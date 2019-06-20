 Зеленський видав указ про створення Офісу президента

Указ №417/2019 оприлюднений на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, Зеленський ухвалив "утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України".
"Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень", - зазначено в указі.
Зазначається, що Офіс Президента України очолює Керівник Офісу.
Згідно з указом, структура Офісу матиме такий вигляд:
- Керівник Офісу Президента України;
- Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
- заступники Керівника Офісу Президента України;
- Керівник Апарату Офісу Президента України;
- Перший помічник Президента України;
- помічники Президента;
- радники Президента;
- Прес-секретар Президента України;
- уповноважені Президента України;
- представники Президента України;
- Кабінет Президента України;
- Кабінет Керівника Офісу Президента України;
- Директорат з питань правової політики;
- Директорат з питань зовнішньої політики;
- Директорат з питань національної безпеки та оборони;
- Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
- Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
- Директорат з питань економічної політики;
- Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
- Директорат з питань інформаційної політики;
- Департамент документального забезпечення;
- Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;
- Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
- Департамент з питань звернень громадян;
- Департамент доступу до публічної інформації;
- Департамент управління персоналом;
- Департамент інформаційних технологій;
- Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
- Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;
- Режимно-секретний департамент.
Також в указі повідомляється, що перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їхню діяльність.
Указом встановлено, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.
Крім того, доручено керівнику Офісу Президента України подати у двотижневий строк проєкт Положення про ОП.
"Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо: умов оплати праці працівників Офісу Президента України; переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України" , - зазначено в документі.
Указом доручено також утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі - комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України - Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича.
"Голові комісії з реорганізації:
1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації;
2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України", - повідомляється в документі.
Також президент постановив працівникам АП України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.
Указом встановлено, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами.
Умови оплати праці працівників Офісу Президента України має визначити Кабінет Міністрів.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Браво! Аплодирую стоя!
Люстрированному чиновнику запрещено возглавлять Администрацию Президента. А про Офис Президента в законе об очищении власти ничего нет (потому что такого органа тогда не существовало). Типа, вот теперь мы не нарушаем.
Выводы :
1. Косвенно признали, что нарушали, и страхуются от исков (сейчас) и уголовных обвинений (в будущем).
2. В ход опять пошла юридическая эквилибристика, характерная для времён Медведчука-Балоги-Портнова, когда формальному звучанию нормативных актов отдавался приоритет перед их сутью, содержанием, духом. Есть шлагбаум на занятие должности - а давайте должность переименуем и сделаем вид, что не понимаем, зачем принималась норма о люстрации.
Маленький аспект, но это маячок, показывающий, что дела в стране пошли в неправильном направлении. Мнение общества, дух закона - на мусорку . . .
Это плохо закончится.
З кварталом в голові люди не відрізняють ката від воїна.
Їм все одно, всі на одне лице, та ні, гірше - кат є герой, так казали їм у школі.
- Владимир, после того, как американская разведка предоставила доказательства присутствия российских танков на Донбассе, как вы можете прокомментировать развитие конфликта?
- Я, чесно кажучи, дякую за запитання, я не знав, що пані канцлер зустрічалась з паном Порошенко, але це справи пані канцлер, я так розумію, що це нормально, але на ВИЩОМУ РІВНІ пані канцлер зустрічається сьогодні з президентом України.
Перед Януковичем едва не закрылись двери, и он по совковому положил корку президента в карман - выгнали на..уй.
У Порошенко упал в обморок солдат, и по итогу возродилась армия.
У Зеленского корка президента упала с церимониальной подушечки, и по итогу -???
https://ukraine.d3.ru/*********-tsirk-prodolzhaetsia-1805013/?sorting=rating
Предлагаю фанаткам Зе наносить на лоб тату с логотипом "Зе!", чтобы секс-туристам было легче находить брендированых.
Згідно нового правопису, в листах на ім'я преЗЕдента треба використовувати звернення "Шан.Пан.Зе" (шановний пан Зеленський).
Ёмкое слово для фанатов «русского мира» - иванутые.
Когда еще мальчишкой я впервые приехал в столицу из провинциального Донецка, среди прочих сакральных мест Киева как то - Владимирский собор, Хрещатик, Печерская лавра в моей юношеской памяти запечатлелся и нынешний Украинский дом, на то время Музей Ленина. У меня перехватывал дух от этого величественного белого будынка. Единственное, что омрачало - наличие в этом сооружении коммунистических идолов и оккупационной символики. И как я был несказанно рад, когда музей тирану народов переоборудовали под Украинский дом после обретения независимости!
Увы, похоже, теперь я вместе с другими киевлянами и украинцами лишимся и этого артефакта зодчества. Украинский дом не будет проводить постоянные выставки украинского творчества, там не будут выставляться шедевры украинской нации. Вместо этого новый презедент собрался из сакрального места украинцев сделать свою вотчину. По сути, Украинский дом скоро обещают превратить в зеленую избу для сотен зеленых чиновников новой администрации вчерашнего артиста. Что ж, по-видимому, многих украинцев это устраивает. Иначе они не позволили бы превратить Центр национальной идеи в бюрократический притон.
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* Сейчас Украинский дом - это престижное место в центре столицы, которое используют для проведения различных мероприятий: конгрессов, форумов, конференций, выставок. Пятиэтажное здание имеет около десятка выставочных залов, и его справедливо считают одним из главных очагов деловой, общественно-политической культурной жизни Украины.
В период Оранжевой революции 2004 года митингующие вошли в здание практически беспрепятственно. Здесь нашли временный приют многие революционеры. Помещение использовалось для обогрева и как пункт приема пищи. В декабре 2013 - январе 2014 года, во время Революции Достоинства, здесь происходили серьезные стычки активистов с беркутовцами Януковича, которые базировались на территории Украинского дома. Это было стратегическое место, ведь сверху хорошо просматривались баррикады и лагерь Революции на улице Грушевского.
В подземных и полуподземных блоках здания расположено оборудование, обеспечивающее бесперебойное кондиционирование воздуха, энергообеспечение и теплоснабжение. Дом оснащен восьмиэтажными эскалаторами и двумя пассажирскими лифтами. Украинский дом предоставляет свои площади также для проведения литературно-художественных акций, концертов, корпоративных вечеринок. Также здесь организовывают собственные ежегодные мероприятия, среди них: Национальная благотворительная Пасхальная ярмарка. Национальная выставка «Украинский сувенир». Ежегодный выставочный форум «Доступное жилье». Книжная выставка-ярмарка ко Дню знаний. Новогодние елки по мотивам сказок народов мира. Выставка-форум «Спорт и спортивная индустрия Украины». Лестницы и прилегающая к зданию Украинского дома территория используются для массовых публичных мероприятий киевлян и гостей столицы.
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Теперь эта святыня будет отдана Зеленским чиновникам своей администрации. Здобули.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11778558.html