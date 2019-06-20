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Все про:Медведчук (400) телебачення (340)

 "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком

Агент Кремля Віктор Медведчук за ймовірно російські гроші скуповує українські новинні канали під час війни з РФ, щоб формувати порядок денний у головах українців.

Про це пише ексведуча телеканалу ZIK, власником якого став соратник Медведчука Тарас Козак.

"400 журналістів у Києві та Львові опиняються на вулиці. Жодної реакції спецслужб, правоохоронної системи, антимонопольного комітету, уряду, посольств, ОБСЄ, НАТО, "Репортерів без кордонів", журналістських профспілок. Нуль реакції. Жоден топполітик не висловився на захист. У всіх вибори. Балотуватися немає сенсу, якщо немає "пакета", купленого у Тараса Козака", - зазначає Даниленко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО в зв'язку зі зміною власника телеканалу Zik. ВIДЕО

За її словами, те, що відбувається, стосується не медіа, а політичної ситуації, яка "складається так, що через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах".

"Жодна політсила не готова зараз боротися проти Медведчука. А він ще навіть не в парламенті", - резюмує Даниленко.

Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах, - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133282
 
   
 Топ коментарі
 
надо физически уничтожить медведчука-бойко-навинского...а шуфрича от)(уярить
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Портнов ректор - не не слышал. Договорняки ЗЕ с Пинчуком и Ахметовым - не не знаешь.

Иди нахер, залупоголовый зелебоб.
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Эксперимент показал, шо 73%, как и на Роисе кацапам, можно, шо угодно телевизором в голову вложить. Так что таки да.
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Няшная журналистка. Надо было Зеленскому её вместо Ткаченко взять в список. "Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком - Цензор.НЕТ 5376
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А если Медведчук скупит ВСЕ каналы - это будет высшая форма демократии?
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Это будет демократия по кацапски или проще говоря ложь...
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Демократия по европейски.
Это когда запрещают правду потому что "язык ненависти и вражды".
Это когда например человек говорит правду о преступлениях русских,а его за это банят на фейсбуках.
А так же свобода слова.
Это когда россия ведет против Уурвины иефопмационную войну и это называется не пропагандой,а " мнением".
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У ***** сырье, рабы, послушание, совковый народ это стадо, Европа ничего не может поделать с дураками, на это надо время...
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Свобода слова - да. Но не вранья, манипуляций и пропаганды.
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А сама Тетяна Даниленко покинула ZIK чи боротиметься з Мертвечуком до останнього ?
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Мєжду зеленским и мертвечуком разницы практически нет.
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Эксперимент показал, шо 73%, как и на Роисе кацапам, можно, шо угодно телевизором в голову вложить. Так что таки да.
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Портнов ректор - не не слышал. Договорняки ЗЕ с Пинчуком и Ахметовым - не не знаешь.

Иди нахер, ************* зелебоб.
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Порошенко, именно ты назначил мразь Медведчука своим личным представителем в Минске...
Именно ты запретил трогать кума пуйла Медведчука.
5 лет правления Порошенко Медведчук процветал в Украине.
За это ты - мародёр и ответишь.
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главное, что к мертветчуку, ахметову, пинчуку, коломойскому у тебя ZEro претензий.
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Медведчук при ЗЕ отлично себя чувствует. Именно при ЗЕ он развернулся наполную и занял в рейтингах второе место.
Рыгов ЗЕ попригревал прямо в своей партии.

А вот Тымчук почему-то скоропостижно самозатрелился при чистке оружия после победы ватников.

Так что повторюсь - иди нахер, урод моральный.
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ФСБшный ублюдок Медведчук получил от мародера Порошенко:

1. Гарантии безопасности
2. 40% контроля над рынком дизеля из Немытой в Украине
3. 100% контроля над рынком сжиженого газа
4. Помощь в покупке СМИ
5. Возможность идти не в тюрьму, а в ВР!

Порошенко и Медведчук - два друга и партнёра по уничтожению Украины.
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Порошенко виноват в том что ты все это время сидел на диване...
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Продовжуйте сидіти на дивані і "гнівно" строчити на форумах - так ще і не таке побачите !
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хм, а коли брехун і злодій парашенка, представляючи владу цілих 5 років, по відношенню до тих срано-рашапоїдних медведчуків не робив абсолютно нічого, то чому боротись з ним мають люди на диванах????
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надо физически уничтожить медведчука-бойко-навинского...а шуфрича от)(уярить
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Да, шуфрич щось давненько не вигрібав. І коди той Береза дивиться, чим він зайнятий?!!
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Да,идиотов и откровенных дебилов у нас многовато ! И зомбируются они очень легко через теледебильник ! Нормальный человек вообще не должен иметь дома телевизора,разве что панель с тюнером с каналом футбола,а так вся инфа и так есть в интернете !
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+++++++++++++++++
Вже багато років (з того моменту, як з'явився швидкісний безлімітний інтернет) не дивлюся ТВ від слова зовсім.
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Нормальными сложнее управлять, но не невозможно. Но уж точно это не на руку государству. К тому же если вокруг процентов 80 - отбитые на всю голову кровожадные, зашоренные, воспитанные телевизором дебилоиды, то выхода два: присоединиться или бежать. Бороться с таким большинством невозможно. В итоге это чудовище остатки вменяемых либо пожрет, либо изгонит либо просто уничтожит.
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Ну, через интернет оболванивание идет даже лучше чем через телевизор. На рекламу перерыва нет.
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Должно быть так: у нас Тымчук, у вас - Медведчук.
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подякуйте , за це , 5 років соєвій миролюбності -
"Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком - Цензор.НЕТ 9195
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....не боритесь с трудностями, а устраняйте их ....
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Потрібен закон про деолігархацію ЗМІ, або викинути масово всім телеящики "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 343
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Через рік? Дівчинко, в мене погані новини: вона ВЖЕ у багатьох мізках, повибивавши звідти геть усе людське і залишивши там лише агресивну тупість та піраміду Ватнікоу.
...І так, респект Тетяні за її принципове звільнення з каналу, що став гадюшником.

"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 7247
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гадюшником цей канал став ще тоді, коли з ранку до ночі топив за "отца нации порошенка"
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Не переживайте. Зараз все йде до одної "правди" - одної "лінії партії" - одної офіційної версії подій. Але й про це безпечніше буде мовчати, щоб хтось не стуканув, неправильно зрозумівши.
Втім, багатьох це задовольнить - "а мне шо? я на власть не вякаю - на складе е*ашу и дышу себе в две дырки, мне та свабода и нахер не упала, главное шоб жрачка была дешовая, пивас и коммуналка".
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Медведчук о ЕС и НАТО: Мне все равно, чего хочет большинство. Главное то, что надо мне.

Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.
Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
На самом деле Порошенко такая же пятая колонна ,как и медведчук

"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 103
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Офшоренко - кум Медведчука ... які ще запитання ?
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А еще он ест грудных детей простых зелебобов и стал богаче в 800 раз.

Итить вы тупорылые звездуны...

ПыСы: И труселя на тебя желтым на перед коричневым назад тоже офшоренко надел.
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Отойди от зеркала.
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По боку пророссийский электорат.
Потому что его мало и его не перезомбируешь,двже если русская мина в башка попадет.
Ставка делается на зомбирование зеленоголовых.
Зомбирование производится на деньги российских и дружественных им украинских олигархов.
Это и телевидение и другие СМИ,а так же армия ботов в интернетах.
Зомбируемым предлагается совсем другая матрица,это не пророссийскость,а зубожиня тарифомор во всем виноват порошенка.
Сейчас у зомбираторов небольшой сбой в работе,порошенка уже не президент,а новые методички еще не всем выслали.
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Она и так в головах. Такое ощущение, что оттуда не вылезала.
Выйдешь на улицу, послушаешь, пообщаешься со знакомыми и хочется повеситься.
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Повзуча окупація України розпочалась. Радійте 73%! Журітся решта.

Колись (дуже дуже давно) старенький дідо на питання, що буед з Україно, відповів - «розумні мають виїхати, дурні мають померти».

Схоже, він був таки правий.
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Татьяна з 2014 року боролась з націоналістами.
Тепер матиме Медведчука..
Їй велике дякую. Заслужила.
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Як можна дозволяти ворогам московським безкарно розвивати свою русссофашистську пропаганду в Україні після тисяч вбитих москалями українців?!
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На головы украинцев должен влиять не телевизор а их уровень жизни а при низком уровне жизни можно кричать на всех каналах, что всё хорошо ,но это ничего не даст ,хотя лично я выступаю за то ,чтобы Медведчук сел и имел не каналы а анальные утехи на регулярной основе... "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 6813
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На жаль Тетяна має рацію. Зомбоящик призвів до подій в Донбасі, а тепер є реальна загроза повністю втратити Україну через промивання мізків недалеким її громадянам.
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Просто удаляйте эти помойки со своего тв.
Давно уже удалил 112/newone/интер и теперь zik.
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Згідний. А ще краще видалити з помешкання зомбоящик. В інтернеті маєш принаймні більшу свободу вибору.
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Не всі мають інтернет,навіть ті,що мають 85% не вміють ним користуватися. Велика кількість ним користуються щоб дивитись рос тв.
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До того ж зараз заходиш на ТиШланг - і вуаля, там є усі ТВ-канали.
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вот только не надо за всех
максимум у тех у кого в башке ничего нет
а нормальный человек чем больше смотрит каналы медведчука
тем больше ненавидит рыгов
отжали часть территории, завели террористов и тяжелую технику. вели огонь со своей территории по нашей из артиллерии, ведут боевые действия, убивают наших граждан практически каждый день еще и открыто глумятся как нам тяжело перед своим плебсом
НАДО БЫТЬ КОНЧЕНЫМ ЧТОБЫ ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ГОЛОСОВАТЬ ЗА РЫГОВ МНДВЕДЧУКА,БОЙКО И ВИЛКУЛА! ИЛИ ПЕРЕДАСТОМ! ... кому что больше нравится
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Тупа пи..а. Ще рік тому поливала лайном Президента Порошенка а зараз раптом "прозріла", побачила кого тягнуть до влади Зе-бид.о
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Саакашвили был первый и единственный политик, предложивший арестовать Медведчука и обменять эту прокаженную тварь на всех украинских военнопленных и заложников, которых удерживает Рашка в своих ГУЛАГах.

После этого, Порошенко депортировал Саакашвили из Украины.
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Я тебе могу предложить сделать то же. Только тебя не депортируют, тебя банально не останется. Ты не понимаешь(как и все зебилы), что Медведчук - это не тот фактор, который можно так просто сдвинуть с доски. За ним стоит Путин, ФСБ и все, что с этим связано. Это много и Украине просто нечего противопоставить этому. Уймитесь уже, а не хотите успокоиться, съездите к Медведчуку. Он вам пояснит, что и как.
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Потому что "обменять" - бредовое предложение!
Никто бы ничего не менял. Наоборот - это бы всё было на руку кремлю. Медведчук слыл бы мучеником (хотя сидел бы в комфортных условиях), а вся западная пресса только и писала бы (с подачи кремля) о притеснении инакомыслящих.
Не повторяйте московские глупости.
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Проценты уровня IQ в мире примерно одинаков,но меньше всего телеодебиливанию поддаються развитые страны - них много других способов проводить свободное время,а не пялиться в ТВ.
И самые бедные страны - из-за ограниченного доступа к тв.
А вот среднеразвитые,где 2-3 тв норма,а другие развлечения дороги - вот они то максимально одебиливаються.
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Как тогда ты объяснишь феномен Трампа в США?
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"Зачем Медведчук скупает ТВ каналы ?"

Виктор Медведчук завершил сделку по покупке телеканала ZIK. Одновременно с этим пошли слухи о возможности сделок по подконтрольным Порошенко телеканалам "5" и "Прямой", а так же о канале ICTV, входящем в холдинг Виктора Пинчука.Источник: https://censor.net.ua/b3133251
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педро постарался.
чтобы застолбить приют в Ростове, рядом с предыдущим лехитимныммм
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***
кто владеет информацией - тот владеет миром
(Ротшильд)
а кто владеет средствами массовой информации, тот владеет и войной и миром!
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боюсь смотреть на телевизор
а вдруг он выключен и я
себе придумал сам все эти
убийства новости и секс
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Это случает не та журна... что за пецю топила?
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ти, дівчинко, погано знаєш свій народ...він і без тебе зна, шо з себе представля це хохляцьке мурло разом зі своєми каналами...навіть сумніваюсь, що ОпБЗЖ набере на виборах 5 %, а ні, то "свобода" їх трохи в парламенті приосаде...
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Молодец, Таня. Хорошо лила говно на Пороха. Жри теперь.
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Тетяна справжній боєць, потрібно створити їй партію з самих чесних журналістів.
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Олег Леусенко. ОМтв .Банни ньюз. Самый сок. Бармалейка. Свидомый хохол.Нудный пенс.....дохрена правильной инфы
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Від цієї ТП хочеться блювонуть. П`ять років працювать на реванш медведчуків а тепер голоси ть - "ой людоньки - реванш". І судячи по всьому воно так ніхера і не зрозуміло.
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а когда мертвечук будет в парламенте, скучно не будет..., мы еще посмотрим, как за дурные рашистские бабки будут покупаться голоса и проталкиваться пророссийские законы..., ведь это уже другая история - не получилось нас всех перебить, получится перепрограммировать на поражение...
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Надо было думать тогда когда совместно с ПарашаТВ, СепарТВ, ПятаяКолонаТВ(Интер, 112, ЗИК, НЬюсВан, АйСиТиВи, СТБ и прочие аналы +местная мешпуха(еврейск. семья ) валили Порха! Когда вся срань Наемы, Лещенки, и прочие извращенцы не дали купить эти канала проукраинским олигархам в 2015-2017гг!!! Получите теперь Россию и СССР!!!
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и что это вдруг журналисты занервничали? без работы плохо? медведчук - не Порох, страшненько с ним связываться.
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та да, мертвечук это же старший поваришь хряка- мародера, который втащил за уши порошенко в большую политику "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 6481
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ну, Майкл Щур крутой пропагандист, только чего? Ему лишь бы все обгадить кругом. Это называется журналистикой? Из одной пробирки с Вятровичем.
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даже не знаю что ответить...Мне кажется, даже на Цензоре сидят в комнатушке несколько молодых людпей и юзают во всемирной паутине в поисках новостей. Максимум могут выехать на ДТП лично. Для меня лично в этом плане примером остается Цаплиенко.
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Да, Цаплиенко один из немногих, настоящий журналист-репортер.
Но большинство - просто обслуга у хозяев.
Вятрович вообще не журналист, он историк.
Чем именно он Вам не угодил?
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лично для меня Вятрович как маргарин - ни вредный, ни полезный. Думаю, историю он изучал на основе биографии С.Бандеры, где напрочь отсутствует понятие толерантность.
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Зачем историку толерантность?
Ему нужно знание фактов, полученных из достоверных документов.
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Вона сама приклалась до того, щоб параша та зебільство заполонили мізки... мізки, принаймі 73%.
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П'ять останніх років "журналіст" Даниленко конветувала зраду в кеш. Тепер монетизація зради припинилася. Даниленко Т. негодує.
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А мне пох...
Я "новости" по ТВ не смотрю и пофиг кому принадлежат каналы, в инете ресурсов хватает - за день не успеваю всё прочесть...
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Надо ставить вопрос о том что у нас нет совета нацбезапасности, нет спецслужб -
значит, их надо аннулировать, дать прожиточный минимум и послать нах на пенсию.
И создавать новые.
Или кому-то хочется, чтобы народ начал создавать сам свои подпольные центры
борьбы с врагом ?
Медведчук - ВРАГ. Против него действуют санкции. И это важнее всего.
Даниленко - умничка.
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Не буде, в мне голова не для сміття, РФ буде десь у районі мого .уя, я її там вертіти буду, як це робив ще з часів розвалу Совка.
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А мальдивська свиня зі своїм корєшем мертвечуком якраз мутять спільність "5 каналу" і "Прямої кишки".
ДЯ-КУ-Є-МО!
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петя передал иформ пространство Украины куратору с мордора.
и в этом один из вызов страны. приготовленных свынарчуками.
на очереди энергетический , религиозный, информационный...... много оставленных закладок.
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А при ком начался "расцвет" Медведчука, явно, что при пете.
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Невже в цій країні немає ніякої управи на медвечука ,це ворог України .Де позиція РНБО ,СБУ, Ген . прокуратури ? та навіть патріоти і не байдужі громадські активісти ,таке враження що всім байдуже,а це загроза національній безпеці України ,не пройшло через рос. тв ,значить будем з ваших ЗМІ .
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Купить канал - еще не означает успешно вещать.
Анализ враждебного контента - основание для прекращения действия лицензии.
Владеть каналом можете до упора, а вещать - зась.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком
 
 
 
 
 
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