 Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін

Про це він заявив під час прямої лінії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Журналіст нагадав Путіну, що проти Росії продовжують санкції і запитав: якщо Росія погодиться з усіма вимогами Заходу, санкції знімуть?

"Може, якісь зовнішні сигнали будуть, але кардинально нічого не зміниться. Ось дивіться, адже КНР не має стосунку до Криму і Донбасу. Нас звинувачують, що ми там... Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня. Китай не має до цього відношення, а тарифи на китайські товари, що по суті ті ж санкції, збільшуються і збільшуються. Тепер атака на Huawei. Сенс тільки в одному — стримування розвитку Китаю, який став глобальним конкурентом", — відповів Путін.

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За його словами, з тієї ж причини санкції вводять і проти Росії і так буде відбуватися далі. "Тому, якщо ми хочемо своє місце під сонцем, то насамперед — ми мусимо ставати сильнішими", — додав Путін.