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Все про:Грузія (520) Зурабішвілі (16) релігія (228) Росія (17590) православ'я (156)

 "Тут немає нічого православного! Росія використовує релігію для досягнення політичних цілей", - Зурабішвілі відкидає "православний союз" Грузії з Росією

Президент Саломе Зурабішвілі заявляє, що Грузія не може мати православного союзу з країною, що окупувала її території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Який православний союз може існувати з тією країною, яка є окупантом не тільки наших територій, а й бореться з релігією, християнськими правилами... Тут немає нічого православного! Для Росії це звичний метод, коли релігія використовується для досягнення політичних цілей", - написала в четвер у соціальних мережах Зурабішвілі.

Так вона прокоментувала зірване в четвер засідання в Тбілісі Міжпарламентської асоціації православ'я, в якому бере участь російська делегація. Раніше в четвер члени парламентської фракції "Європейська Грузія" зірвали засідання Міжпарламентської асоціації православ'я, що відбувалося в залі засідань законодавчого органу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов влаштував демарш російському депутату

Члени фракції блокували трибуну і зажадали видворення із залу російських делегатів на чолі з президентом Міжпарламентської асоціації православ'я Сергієм Гавриловим.

"Ми не допустимо, щоб у грузинському парламенті перебували окупанти нашої країни. Засідання міжпарламентської асамблеї може бути продовжено лише в разі видворення із зали засідань членів російської делегації", - заявила журналістам депутат фракції "Європейська Грузія" Олена Хоштарія.

Вона закликала співгромадян прийти до парламенту і висловити протест проти перебування російських депутатів у Грузії.

Лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе повідомив журналістам, що зірване опозицією засідання Міжпарламентської опозиції православ'я в залі засідань законодавчого органу Грузії буде продовжено в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі.

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"Ми частково поділяємо протест опозиції. Зокрема, російський депутат, президент Міжпарламентської асоціації православ'я Сергій Гаврилов не мав вести сьогоднішнє засідання і займати крісло голови парламенту. Засідання за протоколом мав вести генеральний секретар організації, депутат із Греції. Зірване засідання продовжиться в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі", - заявив Мдінарадзе.

У ці години біля будівлі парламенту збираються представники опозиційних партій, які вимагають видворення російських депутатів, котрі беруть участь у роботі асамблеї, з Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133286
 
   
 Топ коментарі
 
А в нас сектанти подали всуд за скасування ПЦУ.
Гнати б їх з України, але ж у ЗЕ немає часу.
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Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.Источник: https://censor.net.ua/n3133286

Дурдом какой то...- раше депутаты в оккупированной ими Грузии, в парламенте...
Гордые грузины блин.....- развеян еще один миф...
Но боюсь, что и нас такое же ждет...
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секта попа онуфрия и его главпопа гундяя лезут на голову
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секта попа онуфрия и его главпопа гундяя лезут на голову
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Россия - это опухоль на теле Планеты Земля.
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А в нас сектанти подали всуд за скасування ПЦУ.
Гнати б їх з України, але ж у ЗЕ немає часу.
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Гаврилова послали на куй. Гаврилов ватным поцем был.
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Ну что же это за "всемирная русофобия"?!... Отовсюду "духовноскрепных" гонят, как шкодливых котов...
"Раньше - "Я - русский!",
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский!" -
Просто - бьют в морду..."
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руцкие - братья наши меньшие))) если им так хочется слышать шо они братья )))
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"Нам Россия - мать родная,
Русский - братик наш родной...
Нахрена родня такая?
Буду лучше, сиротой..."
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Пффф ... Хоспади , ну когда вы ***** уже поймете , шо РПЦ - это спецподразделение КГБ . Почему нихто из видных политиков , не скажет это вслух ? Може подкармливают потрошки за игру в молчанку , аа-ааааа "Здесь нет ничего православного! Россия использует религию для достижения политических целей", - Зурабишвили исключает "православный союз" Грузии с Россией - Цензор.НЕТ 2748
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- Батюшка. Вы же не имеете связей с КГБ-ФСБ?
- ТАК ТОЧНО!

)))))
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Православные ФАШИСТЫ!)
это определение им подходит во всем...
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Когда россияне кричат "Фашизм не пройдёт!", складывается впечатление, что они требуют расширить ворота.
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Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.Источник: https://censor.net.ua/n3133286

Дурдом какой то...- раше депутаты в оккупированной ими Грузии, в парламенте...
Гордые грузины блин.....- развеян еще один миф...
Но боюсь, что и нас такое же ждет...
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посередине - видимо у грузин терпелка заканчивается.
пойди договорись со стадом обезьян....
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Ой какие мы принципиальные! А токсичные русские инвестиции - так пожалуйста
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А у Зураби, як у нашого Свина - триндьож про релігійну самостійність для показухи, а втихушку спільно мутяться гешефти з парашниками.
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В Орде православие особое, со скрепами..со Сралиним, чЛениним и святим Жюковим.
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і ще сцарь, куди ж без нього, кацапи не можуть без сцаря
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грузины в той ше статье мышебратьев - кацапы так решили....
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Вот так должны вести себя депутаты, а у нас Онуфрий сидит пердит в Раде, выражает не уважение ко всем украинцам, голодомор называет вразумлением, погибших защитников Украины презирает и публично это демонстрирует, нам даже до Грузии еще очень далеко, какая там Европа.
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просто депутатов очень мало в раде, всего лишь каких то 400 с хвостиком, было бы 5 тысяч, тогда бы они все патриотами были
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Тут немає нічого православного! Росія використовує релігію для досягнення політичних цілей", - Зурабішвілі відкидає "православний союз" Грузії з Росією
 
 
 
 
 
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