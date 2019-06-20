 Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін

Про це він заявив під час прямої лінії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
Журналіст нагадав Путіну, що проти Росії продовжують санкції і запитав: якщо Росія погодиться з усіма вимогами Заходу, санкції знімуть?
"Може, якісь зовнішні сигнали будуть, але кардинально нічого не зміниться. Ось дивіться, адже КНР не має стосунку до Криму і Донбасу. Нас звинувачують, що ми там... Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня. Китай не має до цього відношення, а тарифи на китайські товари, що по суті ті ж санкції, збільшуються і збільшуються. Тепер атака на Huawei. Сенс тільки в одному — стримування розвитку Китаю, який став глобальним конкурентом", — відповів Путін.
За його словами, з тієї ж причини санкції вводять і проти Росії і так буде відбуватися далі. "Тому, якщо ми хочемо своє місце під сонцем, то насамперед — ми мусимо ставати сильнішими", — додав Путін.
2 ч. ·
НІКОЛИ ЗНОВУ, АБО ПАМ'ЯТІ ЧОРНОСВИТОЧНИКІВ
По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...).
Вічна пам'ять Дмитрові Тимчуку; спасибі за службу, пане полковнику... Але чесно признаюся, що найбільше мене зачепило - до задихання від гніву! - харківське "повернення Жукова": символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...(((
До Жукова в мене буде свій рахуночок на Страшному суді: мій рідний дядько, мамин старший брат, у 1941-му вернувся з-під Києва без руки і так ніколи по-справжньому й не оклигав від того, що там бачив, - від того, як щойно привезених новобранців у домашніх піджачках (мами, виряджаючи, вдягли в кращеньке!) гнали на німецькі кулемети, хвиля за хвилею, а весь їхній вишкіл звівся до того, що їм 1 (ОДИН!) раз показали, як розбирати автомата: ніхто й не розраховував, що вони воюватимуть, а просто й неприховано - привезли "на м'ясо". Таке собі продовження геноциду 1933-го, тільки значно менш відоме. Тому що після "чорносвиточників" мемуарів не залишилось.
Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали.
(Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)
Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?..
Як пише один гарний юрист - "тримаймо стрій, прорвемося" (с).
Never again. Ніколи знову.
Бібізяні з гранатою урізали пайку, щоб менше іншим погрожувала
"силы" космической отрасли
"силы" автопрома
"силы" экономики
"силы" в международных судах
Просто "убил"
Люто плюсую!!!!
между Индией и рашей завершились переговоры о строительстве канала
от реки Ганг до реки Дон.... начались трудные переговоры о его названии
І ось ще вискочило на Поеторії:
по телевизору сегодня
весь день показывали член
он рассказал о перспективах
и темпах роста вэвэпэ
сидят старушки у подъезда
с времён двадцатого партсъезда
наколол на члене
путина портрет
посмотрю наташа
как ты скажешь нет
те, кто позволяет себе шутить про роль хутина в Великой Победе,
просто недопонимают его значение в Крещении Руси.
Санкции по причине вашей большевистской врождённой агрессивности.
Весь мир разрушим, а затем.
Идет ежик по лесу, сгибает лапку, показывая мускулы направо и налево и говорит
- Смарите, какой я сильный! Смарите, какой я сильный!
Тут навстречу медведь идет.
Ежик и ему говорит:
- Смари, какой я сильный!
Ну, медведь его лапой хрясь по ******... Ежик пролетел 20 метров, встал, отряхнулся и гворит:
- Сильный-то я сильный... Но лёёёгкий, мля
"Если до шлема хотим добраться..."
В приёме тяжёлых наркотиков - лидер по потреблению героина.
Лидер по производству детского порно и по детским суицидам.
В лидерах по суицидам вообще, по алкоголизму, по коррупции,
по убытию активного населения.
Весь мир смотрит и завидует.