 "Тут немає нічого православного! Росія використовує релігію для досягнення політичних цілей", - Зурабішвілі відкидає "православний союз" Грузії з Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Який православний союз може існувати з тією країною, яка є окупантом не тільки наших територій, а й бореться з релігією, християнськими правилами... Тут немає нічого православного! Для Росії це звичний метод, коли релігія використовується для досягнення політичних цілей", - написала в четвер у соціальних мережах Зурабішвілі.
Так вона прокоментувала зірване в четвер засідання в Тбілісі Міжпарламентської асоціації православ'я, в якому бере участь російська делегація. Раніше в четвер члени парламентської фракції "Європейська Грузія" зірвали засідання Міжпарламентської асоціації православ'я, що відбувалося в залі засідань законодавчого органу.
Члени фракції блокували трибуну і зажадали видворення із залу російських делегатів на чолі з президентом Міжпарламентської асоціації православ'я Сергієм Гавриловим.
"Ми не допустимо, щоб у грузинському парламенті перебували окупанти нашої країни. Засідання міжпарламентської асамблеї може бути продовжено лише в разі видворення із зали засідань членів російської делегації", - заявила журналістам депутат фракції "Європейська Грузія" Олена Хоштарія.
Вона закликала співгромадян прийти до парламенту і висловити протест проти перебування російських депутатів у Грузії.
Лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе повідомив журналістам, що зірване опозицією засідання Міжпарламентської опозиції православ'я в залі засідань законодавчого органу Грузії буде продовжено в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі.
"Ми частково поділяємо протест опозиції. Зокрема, російський депутат, президент Міжпарламентської асоціації православ'я Сергій Гаврилов не мав вести сьогоднішнє засідання і займати крісло голови парламенту. Засідання за протоколом мав вести генеральний секретар організації, депутат із Греції. Зірване засідання продовжиться в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі", - заявив Мдінарадзе.
У ці години біля будівлі парламенту збираються представники опозиційних партій, які вимагають видворення російських депутатів, котрі беруть участь у роботі асамблеї, з Грузії.
Гнати б їх з України, але ж у ЗЕ немає часу.
"Раньше - "Я - русский!",
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский!" -
Просто - бьют в морду..."
Русский - братик наш родной...
Нахрена родня такая?
Буду лучше, сиротой..."
- ТАК ТОЧНО!
)))))
это определение им подходит во всем...
Дурдом какой то...- раше депутаты в оккупированной ими Грузии, в парламенте...
Гордые грузины блин.....- развеян еще один миф...
Но боюсь, что и нас такое же ждет...
пойди договорись со стадом обезьян....