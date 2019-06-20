 "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком

Про це пише ексведуча телеканалу ZIK, власником якого став соратник Медведчука Тарас Козак.
"400 журналістів у Києві та Львові опиняються на вулиці. Жодної реакції спецслужб, правоохоронної системи, антимонопольного комітету, уряду, посольств, ОБСЄ, НАТО, "Репортерів без кордонів", журналістських профспілок. Нуль реакції. Жоден топполітик не висловився на захист. У всіх вибори. Балотуватися немає сенсу, якщо немає "пакета", купленого у Тараса Козака", - зазначає Даниленко.
За її словами, те, що відбувається, стосується не медіа, а політичної ситуації, яка "складається так, що через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах".
"Жодна політсила не готова зараз боротися проти Медведчука. А він ще навіть не в парламенті", - резюмує Даниленко.
Это когда запрещают правду потому что "язык ненависти и вражды".
Это когда например человек говорит правду о преступлениях русских,а его за это банят на фейсбуках.
А так же свобода слова.
Это когда россия ведет против Уурвины иефопмационную войну и это называется не пропагандой,а " мнением".
Иди нахер, ************* зелебоб.
Именно ты запретил трогать кума пуйла Медведчука.
5 лет правления Порошенко Медведчук процветал в Украине.
За это ты - мародёр и ответишь.
Рыгов ЗЕ попригревал прямо в своей партии.
А вот Тымчук почему-то скоропостижно самозатрелился при чистке оружия после победы ватников.
Так что повторюсь - иди нахер, урод моральный.
1. Гарантии безопасности
2. 40% контроля над рынком дизеля из Немытой в Украине
3. 100% контроля над рынком сжиженого газа
4. Помощь в покупке СМИ
5. Возможность идти не в тюрьму, а в ВР!
Порошенко и Медведчук - два друга и партнёра по уничтожению Украины.
Вже багато років (з того моменту, як з'явився швидкісний безлімітний інтернет) не дивлюся ТВ від слова зовсім.
...І так, респект Тетяні за її принципове звільнення з каналу, що став гадюшником.
Втім, багатьох це задовольнить - "а мне шо? я на власть не вякаю - на складе е*ашу и дышу себе в две дырки, мне та свабода и нахер не упала, главное шоб жрачка была дешовая, пивас и коммуналка".
Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.
Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
На самом деле Порошенко такая же пятая колонна ,как и медведчук
Итить вы тупорылые звездуны...
ПыСы: И труселя на тебя желтым на перед коричневым назад тоже офшоренко надел.
Потому что его мало и его не перезомбируешь,двже если русская мина в башка попадет.
Ставка делается на зомбирование зеленоголовых.
Зомбирование производится на деньги российских и дружественных им украинских олигархов.
Это и телевидение и другие СМИ,а так же армия ботов в интернетах.
Зомбируемым предлагается совсем другая матрица,это не пророссийскость,а зубожиня тарифомор во всем виноват порошенка.
Сейчас у зомбираторов небольшой сбой в работе,порошенка уже не президент,а новые методички еще не всем выслали.
Выйдешь на улицу, послушаешь, пообщаешься со знакомыми и хочется повеситься.
Колись (дуже дуже давно) старенький дідо на питання, що буед з Україно, відповів - «розумні мають виїхати, дурні мають померти».
Схоже, він був таки правий.
Тепер матиме Медведчука..
Їй велике дякую. Заслужила.
Давно уже удалил 112/newone/интер и теперь zik.
максимум у тех у кого в башке ничего нет
а нормальный человек чем больше смотрит каналы медведчука
тем больше ненавидит рыгов
отжали часть территории, завели террористов и тяжелую технику. вели огонь со своей территории по нашей из артиллерии, ведут боевые действия, убивают наших граждан практически каждый день еще и открыто глумятся как нам тяжело перед своим плебсом
НАДО БЫТЬ КОНЧЕНЫМ ЧТОБЫ ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ГОЛОСОВАТЬ ЗА РЫГОВ МНДВЕДЧУКА,БОЙКО И ВИЛКУЛА! ИЛИ ПЕРЕДАСТОМ! ... кому что больше нравится
После этого, Порошенко депортировал Саакашвили из Украины.
Никто бы ничего не менял. Наоборот - это бы всё было на руку кремлю. Медведчук слыл бы мучеником (хотя сидел бы в комфортных условиях), а вся западная пресса только и писала бы (с подачи кремля) о притеснении инакомыслящих.
Не повторяйте московские глупости.
И самые бедные страны - из-за ограниченного доступа к тв.
А вот среднеразвитые,где 2-3 тв норма,а другие развлечения дороги - вот они то максимально одебиливаються.
Виктор Медведчук завершил сделку по покупке телеканала ZIK. Одновременно с этим пошли слухи о возможности сделок по подконтрольным Порошенко телеканалам "5" и "Прямой", а так же о канале ICTV, входящем в холдинг Виктора Пинчука.Источник: https://censor.net.ua/b3133251
чтобы застолбить приют в Ростове, рядом с предыдущим лехитимныммм
кто владеет информацией - тот владеет миром
(Ротшильд)
а кто владеет средствами массовой информации, тот владеет и войной и миром!
а вдруг он выключен и я
себе придумал сам все эти
убийства новости и секс
Но большинство - просто обслуга у хозяев.
Вятрович вообще не журналист, он историк.
Чем именно он Вам не угодил?
Ему нужно знание фактов, полученных из достоверных документов.
Я "новости" по ТВ не смотрю и пофиг кому принадлежат каналы, в инете ресурсов хватает - за день не успеваю всё прочесть...
значит, их надо аннулировать, дать прожиточный минимум и послать
нахна пенсию.
И создавать новые.
Или кому-то хочется, чтобы народ начал создавать сам свои подпольные центры
борьбы с врагом ?
Медведчук - ВРАГ. Против него действуют санкции. И это важнее всего.
Даниленко - умничка.
ДЯ-КУ-Є-МО!
и в этом один из вызов страны. приготовленных свынарчуками.
на очереди энергетический , религиозный, информационный...... много оставленных закладок.
Анализ враждебного контента - основание для прекращения действия лицензии.
Владеть каналом можете до упора, а вещать - зась.