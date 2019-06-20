 Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.
"Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, яка ніколи не гналася за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, було чути і в Україні, і у всьому світі ... ", - написав він.
Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.
Если Зеля тут прогнется - офциально буду считать его тряпкой.
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...
Дмитрий Тымчук @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
Кто убил Тымчука?
И зачем Зе слушать этих уродов?
Отакі й кацапів сюди пустять, і будь-який геноцид та голодомор підтримають своїм люмпенським одобрямсом.