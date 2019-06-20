 Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату",

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спілку православних журналістів".
"Наше завдання - утвердити Київський патріархат, - заявив Філарет. - Він служив, служить і служитиме українському народу".
Філарет розповів передісторію - що саме спонукало його скликати "Помісний Собор УПЦ КП." Був Собор київської митрополії в складі Константинопольського патріархату, - нагадав "патріарх". - Але це був Собор не український, а грецький. Доказ - главою його був константинопольський митрополит Еммануїл".
Філарет заявив, що на цьому "Соборі" створили Церкву, залежну від греків, а він завжди ратував за те, щоб в Україні існувала незалежна Церква. І саме тому тут необхідним є існування свого патріархату. Однак представники Фанара були проти того, щоб Україна мала власний незалежний патріархат.
"Від мене на Соборі навіть вимагали, щоб я не одягав кукіль. Ви бачили - я був без куколю - тому що вимагали, щоб жодних знаків патріархату не було", - повідомив Філарет.
Також він звинуватив патріарха Варфоломія в поширенні неправди, а саме - нагадав його слова про те, що Київського патріархату ніколи не існувало: "Патріарх Варфоломій неодноразово заявляв - що Київського патріархату не було і немає. Навіщо говорити неправду? Ми, що - не існуємо?". Пояснив Філарет і те, чому погодився на отримання Томосу: "Ми погодилися на таке приниження заради того, щоб отримати Томос. Якби ми знали, що Томос буде таким - я б ніколи не погодився. Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату. Нас обманули, а ми довірливі".
За словами Філарета, Петро Порошенко з одного боку, доклав багато сил до отримання Томосу. Однак йому все одно було, який саме Томос надали Україні, Порошенку потрібна була лише підтримка на виборах.
Прокоментував "патріарх" і розпуск УПЦ КП перед "Об'єднавчим собором" 15 грудня 2018 року: "Жодного Помісного собору тоді не було. Ось зараз - Помісний собор, оскільки тут є представники і єпископату, і духовенства, і мирян, а там був просто збір підписів. Тому не вірте пропаганді, яка заполонила країну і світ. Ми були, є і будемо Київським патріархатом".
Філарет розповів, яким саме чином він бачить процес відновлення УПЦ КП: "Ми з великої Церкви стали маленькою, але з маленької знову станемо великою. Ви бачите тут у президії (у Володимирському соборі. - Ред.) трьох архієреїв, але ми поставимо багато архієреїв. І почнемо на цьому Соборі. Оберемо кандидатів на єпископські кафедри".
На закінчення Філарет подякував учасникам "Помісного собору": "Я вам вдячний. Такі, як ви, віддають життя за волю України.Не зраджують, а підтримують. Бог з нами, правда перемагає".
Апостроф оприлюднив фото постанови "Помісного собору", в якій наголошується, що без ліквідації Київського патріархату не могло бути і Об'єднавчого собору, і надання Томосу про автокефалію.
У документі також зазначається, що главою УПЦ (КП) продовжує бути патріарх Філарет, обраний таким "довічно".
Також зазначається:
- УПЦ (КП) продовжує бути власником всіх грошей і всього майна, придбаного раніше за свій рахунок.
- Монастирі: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївский, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як і всі парафії м. Києва належать управлінню Київської патріархії. А також Київська Православна Богословська академія, заснована Філаретом.
- Томос про автокефалію УПЦ не відповідає статусу автокефальних Церков, а тому ставить її в залежність від Константинополя. Також представників УПЦ (КП) не задовольняє його зміст.
а что, рабочая церкво-сила есть - 12 000 приходов, церкви есть - тыщи.
у турков аж глаза полезли на лоб от такого фарта - за бамажку получили цельных пол-царства церковного укаинскаго (ну 2-я половина - московская).
а украинская гиде половина??
нэт, и не будет оной еще 500 лет, пока не выскочат с турцыи.
"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
Геть забули, для чого живемо, дихаємо. І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя
У Бога немає релігії ... А ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів і правила не носити квітчастий одяг. Йому байдуже чи їмо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах і чи приймаємо їжу в світлий час доби під час рамадану. Він не вимагає читати намаз, наказуючи робити обрізання і вірити в те, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст, пісне обличчя і вирізана діра в районі серця в знак скорботи за покійним.
Все це попридумували самі люди: зліпили богів, намалювали ікони і нанесли на білий камінь орнаменти. Століттями вели релігійні війни, знищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил і обмежень. Засудили всіх, хто не виконує "Мікве", не молиться за померлих, на манер протестантів і не визнає літургії. І нічого за 2000 років не змінилося. Ми вивчили мови, користуємося інтернетом, розробили розумні палички для їжі і зберігаємо пуповинну кров, але продовжуємо вбивати, грабувати, брехати і ненавидіти, незважаючи на Ісуса, Крішну, Мухаммеда і Будду. Ми сваримося на вулицях і в вагонах метро. Маємо сотні з половиною ворогів. Граємо в схованки і підробляємо голоси. Носимо маски і штучні клапани. І геть забули, для чого живемо, дихаємо і зціджуємо молоко.
І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя.
Магатма Ґанді
[Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...]: Посмотри! http://ua24ua.net/magatma-andi-u-boga-nemae-religii/
😇
о кротости? о смирении? о Душе??? о Вечном??????
гордыня и властолюбие!
Потому как большой церкви КП..уже не будет
Похоже на правду
Что просьбой лишней Не надоем"
(М.Ю.Лермонтов)
У нас своя сказка есть такая же про распятого мальчика в трусиках...
это ему кацапня рядом все зудит...
кто из близких ему
І піпл схаває.
Найстрашнішим гріхом у людини є гординя.Гординя була первинним гріхом Адама, бажання бути подібним до Бога, понад законом.І Філарет це добре знає.
О как! Оказывается Томос, это унижение Украины?
А потом подумай, какую церковь создал Порошенко и Епифаний?
В чем унижение понятно?
Я говорю только о том, что вот эти 2 тысячи лет деградации, которыми мы обязаны христианству - потому что мы бы жили сейчас в другом мире, в другой реальности, с другой медициной, с другими общественными отношениями. И вот эта деградация, которую принесло христианство, она, к сожалению, непоправима. Потому что дело даже не в потере 2 тысяч лет, а в том, что непоправимо религия изуродовала мышление человека, изуродовало, задавив этим прессом мифов, глупостей.
И сейчас нам уже даже вернуться к образчикам античного мышления, невозможно, потому что сам принцип мышления изуродован. А вы представьте себе, Оленька, что было, когда люди, ни фига не имеющие - ни коллайдеров, ни электронных микроскопов, ни возможности наблюдать квантовые события, уже тогда только чистой логикой и чистым интеллектом понимали атомистическую картину мира. то есть как много мог бы сделан человек, если бы его мышление не было изуродовано, оперируя только одним интеллектом.
Неправильно. Згідно московської пропоганди треба говорити стамбульський
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть.