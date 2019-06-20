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 Від початку доби ворог здійснив 6 обстрілів: одного українського воїна поранено, ще один дістав бойову травму, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 в районі проведення ООС противник відкривав вогонь шість разів, зокрема з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу в Міноборони повідомив спікер відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, о 04.15 ранку противник здійснив вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі н.п. Травневе, витративши десять мін 120-мм калібру: "Вогонь вівся з напрямку с. Гольмівське, наші оборонці відповіли противнику вогнем з гранатометів та стрілецької зброї".

Мотузяник також повідомив, що о 06.00 ворог випустив шість мін цього ж калібру неподалік с. Новолуганське та дві міни калібру 82 мм в бік захисників н.п. Майорськ.

Окрім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї фіксувалися вночі та вранці поблизу Луганського, Павлополя та Мар’їнки, де російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб

Підрозділи Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь зі штатного озброєння, без ведення вогню із заборонених калібрів.

"Унаслідок цих обстрілів від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, та ще один зазнав бойового травмування", - повідомив спікер Міноборони.

Також він зазначив, що станом на зараз наші оборонці прожовують надійно контролювати противника по всій лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133290
 
 
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А петя издал указ и с 14 года 15000 погибших
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Выздоравливайте , родные и поскорее возвращайтесь в строй мочить русню и ордловскую нечисть!!

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Десь там посміхається зараз Портнов.
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это зелино хлебное перемирие?

ниче, вот новый офис достроят, зеля вплотную этим займется, а пока можно по фонтанам побегать
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Зельцман специально не заканчивает войну, чтобы наживаться на ней. А как обещал перед выборами, что надо просто перестать стрелять!
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Прицельная дальность РПГ до 500м,АК до1000м,пулеметов до 2000м,..Как можно эффективно дать ответ стрелковым оружием минометной батарее орков удаленной от передовой на несколько км?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог здійснив 6 обстрілів: одного українського воїна поранено, ще один дістав бойову травму, - Міноборони
 
 
 
 
 
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