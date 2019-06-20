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 Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський відповів на відкритий лист батька загиблої активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка і сказав, що готовий з ним зустрітися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доброго дня. Давайте зустрінемось в АП. З вами з’єднається Марія", - написав президент у коментарі під публікацією Гандзюка у Facebook.

Як повідомлялося, Віктор Гандзюк заявив про необхідність проведення закритої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перебігу розслідування вбивства його доньки.

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", - написав Гандзюк у своєму відкритому листі главі держави в соцмережі Facebook

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк 01

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133273
 
   
 Топ коментарі
 
А представляешь - сколько у Зелемойского появится такой президентской работы после того, как просто перестанут стрелять?
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Узеленьский, ти вже визначився в якій АП будешь зустрічатися - в старій чи вже в новій? Скільки грошей піде на переїзд тебе та всього супутнього штату? Ах да, ти ж у нас в смартфоні та в телевізорі працюєшь...
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Мангер та інші замовники вбивста досі на свободі, виконавцям вбивства дали смішні терміни ув'язнення через фейкову угоду зі слідством! Всі замовники та виконавці мають отримати виключну міру покарання - розстріл!
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Це в твоїй параші вища міра - розстріл. Брись за порєбрік!
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А еще - недавно Зеленский выразил соболезнования родным погибшего воина. порошенко такого не делал, наверно не хотел мараться.
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А представляешь - сколько у Зелемойского появится такой президентской работы после того, как просто перестанут стрелять?
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За время его преЗеденства погиб далеко не один воин, почему соболезнования только 1?! Да и с шахтерами одним выразил соболезнования и даже приехал, с шаурмой пофоткался, а другим - нет!
Почему так скажите Зедебилы!
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Спокойно, ему пока тоже не легко - еще не все знает, разбирается с проблемами по мере возможностей, на некоторые вопросы нужно время. А с другой стороны порошенко предполагал свой проигрыш и подложил много каках новому президенту.
Ничего разберемся - всё будет хорошо Украина!
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Sergey Bardo Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк - Цензор.НЕТ 1523
Спокойно, ему пока тоже не легко - еще не все знает, разбирается с проблемами по мере возможностей...


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Узеленьский, ти вже визначився в якій АП будешь зустрічатися - в старій чи вже в новій? Скільки грошей піде на переїзд тебе та всього супутнього штату? Ах да, ти ж у нас в смартфоні та в телевізорі працюєшь...
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"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3133273

Отцу надо быть очень аккуратным. Его ведь могут убрать как и дочь, чтобы замести следы. Теперь когда достучался до президента, он опасность представляет.

А так вообще система конечно ужасает. Чтобы расследовали убийство, надо дойти до президента.
Реформы те ещё провелись.
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И что характерно, по мнению порохоботов, во всем виноват Зе...
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Скажите этому дебилу, что когда будет туда ехать, что бы в фонтаны не лез и с шаурмой не фоткался
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якіж ви гидкі мерзотники, порохоботи...зміг би сказати ці слова в очі батькові Катерини??!!!
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Каждый день в ООС погибают солдаты и офицеры. Но клован встречаться с их родными и близкими не собирается. Кстати, солдаты и офицеры ВСУ не запихивают селёдку за шиворот своим противникам, в отличие от всяких активисток.
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