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 Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту 20 червня закликав керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка скасувати поновлення колишнього заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Нас позбавляють гідності, коли призначають професором Національного університету імені Шевченка придворного юриста [експрезидента Віктора] Януковича. Студенти вже почали протест. Керівництво вишу повинно скасувати це ганебне призначення. Це іспит для всіх нас", – заявив Парубій.

Як повідомлялося раніше, ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов знову прийнятий на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій, на акцію під стіни вишу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133278
 
   
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"Знаете почему так трясло Меркель на встрече с Зеленским? Потому что она хорошо понимает весь ужас ситуации. Она хорошо понимает что Зеленский никто, особенно после фразы "я не знал что фрау Меркель встречалась с Порошенко, но она встречается с Зеленским", ему никто не похлопал к его большому удивлению.
Понимает что выкормили монстра в кремле, но деваться ей некуда, так как нефть и газ. Понимает что с Украиной практически расправились по относительно дешевому варианту, и этот ничего не понимающий человек рядом с ней возник не просто так, и этот человек на секундочку, президент страны которая если сдастся... аппетит ведь приходит во время еды.
Большой банкет в кремле накрывают загодя, тщательно продумывая основные блюда, она знает. И еще думает что будет дальше, понимает, и думает.﻿"(с)
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Если бы не Америка, то европроститутки сдали бы Украину, без сомнений. Только на Штаты надежда, если честно.
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А керівництво займе вже звичну позицію...

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"Руководители вуза должны отменить это позорное назначение!, - сказал Парубий пустому залу, где было зарегистрировано 307 народных обранцив. Все 307 согласились со своим Председателем.

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а есть юридические основания? или право работает только когда рому насирова на свободу отпускают - тогда єто не позор. а тут можно только исходя из хотелок парубия кого-то уволить?
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зебилам кинули методички "защищать портнова - друга вазелина"
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Скорпман, не знищуй останні відсотки рейтингу свого вождя, він дуже мстивий.
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всі вже зрозуміли , що порохобіли працюють проти соєвого ...))
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зебил, твоя задача УЖЕ выполнена - привести во власть реваншистов. Теперь готовься к сл.шагу - расплачиваться)
Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 3233
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миленький,не волнуйтесь ,вам вредно - придется дозу антидепрессантов увеличивать. расслабьтесь и наслаждайтесь - вы пожинаете последствия правления своего молдовсеого патриота Украины. это он за 5 лет не выяснил.кто стрелял в небесную сотню. Это он и его ручные плокулолы не довели до конца ни одного дела против рыгов.Это именно благодаря ему и карманным судьям ефремов идет в раду.а портнов будет профессором в национальном уневере. Это он кинул филарета и теперь такая ситуация с церковью. Это он протолкнул закон о языке,который забанит венецианская комиссия. Это все качество 144 реформ. а зеленские и прочие здесь не при чем. просто 5 лет было изображение бурной деятельности и не более того
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Привыкайте, скоро все вернутся. Искренне ваш , президент Украины Виктор Янукович.
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Картавому дегенерату нужно думать как спасти свою шкуру в связи с узурпацией власти во время назначения премьер-министра гнойсмана при отсутствии коалиции в Раде.
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Как видите, "картавый" о своей шкуре недумает.
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Спочатку створили тепличні умови для всяких ахмєтових, портнових і мертвечуків, а потім волають про реванш. Ідіоти.
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что-то во времена Пороха - при "тепличных условиях" - портновы и прочая шелупонь боялась возвращаться в Украину...
Но стоило вазелину сесть в кресло - как портновы и Ко повалили толпами в Украину.. как там: "друзья, наше время пришло - пора возвращаться"(с)портнов..
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Скорпан, а чому порошенківсий СБУшник не хапає цього ворога? А гейпрокурврор, кум твого вождя, чому не заковує в кайдани вазвращающіхся? Всі ж на місцях.
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так в чем проблема, зебил ? разве вазелин не назначил своего кореша в СБУ?) Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 7537
хватай скорее портнова.. или - будешь отмазки лепить?
ФАКТ простой - при вазелини в Украину начали возвращаться реваншисты.
Впрочем, они идут и от слуг урода - в ВР:
Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
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Во времена Пороха - выжидали истечения срока исковой давности, а порох делал все , чтоб отсчет этого срока ни в коем случае не приостановился .
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им методички еще не согласовали. Но в целом, задача УЖЕ поставлена - отбеливать портнова, делая из него "жертву кровавого режима Турчинова-Пороха"..
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Обрали ляльку на мотузочках, тепер маємо що маємо. Слава зебілам!
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Розмінна монетко, а чи не твій вождь зробив все, щоб жодна ригоаналівська падла не сиділа за гратами? Ото ж бо, сиди тихенько і не вякай.
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а шо ты зробыв для цього, кроме главного - привел проросийские силы во власть?) то ж сиды и не гавкай, зебил)
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ПЕСд@к , якшо ти чуєш гавкіт біля себе , то може ти сидиш в собачій будці ? Виліз звідти, засмердишся
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зебил, твоя методичка устарела - БУДКУ теперь строит вазелин - в музее ленина ("там атмосфера очень хорошая(с)вазелин). Как раньше януковощ.. вместо АП))Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 8470

зебилы 100 лет назад тоже поверили в популизм ленина.. И вазелин хочет жить в музее ленина.. Совпадение? Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 4539
Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 6159
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Телепню, сконцентровуючи увагу людей не Зеленському ви, прихвостні Бариги, робите все, щоб всякі реваншистські За Жопи увійшли в Раду. Воно й зрозуміло, Мертветчук не буде переслідувати свого подільника Порошенка, та й ви зможете підбирати крихти біля владного корита.
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Забудьте вже про Пороха! Президент України - Зеленський (принаймні формально). Йому і тільки йому відповідати за цей реванш, за цю повзучу окупацію, що зараз відбувається!
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Повзуча окупація України триває. Реваншист не заспокояться, поки не знищать Україну!
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Парубий спикер это ещё больше позорное назначение .
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Серйозно? Ви рівняєте Парубія і Портнова?
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да как их равнять? паГудий ниже плинтуса лежит, а портнов у него на голове стоит Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 1801
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Предателя портного надо пришить к стенке. А гнать надо ссаными тряпками того, кто назначил этого предателя в ВУЗ.
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ну сначала нужно ссаными тряпками гнать на нары нынешнюю власть, которая докерувалась
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ПЕСд@ки , а де рішення судів за 5 років ? Шо , не мож було посадити портного заочно ? Чи Юра бабосів чекав?
ПЕСд/ти 5 років ше хочете ?
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портнова прийняв на роботу губерський.
губерський став ректором при свині порошенку.
губерський лизав чоботи януковичу, за що отримав від нього орден Свободи, як знущання над Помаранчевим Майданом.
Так що губерський - продукт ригобарижної банди хряка І і хряка ІІ.
А тому потрібні нові вибори ректора Універу.
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Портнов уже написал в своём фейсбуке что они (рыги) будут убивать. Тымчук уже убит. Так что война началась, и пленных в ней брать не будут.
Зеля, ты идёшь верной дорогой, предначертанной Беней. Но имей ввиду: Беня сбежит ( он - из касты неприкасаемых), а судить будут тебя.
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во как, такой куметный этот дурачок паГубий, справка есть ума не нужно Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 4244
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дебилы, вы так накерувались со свыней, что все рыги вернутся и их еще на ура приветствовать будут
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Aга. Пулемётным огнём на поражение встретят их.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКерівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка
 
 
 
 
 
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