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 На саміті Україна-ЄС сторони обговорять конфлікт на Донбасі, реформи та виконання Угоди про асоціацію, - Мінгареллі

На саміті Україна - ЄС 8 липня в Києві сторони обговорять війну на Донбасі, імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також макрофінансову допомогу Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є багато тем, на які нам треба поспілкуватися. Головні стосуватимуться конфлікту на Донбасі, а саме виконання положень Мінських угод, що можна зробити для досягнення політичного вирішення цього питання. Очевидно, ми також говоритимемо про виконання Угоди про асоціацію та про реформи", - зазначив дипломат.

При цьому він додав, що тема макрофінансової допомоги також стоятиме на порядку денному.

Озвучуючи очікування Брюсселя від перших 100 днів президентства Володимира Зеленського на посаді, Мінгареллі зазначив, що в ЄС сподіваються, що він справді зможе прискорити процес проведення реформ у деяких секторах.

Зокрема, впровадження верховенства права та боротьба з корупцією, продовження реформ в енергетичному секторі, здійснення реформ на ринку електроенергії та ринку землі, а також у секторі приватизації великих промислових підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

"Ми сподіваємося, що в полі зору президента будуть усі ці питання. Іншим важливим напрямом є імплементація Угоди про асоціацію, де величезний обсяг роботи полягає у приведенні законодавства України у відповідність до законодавства ЄС", - пояснив посол.

За словами Мінгареллі, в ЄС сподіваються, що нове керівництво України зможе знайти спосіб відновити роботу мінського майданчика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133298
 
 
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"Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133298
О чем это вы? Он офисом занят
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Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html
Так що з реформами - не все так гладко, саме через зебіла...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа саміті Україна-ЄС сторони обговорять конфлікт на Донбасі, реформи та виконання Угоди про асоціацію, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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