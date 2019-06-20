 Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату",

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спілку православних журналістів".

"Наше завдання - утвердити Київський патріархат, - заявив Філарет. - Він служив, служить і служитиме українському народу".

Філарет розповів передісторію - що саме спонукало його скликати "Помісний Собор УПЦ КП." Був Собор київської митрополії в складі Константинопольського патріархату, - нагадав "патріарх". - Але це був Собор не український, а грецький. Доказ - главою його був константинопольський митрополит Еммануїл".

Філарет заявив, що на цьому "Соборі" створили Церкву, залежну від греків, а він завжди ратував за те, щоб в Україні існувала незалежна Церква. І саме тому тут необхідним є існування свого патріархату. Однак представники Фанара були проти того, щоб Україна мала власний незалежний патріархат.

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"Від мене на Соборі навіть вимагали, щоб я не одягав кукіль. Ви бачили - я був без куколю - тому що вимагали, щоб жодних знаків патріархату не було", - повідомив Філарет.

Також він звинуватив патріарха Варфоломія в поширенні неправди, а саме - нагадав його слова про те, що Київського патріархату ніколи не існувало: "Патріарх Варфоломій неодноразово заявляв - що Київського патріархату не було і немає. Навіщо говорити неправду? Ми, що - не існуємо?". Пояснив Філарет і те, чому погодився на отримання Томосу: "Ми погодилися на таке приниження заради того, щоб отримати Томос. Якби ми знали, що Томос буде таким - я б ніколи не погодився. Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату. Нас обманули, а ми довірливі".

За словами Філарета, Петро Порошенко з одного боку, доклав багато сил до отримання Томосу. Однак йому все одно було, який саме Томос надали Україні, Порошенку потрібна була лише підтримка на виборах.

Прокоментував "патріарх" і розпуск УПЦ КП перед "Об'єднавчим собором" 15 грудня 2018 року: "Жодного Помісного собору тоді не було. Ось зараз - Помісний собор, оскільки тут є представники і єпископату, і духовенства, і мирян, а там був просто збір підписів. Тому не вірте пропаганді, яка заполонила країну і світ. Ми були, є і будемо Київським патріархатом".

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Філарет розповів, яким саме чином він бачить процес відновлення УПЦ КП: "Ми з великої Церкви стали маленькою, але з маленької знову станемо великою. Ви бачите тут у президії (у Володимирському соборі. - Ред.) трьох архієреїв, але ми поставимо багато архієреїв. І почнемо на цьому Соборі. Оберемо кандидатів на єпископські кафедри".

На закінчення Філарет подякував учасникам "Помісного собору": "Я вам вдячний. Такі, як ви, віддають життя за волю України.Не зраджують, а підтримують. Бог з нами, правда перемагає".

Апостроф оприлюднив фото постанови "Помісного собору", в якій наголошується, що без ліквідації Київського патріархату не могло бути і Об'єднавчого собору, і надання Томосу про автокефалію.

У документі також зазначається, що главою УПЦ (КП) продовжує бути патріарх Філарет, обраний таким "довічно".

Також зазначається:

УПЦ (КП) продовжує бути власником всіх грошей і всього майна, придбаного раніше за свій рахунок.

Монастирі: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївский, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як і всі парафії м. Києва належать управлінню Київської патріархії. А також Київська Православна Богословська академія, заснована Філаретом.

Томос про автокефалію УПЦ не відповідає статусу автокефальних Церков, а тому ставить її в залежність від Константинополя. Також представників УПЦ (КП) не задовольняє його зміст.



