 Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Судово-юридичній газеті" представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, в команді глави держави очікується, що рішення за поданням нардепів буде винесено 20 червня.
При цьому Стефанчук переконаний, що воно буде на користь дострокових виборів: "По суті, це буде рішення, яке відображає волю народу на перезапуск системи".
"Навіть якщо рішення КСУ виявиться не на користь Президента, то це не означає, що процес підготовки до дострокових виборів у парламент припиниться. Є безперервність виборчого процесу, гроші витрачені, і найголовніше - на це є запит народу. Нинішня робота депутатів - просто ганьба парламентаризму в Україні", - повідомив виданню Стефанчук.
Представник Зеленського у ВР додав, що згоден з думкою глави Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, яка 18 червня повідомила, що процес дострокових виборів у парламент фактично зупинити вже неможливо, оскільки КСУ не може зупинити самі вибори своїм рішенням, а може тільки визначити, чи відповідає указ Конституції, чи ні.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.
24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.
Бэня по ходу уже купил решение...
Олег ЛяшкоПодлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто узеленського вирішили проігнорувати рішення Конституційного суду, якщо їм не сподобається ухвала.
А ПОТОМ опять на Начнутся загадочные смерти, но уже судей, менеджеров избиркомов и АП .
Под грифом" ОН СЛИШКОМ ИНОГО ЗНАЛ" 😀😀😀
Потрібно було спочатку затребувати у Парубія документи , а потім на основі них видавати указ ! Але , нажаль , Конституційний суд таким його не визнає , побоїться , йти ПРОТИ да і виборча компанія вже запущена
бо буде драпать на Ростов как 4-й все еще легетивный...
Эти рашеновские мрази служат только победителям,а ПЕСюн уже в прошлом..)
Стефанчук собі вже "кожаную куртку і маузер" прикупив?
Ты, Стефанчук, наверное с дуба рухнул. Ни одна власть ещё не сделала для страны больше чем майданная. Ассоциация с ЕС, медицинская реформа, образовательная реформа, воссоздание с полного нуля Вооружённых Сил - перечислять можно очень долго.
Кловану в Европе денег не дали. Маячит экономический коллапс и вертолёт на Ростов.
Так типа говорят опытування.
Народ, а чем лучше янучары и слуги за теперешнюю Раду?
Расскажите, интересно
И эта бездарь доктор юридических наук? Вова, где ты этих дебилов набрал ? Они палят тебя в обмен на два месяца ?