 Від початку доби ворог здійснив 6 обстрілів: одного українського воїна поранено, ще один дістав бойову травму, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу в Міноборони повідомив спікер відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, о 04.15 ранку противник здійснив вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі н.п. Травневе, витративши десять мін 120-мм калібру: "Вогонь вівся з напрямку с. Гольмівське, наші оборонці відповіли противнику вогнем з гранатометів та стрілецької зброї".

Мотузяник також повідомив, що о 06.00 ворог випустив шість мін цього ж калібру неподалік с. Новолуганське та дві міни калібру 82 мм в бік захисників н.п. Майорськ.

Окрім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї фіксувалися вночі та вранці поблизу Луганського, Павлополя та Мар’їнки, де російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети.

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Підрозділи Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь зі штатного озброєння, без ведення вогню із заборонених калібрів.

"Унаслідок цих обстрілів від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, та ще один зазнав бойового травмування", - повідомив спікер Міноборони.

Також він зазначив, що станом на зараз наші оборонці прожовують надійно контролювати противника по всій лінії зіткнення.