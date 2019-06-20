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Все про:ВР (4994) КС (333) Стефанчук Руслан (31)

 Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

У команді президента Володимира Зеленського очікують рішення Конституційного Суду за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента від 21 травня про достроковий розпуск Верховної Ради вже сьогодні, 20 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Судово-юридичній газеті" представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, в команді глави держави очікується, що рішення за поданням нардепів буде винесено 20 червня.

При цьому Стефанчук переконаний, що воно буде на користь дострокових виборів: "По суті, це буде рішення, яке відображає волю народу на перезапуск системи".

"Навіть якщо рішення КСУ виявиться не на користь Президента, то це не означає, що процес підготовки до дострокових виборів у парламент припиниться. Є безперервність виборчого процесу, гроші витрачені, і найголовніше - на це є запит народу. Нинішня робота депутатів - просто ганьба парламентаризму в Україні", - повідомив виданню Стефанчук.

Читайте також: Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Представник Зеленського у ВР додав, що згоден з думкою глави Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, яка 18 червня повідомила, що процес дострокових виборів у парламент фактично зупинити вже неможливо, оскільки КСУ не може зупинити самі вибори своїм рішенням, а може тільки визначити, чи відповідає указ Конституції, чи ні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133272
 
   
 Топ коментарі
 
Хрен вам узеленским, віборі будут осенью!!!
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Підлога Маккартні - уже не уверен....

Бэня по ходу уже купил решение...

Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня - Цензор.НЕТ 1554 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944

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... и никакого давления на суд...
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Хрен вам узеленским, віборі будут осенью!!!
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никто тебе не мешает голосовать еще раз осенью.
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Підлога Маккартні - уже не уверен....

Бэня по ходу уже купил решение...

Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня - Цензор.НЕТ 1554 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944

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ти ще напиши що ляшко ніколи не бреше і він не шістка охметова і не хоче ще кілька місяців побути біля корита,порохоботи пробивають чергове дно,петині рейтинги (завдяки вам) опустилися до 5 відсотків.
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олег ляшко, ты бы лучше думал кому дупку предложить, чтоб опять вскочить в парламент,
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Я ж не зебил, зуб не даю, могу только по зубам Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 6787
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Выборы - инструмент развития демократических ценностей! США приветствует движение Украины в ЕС и развитию демократии!
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Опа-опа... Выполз порохоботик. Ты бы перелогинился, а то жалко смотреть на идиота.
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Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет. Источник: https://censor.net.ua/n3133272
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто узеленського вирішили проігнорувати рішення Конституційного суду, якщо їм не сподобається ухвала.
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це добре,мафіозне кубло потрібно давно розігнати
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ТО ЕСТЬ У ЗЕЛЕНСКОГО РЕШИЛИ УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ

А ПОТОМ опять на Начнутся загадочные смерти, но уже судей, менеджеров избиркомов и АП .
Под грифом" ОН СЛИШКОМ ИНОГО ЗНАЛ" 😀😀😀
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Соевые мыши плакали, кололись, но продолжали ̶г̶р̶ы̶з̶т̶ь̶ ̶к̶а̶к̶т̶у̶с̶ готовиться к внеочередным выборам.
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Зеленое стадо73 заходилось в радостной эйфории от победы зенарика, пускало зеленые слюни умиления, делало зеленые татушки на всех местах и прочие зедебильные прибамбасы и не подозревало, что через год (а то и раньше) будет колоться, но грызть кактус от злости на себя (любимого?) безмозглого.
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Не ешь шоколад рошеновский. Смотри что он с мозгами делает. Хотя... может их там и нет?
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Сегодян вроде как дедлайн. Что-то по-любому скажут. Если бы играл в тото, поставил бы на выборы согласно указу - похоже, все основные политсилы хотят этого.
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критичні дні...гітлер тоже менжевался цими днями
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По закону - указ зе - неконституційний - бо не спирається НІ НА ЯКІ ДОКУМЕНТИ
Потрібно було спочатку затребувати у Парубія документи , а потім на основі них видавати указ ! Але , нажаль , Конституційний суд таким його не визнає , побоїться , йти ПРОТИ да і виборча компанія вже запущена
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Ой винесуть той суд вперед ногами, якщо намутять щось мутне
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Якщо приймуть неправомірне рішення, то їх винесуть Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 2143
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Вона то запущена... тільки якщо в Україні верховенство права не на словах, то неконституційні дії повинні бути призупинені. Винуваті наказані і зобов"язані повернути витрачені кошти в бюджет...
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Но коалиции-то не было! И парубий предоставил совсем не тот список, что нужен для доказательства - как-то писали.
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Пускай ЗЕня почитает КОНСТИТУЦИЮ!
бо буде драпать на Ростов как 4-й все еще легетивный...
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"решение, которое отражает волю народа". Тобто, на першому місці не законність рішення, а воля народа. Але зелебоби схавають все, в тому числі і порушення закону. Януковощ в Ростові ридає та запитує: "а що, так можна було?"
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Так хочицца Коломойскому взять абсолютную власть в Украине, так хоцца, шо Стефенчук их штанов готов выпрыгнуть. Ему тоже кость с барского стола упадет. Схватит и в Хайфу!
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не важливо яке рішення прийме КС - партія ПЕСиків не дарма ж , вже давно , по всій країни свої біг-морди розвісила ...
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Ну ПЕСики мабуть щось знають... Гросики теж підтягнулися. Реклама по радіо не вщухає.
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Шо так все разволновались из-за этих выборов? Гражданам предложат тот же набор пи"арасов, которые уже тридцать лет скачут, как тушканчики, из партии в партию, назовут это "ветер перемен", "прорыв на запад" или похожим бла-бла-бла, переразделят портфели ((читай "бабло") и всё потечёт по старому (или как бы не ещё хуже, потому что, чтобы лучше - так ещё ни разу не было)..
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Решение одно,Зе прав..
Эти рашеновские мрази служат только победителям,а ПЕСюн уже в прошлом..)
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Суддя КС шастала ж до зебєні, ось і очікують.))) До речі, якщо виявиться що буратіна порушив основний закон, то чи піде він з посади як обіцяв?
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То шо вона туди шастала ми знаємо тільки с репоста поста ляшка. На скільки це відповідає дійсності ще питання.
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Та у ляшка в дупі 5 копійок було і все бачив
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А Зеля говорил, что теперь он к КС идет, а не судьи КС к нему по вызову. ОПЯТЬ СБРЕХАЛ
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Якщо запит народу когось повісити, скажемо якогось педофіла, то чи його вішають чи віддають до суду? Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 7233
Стефанчук собі вже "кожаную куртку і маузер" прикупив?
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не, не хватило кожи на куртку, этож стадо бизонов завалить нужно
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Ой посадят этих судей за ОДОБРЯМС роспуска . Ой посадят
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Зря что ли вызывали в АП ихнего нового начальника? Решение видимо вручали. Ну не о погоде же поговорить срочно захотелось зекоманде.
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>Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине

Ты, Стефанчук, наверное с дуба рухнул. Ни одна власть ещё не сделала для страны больше чем майданная. Ассоциация с ЕС, медицинская реформа, образовательная реформа, воссоздание с полного нуля Вооружённых Сил - перечислять можно очень долго.
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Так Стефанчук о своем кармане печется . Для него БЕЗВИЗ не важен- у него точно есть паспорт Израиля
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А вот если в самолёте керосина не будет ? Прошлый раз в Жулянах самолёты были заправлены; но на этот раз такую промашку патриоты не допустят.
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Итак, что за суета с переносом АП и с выборами в Раду ?
Кловану в Европе денег не дали. Маячит экономический коллапс и вертолёт на Ростов.
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ИЗОБРАЖАЕТ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 😀😀😀 сам столы будет перетаскивать
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Скорее всего, в новой резиденции главными объектами будет скоростная дорога в Жуляны, и вертолётная площадка.
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Вообще это неправильно . ПРИЕХАЛ , блин, черт из табакерки . Не жил , не родился, не учился в Киеве. Какого хера он руки тянет к музею Ленина? Жто не для него строили, а для украинского народа.
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мы сами не особо юристы, но понимаем, что нет того устава, который требует выполнять незаконный приказ...хорошо, что в парламентско президентской республике есть вр и уряд...они имеют рычаги, что все повернуть ситуацию в законное русло
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Это куда? Петьку на престол, свинрчуков в оборнпром, кононенку в энергетику?
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это поставить на паузу до осени процесс подготовки к выборам...щаз хлебное перемирие, потом картофельно-буряковое
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Народ давно цю Зраду просить розігнати. Порохоботи, ви справді такі тупі? Чи Петя ще продовжує платити? Ну до виборів посмокчіть рошенки , а там ви вже хазяїну будете непотрібні
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дєвушка, народ розганяє...а ті що просять - нє созрєли
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Народ жаждет эту Раду разогнать, чтоб посадить в Раде слуг Бени и шлакоблок?
Так типа говорят опытування.
Народ, а чем лучше янучары и слуги за теперешнюю Раду?
Расскажите, интересно
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Сопоставляя уровни доверия общества к старому парламенту и новому президенту, в КС прекрасно понимают, что вынося вердикт указу Зеленского, по факту они выносят вердикт самим себе.
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Когда-нибудь бумеранг вернется, но будут новые жертвы.
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"Даже если решение КСУ окажется не в пользу Президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - сообщил изданию Стефанчук.

И эта бездарь доктор юридических наук? Вова, где ты этих дебилов набрал ? Они палят тебя в обмен на два месяца ?
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Какое бы не вынес решение КС - он не МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ВЫБОРАХ ..точка
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