 Інкасаторський автомобіль "Приватбанку" підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Попаснянської РДА.

Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.

Як повідомляє пресслужба банку, авдяки професійним діям співробітників інкасації, працівники банку і грошові кошти були своєчасно заблоковані у безпечному броньованому відсіку авто, а на місце події відразу ж направили резервний інкасаторський автомобіль





Співробітники банку не постраждали.

За інформацією банку, уламками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського автомобіля.

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Наразі на місці працює поліція.

Фото: сайт Попаснянської РДА

За будь-яку інформацію про осіб, що організували підрив, "ПриватБанк" гарантує виплату винагороди у розмірі 50 000 гривень.