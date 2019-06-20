EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  4098  9
Все про:вибух (1701) інкасатори (29) Приватбанк (269)

 Інкасаторський автомобіль "Приватбанку" підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА. ФОТО

Вранці 19 квітня в Попаснянському районі на автодорозі між селищем Врубівка і селом Миколаївка невідомі підірвали інкасаторський автомобіль "ПриватБанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Попаснянської РДА.

Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.

Як повідомляє пресслужба банку, авдяки професійним діям співробітників інкасації, працівники банку і грошові кошти були своєчасно заблоковані у безпечному броньованому відсіку авто, а на місце події відразу ж направили резервний інкасаторський автомобіль

Інкасаторський автомобіль Приватбанку підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА 01

Співробітники банку не постраждали.

За інформацією банку, уламками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злочинну групу, яка з 2013 року здійснювала напади на інкасаторів, затримано, - начальник харківської поліції Бех. ФОТОрепортаж


Наразі на місці працює поліція.

Інкасаторський автомобіль Приватбанку підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА 02

Фото: сайт Попаснянської РДА

За будь-яку інформацію про осіб, що організували підрив, "ПриватБанк" гарантує виплату винагороди у розмірі 50 000 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133284
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Туго сейчас сепарам - раша сказала, теперь каждый должен сам зарабатывать.
У нас пенсионный возраст подняли, мы под санкциями - идите на вольные хлеба.
 показати весь коментар
 
 
Возите больше пенсии "ходокам" из Дыныры и Лыныры ....
 показати весь коментар
 
 
Детишки баловались, хотели бы взорвать то остались бы от того фургончика рожки да ножки ,да парящие в воздухе кЮпюры ...
 показати весь коментар
 
таки да поклали б на півкіло більше, то бігали б з сачками, гроші ловили Інкасаторський автомобіль "Приватбанку" підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА - Цензор.НЕТ 3241
 показати весь коментар
 
Даа <<<<Маладая гвардия>>>> не сдаётся ёксель моксель
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїІнкасаторський автомобіль "Приватбанку" підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору