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...).
Вічна пам'ять Дмитрові Тимчуку; спасибі за службу, пане полковнику... Але чесно признаюся, що найбільше мене зачепило - до задихання від гніву! - харківське "повернення Жукова": символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...(((

До Жукова в мене буде свій рахуночок на Страшному суді: мій рідний дядько, мамин старший брат, у 1941-му вернувся з-під Києва без руки і так ніколи по-справжньому й не оклигав від того, що там бачив, - від того, як щойно привезених новобранців у домашніх піджачках (мами, виряджаючи, вдягли в кращеньке!) гнали на німецькі кулемети, хвиля за хвилею, а весь їхній вишкіл звівся до того, що їм 1 (ОДИН!) раз показали, як розбирати автомата: ніхто й не розраховував, що вони воюватимуть, а просто й неприховано - привезли "на м'ясо". Таке собі продовження геноциду 1933-го, тільки значно менш відоме. Тому що після "чорносвиточників" мемуарів не залишилось.
Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали.
(Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)
Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?..
Як пише один гарний юрист - "тримаймо стрій, прорвемося" (с).
Never again. Ніколи знову.
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По перше. жуков - це РККА та СА СРСР. Ніякого відношення до "чекістів" він не мав. жуков - це кончене ********** похабство, потворний кат. Всіх контррозвідників у WW II не тобі ставити під одну гребінку.
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Нет, *****, не так. Санкции вводят потому, что сила есть, а ума - нет. Такая себе обезьяна с гранатой.
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Да да. Все так. Боятся силы... запаха из уличных сортиров. Вы совершенно правы.
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Если ты сильный...То зачем обижаешь ,слабых ?
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Все таки ботокс просочился в черепную коробку старичка...
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Ой, прям всі ту рашку бояться...
Бібізяні з гранатою урізали пайку, щоб менше іншим погрожувала
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Попрошенко постоянно панику разводил, да и другие генералы страшилки пускали о угрозе нападения, видимо боялись.
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"силы" самолетостроения
"силы" космической отрасли
"силы" автопрома
"силы" экономики
"силы" в международных судах

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Все, А1 (морской бой)
Просто "убил"
Люто плюсую!!!!
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В реале - он попросту трус. Боится стать посмешищем у своих урок. Которые воспримут разумный ход назад как трусость.
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в такой ситуации у него есть один опробованный папередныками выход, при полном тупике, официально "умереть молодым в угличе", до общепризнанного и самими руцкими посмещища. и потом спокойно провести остаток старости, ну скажем так в аргентине, возможно в совершенно другом обличьи. а в новосмутной рассеи ещё долго будут потом бессмысленно и беспощадно ловить "*********"))))
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Бандит всегда кичится силой и ненавидит санкции полиции
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Витя,не гони пургу. Надуманные пунктики,взятые с потолка. Скоро раскрутится следствие о заводе ,,лен. кузня,, ,там будут конкретные пункты. Нашу армию грабили на млр-ды!
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***
между Индией и рашей завершились переговоры о строительстве канала
от реки Ганг до реки Дон.... начались трудные переговоры о его названии
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Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 6931

І ось ще вискочило на Поеторії:

по телевизору сегодня
весь день показывали член
он рассказал о перспективах
и темпах роста вэвэпэ
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мужественный поступок! я больше минуты -- не выдерживаю..)
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***
сидят старушки у подъезда
с времён двадцатого партсъезда
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Трохи ремікснув:

наколол на члене
путина портрет
посмотрю наташа
как ты скажешь нет
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Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін - Цензор.НЕТ 3970

те, кто позволяет себе шутить про роль хутина в Великой Победе,
просто недопонимают его значение в Крещении Руси.
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Жарти жартами, але... ще в 2011 році був казус - кацапи випустили підручник з історії (віддрукований, що характерно, в Туреччині), де хрещення Русі приписали депутатові "едим росисю" Павлу Шевельову

Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін - Цензор.НЕТ 7227
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заржал в голос - спящего кота напугал...))) теперь будет жрать просить)))
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Старый негодяй и марозматик. Черти уже давно приготовили и разогрели смолу и сковородку. Но всему людству очень хотелось бы посмотреть как этот гад мучается и на этом свете от хвори и недуга. Чтоб эта гадина побольше мучалась и поскорее сдохла!
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Суть так званного русского мира и русской государственности, это ложь и лицемерие
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Перекрыть доступ к западным технологиям - и мордор лет через пять будет снова жопу лопухом вытирать.
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Да в принципе он так всегда и делал и делает, просто с технологиями им лопух - роботзованная рука подает.
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откажись от доллара, наложи санкции на США, обвали экономику пиндосов
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Уже и смеяться с ***** нет желания, когда в Киеве сидит такое же чекнутое...
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Барига ще не сидить.. тільки готується сісти Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 2877
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Зебил, тут серьезньіе вещи обсуждают. Здуйся.
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Вон смотрите на Китай, хахаха , вот именно где поднебесный Китай ,а где облезлая рашка?У мудня ввп всей страны меньше чем ввп одной провинции Чайны , в каком месте гнили оно сильнее стать решило?
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єто оно щас свою засраху с Китаем сравнило? Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 5385
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Украина тоже могла быть сильной, если бы правители, власть, воры и коррупционеры не обобрали её до нитки, а народ не довели до нищенского существования.
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Нужно усиливать.. с четкими комментариями за что..
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Всю силу и мощность изображает в своих скульптурах якутский мастер.чтоб ты сдох плешивое *****
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***** брешет для дегенератов внутри паРаши(их около 80%), ибо только они способны его скинуть.
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Он признал оккупацию Крыма и Донбасса ! Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 3503 Честный дебил , однако .
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Кремлёвский Хам занимается подменой понятий.КНР -Экономический тигр,хамовитый и расчётливый.КНР хочет на льготах и Ноу-хау амриканских въехать в рай,почему американцы и требуют паритета.С ордой совершенно другой случай.Лапти,только слезшие с гор и деревьев размахивают кругом ядерной дубиной и угрожают всех отправить в радиоактивный ад.Ей простили Молдову,Грузию и Чечню ,но не простили зазихання на Украину.Не простят ему и Боинг.Разбойник пытается перевести стрелки санкций с разбоя на дескать растущую экономическую мощь орды.Какая мощь,если сам признал ,что лохторат стал просто выживать и Кисялёвск просится в Канаду?
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За то, что путин (*****) лживая, низкорослая и шизофреническая шлюха.
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Разве кремлевский карлик мог сказать что санкции для крепостных это плохо - нет это великолепно...бедность безработица жизнь в трущебах помойки так сложилось исторически что на рассеи хорошо жили барин и царь .
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Глонассы с недоджетами валятся по причине большой силы, и, в частности - ума.
Санкции по причине вашей большевистской врождённой агрессивности.
Весь мир разрушим, а затем.
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Кацапам що не кинь, схавають і не зригнуть Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин - Цензор.НЕТ 2796
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Сказал бы еще, что Запад просто завидует его красоте...
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как в старом анекдоте...
Идет ежик по лесу, сгибает лапку, показывая мускулы направо и налево и говорит
- Смарите, какой я сильный! Смарите, какой я сильный!
Тут навстречу медведь идет.
Ежик и ему говорит:
- Смари, какой я сильный!
Ну, медведь его лапой хрясь по ******... Ежик пролетел 20 метров, встал, отряхнулся и гворит:
- Сильный-то я сильный... Но лёёёгкий, мля Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін - Цензор.НЕТ 2043
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"...если мы хотим свое место под солнцем..."

"Если до шлема хотим добраться..."
Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін - Цензор.НЕТ 6845
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И паРаша-глобальный конкурент по производству петухов из говна и метанию кизяков.
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Мощь - это от слова "мощи". Ну, тогда всё сходится. Скоро одни мощи и останутся. Отнюдь не святые...
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В чём Московия сильна ?
В приёме тяжёлых наркотиков - лидер по потреблению героина.
Лидер по производству детского порно и по детским суицидам.
В лидерах по суицидам вообще, по алкоголизму, по коррупции,
по убытию активного населения.
Весь мир смотрит и завидует.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСанкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін
 
 
 
 
 
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