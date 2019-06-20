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 Політика України
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Все про:МВФ (535) Рожкова Катерина (33)

 Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова

Україна не має критичної потреби у фінансуванні. 2019 рік країна може пройти без траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це сказала заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає такого, що нам транш потрібен прямо сьогодні або завтра ... Ми бачимо, що 2019 рік ми в принципі можемо пройти. Важливість наступного траншу в тому, щоб він відбувся і підтвердив курс на реформи", - сказала Рожкова.

Однак вона зазначила, що Україні необхідно діями підтвердити готовність виконувати наявну програму МВФ.

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Рожкова також сказала, що незалежно від того, як завершиться рік, треба думати про нову програму. "Вона повинна бути більш довгостроковою і підтверджувати обраний нами курс ... Це повинна бути програма розширеного фінансування EFF на три роки. У нас $ 19,5 млрд резервів. До кінця року ми повинні виплатити трохи більше $5 млрд за валютними зобов'язаннями уряду", - зазначила Рожкова.

За її словами, резервів вистачить, щоб обслужити ці борги, критичної потреби у фінансуванні немає. "Більш того, темпи розвитку економіки, незважаючи на всі заяви про дефолт, поки залишаються відносно стабільними", - сказала Рожкова.

Водночас вона підкреслила, що співпраця з МВФ відкриває можливість залучати фінансування від інших МФО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133285
 
   
 Топ коментарі
 
Та понятно,петра вже нема,нікому молитись за транш,та розтягати його
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До ЗЕшляпы боло 20 миллиардов долларов золото-валютных запасов, сейчас уже 19, сколько будет к концу года без получения транша?
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вот когда зеля пролюбит все резервы, парашка пойдет в наступление на газовом, экономическом и военном фронте, а резервы для прохождения этого периода тю-тю, и будет кризис и зеля побежит изменившимся лицом договариваться с куйлом за кредит как овощ.
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гнать эту подругу, следом за петрухой
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уже и барышевский суд так решил)...правда, еще немного и вапнярский может страну без президента оставить
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мародер вылетел с президентского кресла и творожкова запела по другому Украина может пройти 2019 год без транша МВФ, - Рожкова - Цензор.НЕТ 6182
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Для упортых зебилов)
Рожкова прямо говорит что Украина может протянуть без перекредитации только за счет ЗВР.
То есть "слуги урода" начинают проедать то что натаскали "мародеры"
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твой голос на творожкову совсем не похож, ты соевый балбес им фальшиво поешь Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова - Цензор.НЕТ 1057
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Та понятно,петра вже нема,нікому молитись за транш,та розтягати його
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вот когда зеля пролюбит все резервы, парашка пойдет в наступление на газовом, экономическом и военном фронте, а резервы для прохождения этого периода тю-тю, и будет кризис и зеля побежит изменившимся лицом договариваться с куйлом за кредит как овощ.
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так понимаем, что запасов до конца года хватит...и президент зеленский совершил в европу безуспешный визит...и за что это наказание на нашу голову?
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Ура ,теперь Грося снизит тарифы,поднимет пенсии и зарплаты ...ну блин клоуны паскудные а ещё открывают свои хлеборезки на Зеленского ..
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Да и гривна будет по 8... 8 гривен за один Венесуельский боливар. Кто куда а я в обменник за долларами!
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Кого новых вымагаты? Досыть выбрали уже нового гетьмана! Карликовым дебилом выявиявился! Давай старых Порошенко Яценюка Турчинова и Парубия!
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Никогда не знаешь, чьи интересы представляет эта мадам в данный момент
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тю...то якщо все так гарно то вертай тада доллар 8 гривн
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Для Коломойского и его шестерок он будет даже по 5. А вот для зебилов по 5000000!
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Знакомая песня, для порохобецилов чем хуже украинцам, тем лучше порохобецилам и их хозяину мародеру. Вот потому рейтинг мародера уже 5%, Карл, рейтинг мародерского ПСА 5%! )))
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Голі факти: МВФ у 2018 році дало кзнокрадам 2.3 млрд $, тоді як українські заробітчани тільки офіційно переказали в Україну11 млрд. Ну і нафіга нам такі керовніки?
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Так вот Скоморох сказал что и с заробитчан нада налог брать!
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НадА перевірені факти викладати, а не те, що написав Мінстець.
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"Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.
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петре, новий президент обіцяв з цих 11 стягувати податок...оце мудре керівництво
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зрадолюбы забыли как говорили что мфв ворам деньги не дает, вот зеля и в пролете с коломойской шоблой
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Вадік, тут в основному не підбарижники зібралися, щоб всякій херні від тебе вірити. У МВФ заявили, що не дадуть грошей доти, доки за Баригою не підуть і клептомани з Ради.
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а чеж при порохе клептоманам мвф давал кредиты. у зебилов туго с логикой
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В МВФ сказали что не дадут денег потому что хозяин Скомороха Беня их всеравно разворует. Почему Пороху давали деньги а Скомороху нет?
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>тут в основному не підбарижники зібралися

а говорили что тут засилие порохоботов, а оказалось что восновном зеботы
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Заробітчани в казну переказали 11 млрд? Чи в резерви НБУ?
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До ЗЕшляпы боло 20 миллиардов долларов золото-валютных запасов, сейчас уже 19, сколько будет к концу года без получения транша?
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и это только за апрель-июнь (2 месяца полных)!!! эпичненько. я так понимаю, что на старых наработках до конца года продержимся, а там клоун обидится, бросит булаву, которую так хотело, и пошлет все на ... Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова - Цензор.НЕТ 8896
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Я конечно все понимаю, но ведь петруха все время воровал, откуда у нас резервы тогда? Или может все-таки взять ибо нам ещё резервы пригодятся?
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Уявляєш, Андрюха, яка у нас країна багата, навіть при тотальному дерибані під керівництвом Бариги, ще якісь резерви залишились. Тому правильно українці зробили, що дали копняка клептоману. Якщо не появляться нові, то тоді всім всього вистачить.
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Так если клептомана выгнали то МВФ наоборот чесным должно денег дать. Ну вот ты приходишь в банк устроился на новую работу и перестал бухать и тебе дадут кредит. А если наоборот то нет. Так вот походу Украине при Порохе доверяли а при Скоморохе нет! Я понимаю что для тебя это фантастика но включи мозги!
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Значить резерви залишилися, то тепер можна їх просирати? За два місяць мільярд вже спустили. Такими темпами через рік-два голими будемо.
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сколько же баранов тупорогих в Украине! )) важно не только, как изменяются резервы, но и как изменяется при этом госдолг! при петюне на каждое увеличение ЗВР на 1 млрд - госдолг увеличивался на 3 млрд! так какой смысл в появлении этих 20 млрд ЗВР, если госдолг при этом увеличился на 60 млрд?
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На сколько увеличился при Порохе госдолг? Я слышал всего на пять. А ЗРВ выросли на 20! Нормальное такое соотношение! вложил 5 лимонардов получил 20!
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я ж тебе написал ниже, дели 1,5 трлн на курс доллара и узнавай, сколько это в долларах! или у тебя калькулятора нет?
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госдолг при потрохе увеличился на 1,5 трлн грн. а там уже можешь делить эти 1,5 трлн хоть на 27, хоть на 8, чтобы узнать, сколько это в долларах возвращать
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Причем тут гривны? Ты написал что вырос на 60 миллиардов долларов. Звиздун сказочник!
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1,5 трлн грн - это 60 млн долларов на данный момент!
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Та даже по твоей табличке получаеться не 1.5! Звиздун сказочник! И как он мог вырасти если взяли всего 5 миллиардов? Твоя брехня и манипуляции цифрами не прокатили! Попробуй на ещё раз кацапьё тупое!
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2,1 трлн - 0,6 трлн = ? сложное для тебя уравнение? тогда с сентября иди в 5-й класс. там как раз такие уравнения проходят ))
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и это табличка не моя. это данные с официального сайта минфина! все вопросы к ним!
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Залишились. З 00.00$ у 2014,до 20.000.000.000$ на 01.01.2019.
А от зараз скiльки? Раніш 20/5= 4 млрд на рік.2 мільярди за 6 місяців.Нарощували.
Нова ЗеКоМанда збирається на 20. лярдах протриматись 8 місяців?!!! Витрачаючи накопиченя "бариг" у темпі 2.5 лярда на місяць!!! Таких темпів ще не було!
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вот таких темпов роста госдолга еще не было! потрох показал, что госдолг может вырасти в 4 раза: с 500 млрд до 2 трлн грн за 5 лет. а дальше, как хотите, так и выплачивайте, а педро будет жить в Испании!
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всім всього вистачить, но тільки до кінця року....
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ну смотри, пробухал ты все свои деньги. но еще есть квартира. и ты пошел взял в кредит 200 000 грн под залог квартиры. 5 лет бухал, ну, немного подрабатывал петухом подзаборным, не без этого. и вот через 5 лет у тебя осталось 20 000 грн! откуда?!?! ты же 5 лет бухал!
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Свой опыт рассказываешь? Но с Украиной немного не так. Вот ты получил в наследство дедушкину однушку убитую в хлам ну и начал постепенно по мере сил приводить в божеский вид ну а потом жена твоя алкоголичка говорит можно не работать у нас ведь квартира есть заложем её в банке!
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потрох за 5 лет вложил в эту "однушку" 1,5 трлн грн. ну и как? привел в божеский вид? или надо еще "немножко" потерпеть?
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Ну Скоморох сказщал тебе что эпоха бедности закончилась! Чего ты тогда ноешь?
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Украина обречена! и никто меня не убедит в обратном!
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Красивая у тебя жизнь, на меня проецировать только ненадо.
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я тебе, барану тупорылому, объяснил по-простому, откуда взялись резервы! а чуть выше опубликовал таблицу из официального сайта минфина, чтобы ты увидел, как за 5 лет вырос госдолг на 1,5 трлн грн. может хоть сейчас до твоей тупой башки дойдет, что этот резерв - это взятые в долг деньги, за которые приходится каждый год выплачивать по 5-10 млрд долларов процентов! спасибо дяде пете за то, что у нас есть красивые 20 млрд ЗВР, за которые приходится столько же каждый год выбрасывать на ветер, чтобы любоваться этой цифрой! а такие дауны, как ты, хлопают в ладоши вместо того, чтобы логично мыслить!
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Где там в табличке твоей видно что он вырос на 1.5 трлн грн? Даже если верить твоей таблице то 1.5трл это конечный долг на сегодняшний день а на 1 января когда Янукович при владе был долг был 600 млд гривен 1.5 -600 =900 миллиардов. Ты кацапье настолько туп что даже не можешь калькулятор включить. Или ты думаешь что мы такие тупые как твои соотечественники?
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Тут ещё долг которые успел назанимать Янукович до февраля!
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ну прибавь к общему долгу 584 млрд грн на конец 2013 года 24 млрд грн (3 млрд дол), которые взял янык! получится 608 млрд грн на конец правления яныка. уже к концу 2014 года эти 608 млрд грн общего долга под контролем петюни превратились в 1,1 трлн грн. смотри внимательно в таблицу! это официальные данные минфина!
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ты че, слепой?!?!? госдолг на 28 февраля 2019 года 2,111 трлн. это общий госдолг (первая колонка), который включает и внешний и внутренний долг! на конец 2013 года этот долг составлял почти 600 млрд! а ты куда смотришь? очи залыло водярою, нихера нэ бачыть? )))
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ты реально слепой! )))))))) ахахахахах )))))))))) если у тебя плывут глаза, то возьми линеечку и приложи к таблице! )))) на 31 декабря 2013 года общий долг равнялся 584 млрд грн.! это разгар майдана! в феврале 2014 янык взял 3 лярда долларов по курсу 8 грн за дол, то есть 24 лярда грн, прибавляем к 584, получаем 608 ярдов грн к концу февраля 2014 года. с марта 2014 началась эра процветания под предводительством упоротых вышиватных патриотов, а с июня 2014 года началась эра шоколадной жизни в Украине, которая уже к концу 2014 года показала резкий скачок общего госдолга к 1,1 трлн грн. берем линеечку, прикладываем к таблице и видим госдолг на 31 декабря 2014 года 1,1 трлн грн )))))))
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31 декабря 2013 года - это конец 2013 года или не конец?? ))))))))) прикладываем линеечку к таблице и смотрим, что там у нас за общий долг на 31 декабря 2013 года?? ))) 1,1 трлн или все-таки 584 млрд грн? )))
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И причем тут счет в гривнах вот прикладываем получается 600 что по курсу 8 должны примерно 75 млрд доларов. Прикладываем вторую 2111 млрд и делим на 27 должны 78 милиардов дролларов! Получаеться что Петя занял каких-то 3.5 милиарда долларов зато зделал ЗРВ 20 миллиардов! Помоему успешный руководитель!
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успешный руководитель, говоришь? )) то есть, если Зеленский с ручным главой нацбанка сделают курс доллара 200 грн/дол, при этом госдолг окажется уже не 78 млрд, а 10 млрд долл, то ты Зеленского назовешь экономическим Богом? )) ты знаешь, а такими тупыми идиотиками, как ты, приятно управлять )) просто повышай курс доллара в ручном режиме и вы все будете хлопать в ладоши от радости ))))
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А причем тут Скоморох? Гривна упала ещё до Пороха! А как интересно при падении гривны госдолг уменьшиться? Хотя мне похрену я в Польшу на ПМЖ еду уже и домик купил там! Да и гривен у меня только на покушать на неделю! Как показало голосование за границей люди туда едут не из-за Пороха а что-бы быть подальше от этих 73%!
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гривна искусственно была обвалена потрохом в сговоре с Гонтаревой в начале 2015 года! чтобы такие идиоты, как ты, хлопали в ладоши, что теперь госдолг в долларах уменьшился ))) только это не спасло госдолг от дальнейшего катастрофического невиданного возрастания!
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Ннєт! Це свобідний нарід постарався! Це нарідні гроші і нарід вимагає права ним роспорядіцца!
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Так шо?
Веселуха начнётся в ноябре?
Или лучше подсуетиться пораньше?)
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Начнеться через 2-5 месяцев после парламентских. Будет зависеть от % разворованного зе-свинарчуками ЗВР. Пару лярдов уже оприходовали,если не поменять темпы то 01.01 (03).2020.
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а петя та грося швидко б пояснили чергове підвищення цін на газ необхідністю брати черговий транш під загрозою дефолту
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Может. Используя ЗВР "наворованный барыгами" после его обнуления и выведения рыгобандой Янека.
Хотят повторить. За год.
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Да одни школьные учителя со своих налогов экономику потянут!
Прально я говорю, озебоченные?
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порохолизы, узбагойтесь! Ваш мародер уже на свалке истории. Меньше надо воровать - и все получится!
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Да неужели? Пока что "нові обличчя" успели только просрать миллиард ЗВР. Так новая власть ворует или нет?
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Якщо в цьому році залишилось виплатити лише $5млрд (з 19-ти, які треба було заплатити в цьому році), то Гройсман і Смолій - молодці... Якщо є за що похвалити, то - треба...
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Если кое кого трухануть и национализировать, то мы можем даже МВФу одолжить. Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3583
Офшори державного рівня
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Шарикофф если отнять и поделить то на каждого выйдет по 700 баксов. Даже на айфон не хватит. Но самое груссное для тебя что отнимать у тебя будут а делить между Коломойским и Лёвочиным!
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"резервов хватит"....это все что нужно знать о зебобиках...
Резервов созданных другими...а не зебобиками..
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Та да, зачем волноваться - благо мародеры 20 млрд в Золотовалютном резерве намародерили.
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