 "Тут немає нічого православного! Росія використовує релігію для досягнення політичних цілей", - Зурабішвілі відкидає "православний союз" Грузії з Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Який православний союз може існувати з тією країною, яка є окупантом не тільки наших територій, а й бореться з релігією, християнськими правилами... Тут немає нічого православного! Для Росії це звичний метод, коли релігія використовується для досягнення політичних цілей", - написала в четвер у соціальних мережах Зурабішвілі.

Так вона прокоментувала зірване в четвер засідання в Тбілісі Міжпарламентської асоціації православ'я, в якому бере участь російська делегація. Раніше в четвер члени парламентської фракції "Європейська Грузія" зірвали засідання Міжпарламентської асоціації православ'я, що відбувалося в залі засідань законодавчого органу.

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Члени фракції блокували трибуну і зажадали видворення із залу російських делегатів на чолі з президентом Міжпарламентської асоціації православ'я Сергієм Гавриловим.

"Ми не допустимо, щоб у грузинському парламенті перебували окупанти нашої країни. Засідання міжпарламентської асамблеї може бути продовжено лише в разі видворення із зали засідань членів російської делегації", - заявила журналістам депутат фракції "Європейська Грузія" Олена Хоштарія.

Вона закликала співгромадян прийти до парламенту і висловити протест проти перебування російських депутатів у Грузії.

Лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе повідомив журналістам, що зірване опозицією засідання Міжпарламентської опозиції православ'я в залі засідань законодавчого органу Грузії буде продовжено в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі.

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"Ми частково поділяємо протест опозиції. Зокрема, російський депутат, президент Міжпарламентської асоціації православ'я Сергій Гаврилов не мав вести сьогоднішнє засідання і займати крісло голови парламенту. Засідання за протоколом мав вести генеральний секретар організації, депутат із Греції. Зірване засідання продовжиться в п'ятницю в одному з готелів Тбілісі", - заявив Мдінарадзе.

У ці години біля будівлі парламенту збираються представники опозиційних партій, які вимагають видворення російських депутатів, котрі беруть участь у роботі асамблеї, з Грузії.