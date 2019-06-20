 Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Судово-юридичній газеті" представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, в команді глави держави очікується, що рішення за поданням нардепів буде винесено 20 червня.

При цьому Стефанчук переконаний, що воно буде на користь дострокових виборів: "По суті, це буде рішення, яке відображає волю народу на перезапуск системи".

"Навіть якщо рішення КСУ виявиться не на користь Президента, то це не означає, що процес підготовки до дострокових виборів у парламент припиниться. Є безперервність виборчого процесу, гроші витрачені, і найголовніше - на це є запит народу. Нинішня робота депутатів - просто ганьба парламентаризму в Україні", - повідомив виданню Стефанчук.

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Представник Зеленського у ВР додав, що згоден з думкою глави Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, яка 18 червня повідомила, що процес дострокових виборів у парламент фактично зупинити вже неможливо, оскільки КСУ не може зупинити самі вибори своїм рішенням, а може тільки визначити, чи відповідає указ Конституції, чи ні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.