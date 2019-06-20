 Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова

Про це сказала заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
"У нас немає такого, що нам транш потрібен прямо сьогодні або завтра ... Ми бачимо, що 2019 рік ми в принципі можемо пройти. Важливість наступного траншу в тому, щоб він відбувся і підтвердив курс на реформи", - сказала Рожкова.
Однак вона зазначила, що Україні необхідно діями підтвердити готовність виконувати наявну програму МВФ.
Рожкова також сказала, що незалежно від того, як завершиться рік, треба думати про нову програму. "Вона повинна бути більш довгостроковою і підтверджувати обраний нами курс ... Це повинна бути програма розширеного фінансування EFF на три роки. У нас $ 19,5 млрд резервів. До кінця року ми повинні виплатити трохи більше $5 млрд за валютними зобов'язаннями уряду", - зазначила Рожкова.
За її словами, резервів вистачить, щоб обслужити ці борги, критичної потреби у фінансуванні немає. "Більш того, темпи розвитку економіки, незважаючи на всі заяви про дефолт, поки залишаються відносно стабільними", - сказала Рожкова.
Водночас вона підкреслила, що співпраця з МВФ відкриває можливість залучати фінансування від інших МФО.
Рожкова прямо говорит что Украина может протянуть без перекредитации только за счет ЗВР.
То есть "слуги урода" начинают проедать то что натаскали "мародеры"
а говорили что тут засилие порохоботов, а оказалось что восновном зеботы
А от зараз скiльки? Раніш 20/5= 4 млрд на рік.2 мільярди за 6 місяців.Нарощували.
Нова ЗеКоМанда збирається на 20. лярдах протриматись 8 місяців?!!! Витрачаючи накопиченя "бариг" у темпі 2.5 лярда на місяць!!! Таких темпів ще не було!
Веселуха начнётся в ноябре?
Или лучше подсуетиться пораньше?)
Хотят повторить. За год.
Прально я говорю, озебоченные?
Офшори державного рівня
Резервов созданных другими...а не зебобиками..