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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:релігія (228) УПЦ КП (181) Філарет (210) православ'я (156) автокефалія (392) Томос (224)

 Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", -

Глава Київського патріархату Філарет на "Помісному соборі", що відбувається 20 червня 2019 року у Володимирському соборі Києва, заявив, що має намір "висвятити" багато нових "єпископів" і перетворити свою структуру з маленької знову на "велику Церкву".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спілку православних журналістів".

"Наше завдання - утвердити Київський патріархат, - заявив Філарет. - Він служив, служить і служитиме українському народу".

Філарет розповів передісторію - що саме спонукало його скликати "Помісний Собор УПЦ КП." Був Собор київської митрополії в складі Константинопольського патріархату, - нагадав "патріарх". - Але це був Собор не український, а грецький. Доказ - главою його був константинопольський митрополит Еммануїл".

Філарет заявив, що на цьому "Соборі" створили Церкву, залежну від греків, а він завжди ратував за те, щоб в Україні існувала незалежна Церква. І саме тому тут необхідним є існування свого патріархату. Однак представники Фанара були проти того, щоб Україна мала власний незалежний патріархат.

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"Від мене на Соборі навіть вимагали, щоб я не одягав кукіль. Ви бачили - я був без куколю - тому що вимагали, щоб жодних знаків патріархату не було", - повідомив Філарет.

Також він звинуватив патріарха Варфоломія в поширенні неправди, а саме - нагадав його слова про те, що Київського патріархату ніколи не існувало: "Патріарх Варфоломій неодноразово заявляв - що Київського патріархату не було і немає. Навіщо говорити неправду? Ми, що - не існуємо?". Пояснив Філарет і те, чому погодився на отримання Томосу: "Ми погодилися на таке приниження заради того, щоб отримати Томос. Якби ми знали, що Томос буде таким - я б ніколи не погодився. Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату. Нас обманули, а ми довірливі".

За словами Філарета, Петро Порошенко з одного боку, доклав багато сил до отримання Томосу. Однак йому все одно було, який саме Томос надали Україні, Порошенку потрібна була лише підтримка на виборах.

Прокоментував "патріарх" і розпуск УПЦ КП перед "Об'єднавчим собором" 15 грудня 2018 року: "Жодного Помісного собору тоді не було. Ось зараз - Помісний собор, оскільки тут є представники і єпископату, і духовенства, і мирян, а там був просто збір підписів. Тому не вірте пропаганді, яка заполонила країну і світ. Ми були, є і будемо Київським патріархатом".

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Філарет розповів, яким саме чином він бачить процес відновлення УПЦ КП: "Ми з великої Церкви стали маленькою, але з маленької знову станемо великою. Ви бачите тут у президії (у Володимирському соборі. - Ред.) трьох архієреїв, але ми поставимо багато архієреїв. І почнемо на цьому Соборі. Оберемо кандидатів на єпископські кафедри".

На закінчення Філарет подякував учасникам "Помісного собору": "Я вам вдячний. Такі, як ви, віддають життя за волю України.Не зраджують, а підтримують. Бог з нами, правда перемагає".

Апостроф оприлюднив фото постанови "Помісного собору", в якій наголошується, що без ліквідації Київського патріархату не могло бути і Об'єднавчого собору, і надання Томосу про автокефалію.

У документі також зазначається, що главою УПЦ (КП) продовжує бути патріарх Філарет, обраний таким "довічно".

Також зазначається:

  • УПЦ (КП) продовжує бути власником всіх грошей і всього майна, придбаного раніше за свій рахунок.
  • Монастирі: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївский, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як і всі парафії м. Києва належать управлінню Київської патріархії. А також Київська Православна Богословська академія, заснована Філаретом.
  • Томос про автокефалію УПЦ не відповідає статусу автокефальних Церков, а тому ставить її в залежність від Константинополя. Також представників УПЦ (КП) не задовольняє його зміст.

Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату, - 01
Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП:Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату, - 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133299
 
   
 Топ коментарі
 
Старый дуралей, прости, Господи!
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Уйдет в истории как алчный человек
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хто так каже ? твій гундяй ?
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О человеке судят по делам, мысли читать не умеем. Изменились дела - поменялась оценка, что непонятно? Бууууудем спамить!!!
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Ну , ок . Посижу в спаме , мне не привыкать "Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 980
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Горькая ирония это единственное чувство, которое возникает при попытке дать оценку всем грандиозным перемогам к которым причастен потужный реформатор Порошенко. Гундяй где нибудь на своей яхте сейчас ухохатывается.
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Чтобы страна менялась всем нужно принимать участие в её реформировании, а не сидеть ждать пока тебя... отреформируют. Вот вы например что вокруг себя изменили? С соседями договорились, ОСББ создали, мусорку благоустроили?
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Кто ты такое что бы давать какую-то оценку, не много ли ты о себе возомнило, чувырло расеянское? "Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8727
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порошенко сдал киевскую церковию туркам в аренду на 500 лет.

а что, рабочая церкво-сила есть - 12 000 приходов, церкви есть - тыщи.

у турков аж глаза полезли на лоб от такого фарта - за бамажку получили цельных пол-царства церковного укаинскаго (ну 2-я половина - московская).
а украинская гиде половина??
нэт, и не будет оной еще 500 лет, пока не выскочат с турцыи.
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Отпадаешь от Рима- выходишь из католицизма. То же и с Константинополем, кацапчик.
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Боженьку ніяк поділити не можуть...😇
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Всевышний не в рукотворных храмах живет и небеса Его престол и Земля подножие ног Его. А это все не имеющая отношения к Нему людская возня))
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Ну тогда надо отменять УПЦ, ПЦУ, РПЦ МП в Украине и всем вступать в церковь христиан баптистов А что, Турчинов из них, и порядочный уважаемый человек. У них церкви даже в обычных зданиях арендуемых и на квартирах бывают.
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Вот, например, что рассказывал Его Святейшество Патриарх Филарет в 2012 году в Черновцах:

"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
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Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...
Геть забули, для чого живемо, дихаємо. І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя
У Бога немає релігії ... А ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів і правила не носити квітчастий одяг. Йому байдуже чи їмо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах і чи приймаємо їжу в світлий час доби під час рамадану. Він не вимагає читати намаз, наказуючи робити обрізання і вірити в те, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст, пісне обличчя і вирізана діра в районі серця в знак скорботи за покійним.
Все це попридумували самі люди: зліпили богів, намалювали ікони і нанесли на білий камінь орнаменти. Століттями вели релігійні війни, знищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил і обмежень. Засудили всіх, хто не виконує "Мікве", не молиться за померлих, на манер протестантів і не визнає літургії. І нічого за 2000 років не змінилося. Ми вивчили мови, користуємося інтернетом, розробили розумні палички для їжі і зберігаємо пуповинну кров, але продовжуємо вбивати, грабувати, брехати і ненавидіти, незважаючи на Ісуса, Крішну, Мухаммеда і Будду. Ми сваримося на вулицях і в вагонах метро. Маємо сотні з половиною ворогів. Граємо в схованки і підробляємо голоси. Носимо маски і штучні клапани. І геть забули, для чого живемо, дихаємо і зціджуємо молоко.
І навіть не здогадуємося, що прийшли на цю Землю з одним єдиним завданням - знайти щастя.
Магатма Ґанді
[Магатма Ґанді: У Бога немає релігії ...]: Посмотри! http://ua24ua.net/magatma-andi-u-boga-nemae-religii/

😇
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Один простой пример, ПЦУ заставили упоминать Гуньдяя в молитвах, а главу ПЦУ ни одна православная церковь не упоминает. По-моему к кацапии только ближе стали с этим томосом.
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Ты хотел сказать турки? Ну ладно. Ряженые мусульмане поминают. Достижение.
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Так буває якщо вести мову не про Бога та віру, а про торгівельну марку чи бренд...
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а где же про само служение Богу?
о кротости? о смирении? о Душе??? о Вечном??????
гордыня и властолюбие!
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Оце вам i НАРIД а не Порох домiгся Томосу!.наївні примітивнні придурки! Цей НАРІД може тіки гризтися і амбіціями кидатися а справжнім лідером-дипломатом був Порох. Тепер НАРІД вам наробить ще і відміну санкцій з безвізом..
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То ви проти України та її Незалежної Церкви?
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Лучше задаться вопросом, что ему пообещали у Гундяева.. за раскол единой украинской церкви..
Потому как большой церкви КП..уже не будет
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О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель...
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Єтот как кондитер. Оба могли войти в историю, но предпочли вляпаться
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был Киевский Патриархат, так Петро променял его на Томос и получил взамен митрополию.
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Без пяти минут в склепе, а туде же - власти очень хочется.
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Петр Порошенко с одной стороны приложил мого сил к получению Томоса. Однако ему все равно было какой именно Томос предоставили Украине, Порошенко нужна было лишь поддержка на выборах.

Похоже на правду
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Это изначально было понятно. Томос готовы были дать еще при Ющере и тут это уже упоминали. Но на полных условиях турков. Там есть пункт, что ниодно важное решение ПЦУ не может принимать без согласия Вселенского Патриархата. Вот и вся история с независимой церковью.
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Шановни порхоботы а шо ж ваш петя молчит?Вас сявок спустил погавкать.А сам он где великий подписант Томоса который армию разворовал,церковь развалил,из-за мовы с соседями пересорился. Ох не фартовый ваш псарь не фартовый. Кто то его очень не любит.
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Самое интересное что Петя до 2018 года на православных праздниках был завсегдатаем в Киево-Печерской лавре с Онуфрием. А как рейтинг нужно было спасать, так о томосе задумался, а вот о последствиях нет.
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Слава Богу , что я не докучаю Богу своими мирскими проблемами . Отмечаю Рождество и на Пасху крашу яйца . "Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1640
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"Я, царь всевышний, Хорош уж тем,

Что просьбой лишней Не надоем"

(М.Ю.Лермонтов)
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Попы верят в Бога или рубятся за бабло?
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верят только в зелёного бога .. того самого всемогущего ...
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2000 лет евреи лохам парят сказку про распятого еврейского мальчика...
У нас своя сказка есть такая же про распятого мальчика в трусиках...
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а ведь по сути если разобраться, то евреи рассказывают о холокостах но помалкивают о том как убили от 5 до 10млн украинцев при помощи голодомора!
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Всё, к чему прикасается мародер превращается в г.
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Так і буде! Українська Помісна Церква була і буде. А турецькопідданих з сцу та пцу Історія викине до смітника.
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Ти бач як кацапи скаженіють. Йди під три чорти.
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шизанулся...
это ему кацапня рядом все зудит...
кто из близких ему
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Завтра Зеленський зі сльозами гордості оголосить що Україна вночі увійшла в склад РФ на правах області.
І піпл схаває.
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Ну порохоботи ж не схавають. Вони ж сіль землі, розум націі, еліта народу. Нічого не забув? Підете рідну землю боронити, а інші 92% будуть шаурму істи. Так?
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кацапи теж без томосу, але Україна не масковія
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Нас це не чіпає, є там Томос чи ні. В Україні була і буде Незалежна Церква - УПЦ КП.
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Почему без томоса? Томос у них есть, пусть и получен преступными методами. Кроме этого их признали все православные церкви, а некоторые из них вообще находятся под полным контролем со стороны кацапов.
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"Я,Я,Я".А де ж ми,віряни?Де смирення ?Бачу лише гординю і жагу до влади будь-якою ціною,навіть ціною української церкви.Знову розкол,невизнання в світі.Та Філарету байдуже.
Найстрашнішим гріхом у людини є гординя.Гординя була первинним гріхом Адама, бажання бути подібним до Бога, понад законом.І Філарет це добре знає.
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Певно так і є. Але Епіфаній та Порошенка взагалі цього не знають.
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Мы согласились на такое унижение ...
"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4863
О как! Оказывается Томос, это унижение Украины?
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Вот томос. Поищи в тексте как просят называть новую церковь. Найди кому он выдан.
А потом подумай, какую церковь создал Порошенко и Епифаний?
В чем унижение понятно?
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Видать к дедушке старость пришла не с мудростью а с маразмом
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А.Невзоров.
Я говорю только о том, что вот эти 2 тысячи лет деградации, которыми мы обязаны христианству - потому что мы бы жили сейчас в другом мире, в другой реальности, с другой медициной, с другими общественными отношениями. И вот эта деградация, которую принесло христианство, она, к сожалению, непоправима. Потому что дело даже не в потере 2 тысяч лет, а в том, что непоправимо религия изуродовала мышление человека, изуродовало, задавив этим прессом мифов, глупостей.
И сейчас нам уже даже вернуться к образчикам античного мышления, невозможно, потому что сам принцип мышления изуродован. А вы представьте себе, Оленька, что было, когда люди, ни фига не имеющие - ни коллайдеров, ни электронных микроскопов, ни возможности наблюдать квантовые события, уже тогда только чистой логикой и чистым интеллектом понимали атомистическую картину мира. то есть как много мог бы сделан человек, если бы его мышление не было изуродовано, оперируя только одним интеллектом.
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Але це був Собор не український, а грецький. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133299.

Неправильно. Згідно московської пропоганди треба говорити стамбульський "Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1960
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Та хватит уже этого мракобесия!! Ну поигрался петька для своего пиара ну и все. Результат на лицо. Сколько можно об этом вещать!
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Тот вариант Томаса, который преподносился соевым мародером как величайшее достижение, мы могли получить еще при Ющенке по инициативе самого Варфоломея! Если кто не верит, изучите историю вопроса. В переходе независимой ни от кого УПЦ КП с понижением статуса до митрополии под управление Константинопольского патриархата в первую очередь заинтересован Варфоломей, у которого насчитывается всего пару тысяч прихожан в Стамбуле, а кушать хочется каждый день. Тогда у Ющенко хватило ума отказаться, а свинорошен в безумной надежде поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг за предложение ухватился.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
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Вобщем все очень Просто. Если Филарет хочет создать Независимую Украинскую Церковь без как он говорит греков, и москалей, то пусть создает, но пусть не называет это Православием. Это будет церковь наподобие Англиканской церкви Великобритании, которая так же не подчиняется ни Риму ни Константинополю, но и не называется ни ортодоксальной-православной ни католической, просто Англиканская. Так что если Филарет хочет создать что то подобное то пусть набирается смелости и называет ее Украинская Христианская Церковь, ортодоксального обряда. Но Православной церковью та церковь которая разорвала с Константинополем называть Не Может. Православная это ПЦУ и Епифаний, и Кирилл с РПЦ.
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Я думаю все дело в том что нынешние православные Иерархи насмотрелись как протестантские пасторы без всяких томосов имеют власть и денежный поток от пожертвований, и им тоже захотелось так.
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Вот, например, что рассказывал Его Святейшество Патриарх Филарет в 2012 году в Черновцах:

"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
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Я рад, что с самого начала томобесия призывал людей одуматься и не толкать самих себя в яму розеола украинского Православия. Но Цензор за такие слова банил нещадно. А теперь ему придется забанить меня вместе с Патриархом Филаретом. Безумная авантюра обезумевшего от жажды власти Порошенка закончилась Расколом. И теперь ещё долгие годы нас ждёт сумятица и дрязги с драками за храмы. Большего позора трудно себе представить! И с самого начала это был очевидный конец томособесия.
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Или просто жидок хасид из днепропетровских хабадников?
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"Нас обманули, а мы доверчивые".

Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть.
"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", - Філарет оголосив про відновлення УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1440
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Приятно наблюдать, как вместе с разрывом пуканов у порохососов рушится их привычный мирок, созданный стецьковой пропагандой, в котором присутствуют грандиозные свинорошеновские перемохы и патужны рехвормы всего на свете.
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Патужны реформы по переезду в новый офис?
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Как говорил в моем детстве сосед "и вы еще хотите хорошо жить с такими хохмочками?" в чем-то он таки был прав, я так вижу. Деду пора думать о вечном а ему все неймется.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет оголосив про відновлення УПЦ КП:"Краще без Томосу - але з великою Церквою Київського патріархату", -
 
 
 
 
 
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