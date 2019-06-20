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Все про:смерть (3379) Тимчук (576) Геращенко Антон (438)

 Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Група народних депутатів з фракцій "Народний фронт", "БПП", "Самопоміч" підписали звернення до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією нагородити Дмитра Тимчука орденом "Свободи" (посмертно) за його значний особистий внесок у справу захисту інформаційної безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

"Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, яка ніколи не гналася за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, було чути і в Україні, і у всьому світі ... ", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 01
Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 02
Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133267
 
   
 Топ коментарі
 
не наградит...
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) - Цензор.НЕТ 9395 Дмитрий Тымчук‏ @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
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Тымчук заслуживает Героя Украины
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Потому и убили самого опасного для зеленой шмаркли
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Это тому, который Зелеснкому тюрьмой грозил?
Если Зеля тут прогнется - офциально буду считать его тряпкой.
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Не такий буратіна білий і пухнастий як тобі здається.
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А чому тільки орден Свободи, чому не можна дати Героя України! Вбили Тимчука за боротьбу з ворогом, вбили вороги і потрібно дати Тимчуку бойову нагороду Герой України!
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Тимчук не цікавить Зеленського, бо попереду вибори Слуги народу.
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Так-то да. А ещё лучше пусть выяснят, что там действительно произошло. А то идёт к тому, что человек застрелился из разобранного пистолета.
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не наградит...
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) - Цензор.НЕТ 9395 Дмитрий Тымчук‏ @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
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Потому и убили самого опасного для зеленой шмаркли
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Вєтєр, порохотяги змагаються, хто заб"є останній цвях у віко труни політичного трупа Порошенка? За що ви кусаєте долоню, з якої годуєтесь?
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Для начала разберитесь, что там случилось. Вот черти.
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Я бы за такие высеры банил пожизненно.
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Слуга русского народа не будет награждать орденом Свободы Украины от русского народа
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сначала нужно разобраться- а почему убит?может много знал? так тут не до ордена
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Вот и зе получил своего Гонгадзе.
Кто убил Тымчука?
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Группа нардепов, звучит как группа бандитов..
И зачем Зе слушать этих уродов?
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Предлагаю наградить этих депутатов,только посмертно,хай стреляются,хоть что то в жизни хорошего сделают)
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Які ж ниці та гнидкі ті коментатори, хто знущається з загиблого, що ЇХ САМИХ захищав від кацапської інформ-діареї - лише тому, що він мав іншу, не ЗЕлену політичну позицію.
Отакі й кацапів сюди пустять, і будь-який геноцид та голодомор підтримають своїм люмпенським одобрямсом.
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Ось і побачимо реакцію Гаранта на подання Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно) - Цензор.НЕТ 4138
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коментар відмічено як спам  
 
Неделю бухать потом застрелиться за это орден?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГрупа нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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