 Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Нас позбавляють гідності, коли призначають професором Національного університету імені Шевченка придворного юриста [експрезидента Віктора] Януковича. Студенти вже почали протест. Керівництво вишу повинно скасувати це ганебне призначення. Це іспит для всіх нас", – заявив Парубій.
Як повідомлялося раніше, ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов знову прийнятий на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій, на акцію під стіни вишу.
Понимает что выкормили монстра в кремле, но деваться ей некуда, так как нефть и газ. Понимает что с Украиной практически расправились по относительно дешевому варианту, и этот ничего не понимающий человек рядом с ней возник не просто так, и этот человек на секундочку, президент страны которая если сдастся... аппетит ведь приходит во время еды.
Большой банкет в кремле накрывают загодя, тщательно продумывая основные блюда, она знает. И еще думает что будет дальше, понимает, и думает."(с)
Но стоило вазелину сесть в кресло - как портновы и Ко повалили толпами в Украину.. как там: "друзья, наше время пришло - пора возвращаться"(с)портнов..
хватай скорее портнова.. или - будешь отмазки лепить?
ФАКТ простой - при вазелини в Украину начали возвращаться реваншисты.
Впрочем, они идут и от слуг урода - в ВР:
Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
зебилы 100 лет назад тоже поверили в популизм ленина.. И вазелин хочет жить в музее ленина.. Совпадение?
ПЕСд/ти 5 років ше хочете ?
губерський став ректором при свині порошенку.
губерський лизав чоботи януковичу, за що отримав від нього орден Свободи, як знущання над Помаранчевим Майданом.
Так що губерський - продукт ригобарижної банди хряка І і хряка ІІ.
А тому потрібні нові вибори ректора Універу.
Зеля, ты идёшь верной дорогой, предначертанной Беней. Но имей ввиду: Беня сбежит ( он - из касты неприкасаемых), а судить будут тебя.